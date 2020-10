Očima expertů: Kurzarbeit bude. Jen ne jako v Deutschlandu

Když pro vás zaměstnavatel nebude mít práci, nebudete moct chodit do zaměstnání, zařídíme, aby vás nevyhodil. Budete tam chodit na chvilku a za ty dny, kdy budete doma, vám dáme 70 procent mzdy, říká vláda. Poslanci budou pravidla kurzarbeitu probírat příští týden. Odborníci by ještě rádi viděli řadu změn.

Tuto středu měli poslanci projednávat vládní návrh takzvaného kurzarbeitu. Kurzarbeit by měl navázat na dotační program Antivirus, který pomáhá zachraňovat pracovní místa ve firmách, zasaženými ekonomickými dopady pandemie koronaviru a souvisejících opatření, a trvá do konce října.

Co vláda navrhuje, popsaly Peníze.cz v shrnujícím textu, tady tedy jen stručně. O aktivaci kurzarbeitu – tedy podpory v době částečné zaměstnanosti – by rozhodovala vláda, spouštět by se měl při zhoršené ekonomické situaci. Zhoršené nikoli vinou podniků a bez perspektivy rychlého zlepšení. Kurzarbeit by mohl platit v celém Česku, v určitém regionu nebo v určitém odvětví. Zaměstnavatelé by pak mohli nechat zaměstnance jeden až čtyři dny v týdnu. Za dny, kdy by byli „částečně zaměstnaní“, tedy chodili do práce, by dostali mzdu jako vždycky, za dny doma by dostávali podporu sedmdesát procent čisté mzdy, nejvýš ale mzdy průměrné. Sociální a zdravotní pojištění by firmy platily za všechny dny, u těch strávených doma by se sazba sociálního pojištění snižovala na 70 procent hrubé mzdy.

Nakonec se Sněmovna posledního září k projednávání zákona nedostala, místo toho řešila zavedení nouzového stavu. Na programu je nyní kurzarbeit příští týden, opět ve středu. Pořád by ale ještě mělo být možné ho schválit, než k poslednímu říjnu skončí Antivirus – programy by tedy mohly plynule navázat. Otázka ale není, jen jestli poslanci zákon schválí, ale také v jaké podobě. K té navrhované vládou budou jistě nejen výhrady, ale i řada pozměňovacích návrhů.

Proto se teď ptáme odborníků, odborářů i zástupců zaměstnavatelských sdružení: Souhlasíte se zavedením kurzarbeitu v podobě, jakou navrhuje vláda? Není zbytečně vzdálený modelu, který se osvědčil v Německu? Vidíte v návrhu nějaké skryté háčky, třeba možnost zneužití? Jaké úpravy byste případně ještě rádi viděli? A máte jiné tipy, co by mohlo pracovnímu trhu pomoct?

Filip Pertold

ekonom a výzkumník CERGE-EI

Problém je, že nejsou jasně definovány spouštěcí mechanismy, a to ani na agregátní úrovni, ani na firemní úrovni. Vláda to může využívat k politickým cílům a firmy zase nic nedostanou, když to potřebují, případně to mohou dostat ty, které to nepotřebují.

Ideálně by se politici měli řídit nějakým zahraničním modelem, který by se napasoval na české legislativní prostředí. Z parametrů, které byly zveřejněny, se mi nejméně líbí, že budou chráněna místa, kde někdo pracuje jen jeden den v týdnu, což znamená protekci neperspektivních míst. Také horní strop je nízko, což znamená protekci neproduktivních míst. A není mi jasné, proč je náhradový poměr podle čisté mzdy. Proč by větší kompenzaci měl dostat někdo, kdo má stejnou hrubou mzdu, ale vyšší čistou mzdu, protože třeba má třeba hypotéku nebo jinou životní situaci.

Vít Samek

místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů

S kurzarbeitem souhlasíme, proto jsme se také tři měsíce podíleli na práci odborné skupiny, která se jím zabývala. Máme ale dílčí výhrady, které se týkají nastavení podmínek.

