Zdroj: Shutterstock

Ne po dnech, ale po hodinách! Nový výpočet dovolené. Rozdíl pocítí hlavně lidé s nepravidelnou pracovní dobou a ve směnných provozech. A vedoucí a instruktoři dostanou týden volna navíc:

Nejen pro lidi na rodičáku a mateřské. Jeden džob pro dva nebo víc lidí. Jak si rozdělíte práci, bude na vás:

Zpřesněna a přeleštěna pravidla pro odškodňování pracovních úrazů. Odškodné po smrťáku i pro dospělé potomky a rodiče, přesnější výpočet renty:

Nová pravidla potěší zejména ty, co občas nepřijdou do práce, a ještě se zapomenou omluvit. Dnes jim za neodpracovaný den může zaměstnavatel seškrtat dovolenou až o tři dny, nově to bude možné jen v poměru jedna ku jedné.