Navrhujeme v Poslanecké sněmovně zvýšit podporu v době částečné zaměstnanosti ze 70 na 80 procent čisté mzdy zaměstnance, abychom zajistili přijatelnou úroveň příjmů zaměstnanců i jejich rodin a aby se udržela koupěschopná poptávka na trhu, zejména u služeb poskytovaných převážně malými a středními firmami. Poptávka zaměstnanců tvoří zhruba 50 procent HDP naší země a veřejné rozpočty financují z 87 procent zaměstnanci a důchodci. Výše podpory tak má zcela zásadní makroekonomický význam.

Podvádění se nebojím, navrhovaná úprava není pro zaměstnavatele tak snadno zneužitelná a levná jako například v případě připravovaného stravenkového paušálu nebo schválené zpětné vratky daně. O tuto podporu se budou ucházet firmy, které ji budou skutečně potřebovat.

A co se týče srovnání s Německem, česká podoba odpovídá českému právnímu prostředí a ekonomickým možnostem země. Z hlediska principu fungování a cílů je zcela shodná. Jde o záchranu pracovních míst, udržení konkurenceschopnosti podniků, které se vyrovnávají s důsledky zásahu vyšší moci na svoji ekonomiku a o udržení koupěschopné poptávky.

Pracovnímu trhu se dál musí pomoci investicemi do ekonomiky založené na vzdělání, opuštěním podnikové i celostátní hospodářské strategie založené na levné práci a snahou všech tří stran, zaměstnavatelů, odborů i státu, o konsenzuální a provázanou ekonomickou a sociální politiku.

Helena Horská

hlavní ekonomka Raiffeisenbankhlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka KoroNERV-20

Po dlouhé diskuzi a velkých očekáváních tu máme kurzarbeit po česku. Německo ho ladilo dekády, takže lze očekávat, že odladili všechny mouchy a neduhy. My se přesto a za každou cenu snažíme vymyslet vlastní českou verzi, kočkopsa.

Klíčové parametry německého kurzarbeitu jsou aktivace lidí ohrožených ztrátou zaměstnání, vzdělávání nebo rekvalifikace a úlevy na odvodech. Český „kurzarbeit“ udržuje staré pořádky a zastaralou strukturu ekonomiky. Zachraňovat nebude jen přechodně ohrožená místa (kvůli nenadálému šoku, jako je koronavir), ale i ta, která se tváří jako životaschopná, ale přitom už teď přežívají jen díky podpoře státu, tedy z našich daní. Místo toho, abychom rozhýbali trh práce a motivovali zaměstnance hledat perspektivnější pracovní místa u perspektivnějších zaměstnavatelů, budeme je držet ve sladké naivitě neohroženosti. Jen betonujeme zastaralou strukturu ekonomiky a za miliardy korun. Než tohoto kočkopsa, to raději nic!

Vladimír Dlouhý

prezident Hospodářské komory

Obecně je zavedení kurzarbeitu pro firmy dobrá zpráva. Končí nejistota podnikatelů, kteří se s blížícím koncem programu Antivirus obávali o budoucnost svých provozů. Vládní koncept ale musí projít v parlamentu zásadními změnami.

Nesouhlasíme mimo jiné s tím, že kurzarbeit bude možné využít i v případě, že například firma s několika tisíci zaměstnanci nebude mít uplatnění pro jednoho zaměstnance. Takový přístup degraduje způsobilost zaměstnavatelů samostatně se vypořádat s menšími ekonomickými problémy. Nastavit vstup do kurzarbeitu od úrovně jediného zaměstnance je nežádoucí signálem, že se zaměstnavatelé mají i v jednodušších situacích spoléhat na stát. A není snad sporu o tom, že tento přístup může vést ke zneužívání kurzarbeitu.

Zákonodárci by měli při projednávání kurzarbeitu v parlamentu zvážit také nastavenou finanční zátěž zaměstnavatelů. Náklady kurzarbeitu, které stát přenáší na podnikatele prostřednictvím zpojistnění fiktivní, nikoliv skutečně vyplácené mzdy – zdravotní odvody se mají počítat z průměrné mzdy před vstupem do kurzarbeitu –, mohou vést zaměstnavatele spíš k propouštění zaměstnanců než ke vstupu do režimu kurzarbeitu.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

Německá zkušenost jasně ukazuje, že je potřeba mít nějaký mechanismus, který pomůže firmám udržet pracovní místa v případě nečekaného šoku. Dávalo proto smysl osvědčený německý model okopírovat, místo, abychom zkoušeli znovu vynalézt kolo. Bohužel se to nestalo, vládní návrh je mnohem komplikovanější a mnohem méně použitelný. Němcům se podařilo najít dobrou rovnováhu mezi tím, jak rychle pomoci a zároveň dlouhodobě uměle neudržovat pracovní místa, která nemají budoucnost. A to by mělo být i cílem českého kurzarbeitu.

Konkrétně by se měly změnit čtyři věci:

Není možné, aby zaměstnavatel odváděl sociální pojištění za dny, kdy člověk nepracuje – pokud by to skutečně platilo, stát by si okamžitě sebral 38 Kč z každé stokoruny podpory. Za takových podmínek bude ekonomicky výhodnější člověka propustit než mu nabídnout kurzarbeit.

Měly by být definovány okolnosti, za kterých by se spouštěl automaticky, aby jeho spuštění nebylo jen na libovůli vlády.

Podpora je limitována stropem průměrné mzdy, ale každá chytrá ekonomika přece chrání především místa s vyšší přidanou hodnotou.

Nepůjde spustit pro konkrétní firmu, která se dostane do problémů, opět tedy nebudeme mít nástroj, který jde přesně zacílit.

Jaromír Janoš

jednatel společnosti Trexima

Vhodnou formu kurzarbeitu podporuji. Pokud má většina firem problémy, je podle mě lepší pokusit se lidi udržet v zaměstnání než je poslat na úřad práce. Návrh ale má několik nedostatků. Za hlavní považuji nedostatečnou motivaci firem a zaměstnanců ke vzdělávání v době, kdy pro ně není práce.

Vláda ve svých strategiích mluví o přechodu hospodářství od montoven k výrobě založené na nejmodernějších technologiích. A pak nastaví podmínky tak, že ani firma, ani zaměstnanec nejsou nijak zvýhodněni, když se místo volna budou učit nové znalosti a dovednosti. Německý model na to myslí a snižuje odvody firmám, které dokážou vzdělávání zorganizovat.

Další problém našeho pojetí vidím na omezení příspěvku do úrovně průměrné mzdy. Firmy, které už do modernizace investovaly, a musí proto zaměstnávat drahé odborníky, budou nyní znevýhodněny oproti montovnám s nekvalifikovanými lidmi.

Jan Zikeš

tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Srovnat německý a český kurzarbeit nelze – jiné podmínky, výše, mechanismus… Současná vládní předloha je paskvil. Ministři to nazvali kompromisem – ale nevyhovuje nikomu, proto paskvil.

Co jako zaměstnavatelé požadujeme:

v oblasti odvodů – zaměstnavatel za dobu, po kterou nepřiděluje práci, neplatí žádné sociální odvody

posuzování rozsahu přidělování práce – rozsah přidělování práce se posuzuje celkově za celého zaměstnavatele

výše podpory v částečné zaměstnanosti – postupná degrese po trimestrech 70–65–-60 procent čistého výdělku

bonifikace za účast na vzdělávání – + 10 procent

zastropování výše podpory – nominálně na úrovni 1,5násobku průměrné mzdy

Zdůrazňuji, že se na tom zaměstnavatelé po řadě dlouhých odborných vyjednávání shodli i s odbory.

Jak reagovala vláda:

zaměstnavatel musí za dobu, po kterou zaměstnanci nepřiděluje práci, odvádět sociální pojistné z fikce plné mzdy

rozsah přidělování práce se posuzuje za každého zaměstnance zvlášť

vláda stanovuje podporu nařízením v rozsahu 60 až 75 procent čistého výdělku

za vzdělávání 0 procent

zastropování výše podpory na úrovni průměrné mzdy

Vypadá to, že někdo nechce, aby kurzarbeit fungoval. Mimochodem, on už je kurzarbeit schválen, tuším od roku 2015, ale v tak nestravitelné podobě, že nebyl nikdy aktivován. A teď to vypadá podobně. Že se má schválit něco, co nebude použitelné. Vláda na programy Antivirus A+B+C rozdala miliardy, ale mnohdy se sporným účinkem a nyní chce politicky něco schválit, ale aby nemusela dát nic. Tak ať to řekne rovnou.