Kolik let práce teď čeká mladé Čechy. Projděte si nové porovnání EU

Kolik let by měl pracovat člověk, kterému je teď 15 let? V průměru za celou Evropskou unii má před sebou víc než 36 let aktivního pracovního života. To je o tři a čtvrt roku víc než v roce 2000. Vyplývá to z čerstvých dat Eurostatu.

Počítá se doba zaměstnání nebo podnikání včetně aktivního hledání práce, a to až do vzniku nároku na řádný důchod. Nepočítá se studium, rodičovská dovolená a podobné situace, kdy je člověk zcela mimo pracovní trh (ani práci aktivně nehledá).

Statistici vycházejí z pravidel pro důchodový věk, která platí teď. Nepřihlížejí k tomu, že než dnešní teenageři zestárnou, čeká je pravděpodobně další zpřísnění.

Nejdelší dobu stráví na „pracovním trhu“ Švédové – skoro 42 let. Za nimi jsou Nizozemci a Dánové. Když započítáme i státy, které nejsou členy EU, vedou žebříček Islanďané (46,3 roku) a Švýcaři (42,7).

Naopak nejkratší pracovní život čeká průměrného Itala – necelých 32 let. Jen o trochu víc odpracují Chorvaté a Řekové. Po započtení některých nečlenských států jsou na konci žebříčku Turci (29,4 roku).

Český průměr 36,3 roku se už dostal mírně nad průměr celé EU. Od roku 2000 se očekávaná délka pracovního života v Česku zvětšila o víc než dva a půl roku (tehdy byla 33,6 roku).

Nejvýrazněji se prodloužila na Maltě (o sedm let) a v Maďarsku (o 6,6 roku), přesto je tam – zvlášť ve druhém zmíněném státě – i v současnosti pod průměrem EU.

Očekávaná délka pracovního života pro dnešní patnáctileté – obě pohlaví Island 46,3 Švýcarsko 42,7 Švédsko 41,9 Nizozemsko 40,5 Dánsko 39,9 Norsko 39,6 Velká Británie 39,2 Estonsko 39,0 Německo 38,7 Finsko 38,6 Portugalsko 38,0 Rakousko 37,5 Kypr 37,1 Irsko 37,0 Lotyšsko 36,7 Litva 36,7 Česko 36,3 průměr EU 36,2 Slovinsko 36,1 Malta 35,9 Francie 35,4 Španělsko 35,2 Maďarsko 34,1 Slovensko 34,1 Lucembursko 33,5 Polsko 33,5 Rumunsko 33,5 Srbsko 33,3 Belgie 33,2 Bulharsko 33,1 Řecko 32,9 Chorvatsko 32,4 Černá Hora 32,0 Itálie 31,8 Severní Makedonie 31,5 Turecko 29,4

Skoro ve většině zemí mají muži pracovat déle než ženy: V celé EU čeká muže 38,6 roku práce, ženy 33,7 roku. U žen se ale tahle doba prodloužila výrazněji – od roku 2000 o čtyři a půl roku, zatímco u mužů o 2,2 roku.

Hlavní rozdíl mezi muži a ženami způsobuje rozsah rodičovské dovolené (ženy jsou častěji doma s dětmi) a rozdílný věk odchodu do důchodu.

Očekávaná délka pracovního života pro dnešní patnáctileté – jenom muži Island 48,3 Švýcarsko 44,8 Nizozemsko 42,9 Švédsko 42,9 Dánsko 41,5 Velká Británie 41,5 Malta 40,9 Norsko 40,9 Německo 40,7 Irsko 40,4 Kypr 39,9 Estonsko 39,7 Rakousko 39,7 Portugalsko 39,4 Finsko 39,3 Turecko 39,3 Česko 39,2 průměr EU 38,6 Severní Makedonie 37,5 Španělsko 37,4 Slovinsko 37,4 Francie 37,1 Maďarsko 36,9 Lotyšsko 36,7 Rumunsko 36,7 Litva 36,6 Slovensko 36,5 Itálie 36,4 Srbsko 36,4 Řecko 36,3 Polsko 36,1 Černá Hora 35,4 Lucembursko 35,2 Belgie 35,1 Bulharsko 34,6 Chorvatsko 34,2

Největší nepoměr mezi délkou pracovního života podle pohlaví je v Turecku – víc než dvacet let. Zatímco muži tam pracují o pár týdnů déle než Češi (39,3 roku), ženy necelých 19 let. Velké rozdíly jsou ještě v Severní Makedonii (12,4 roku), na Maltě (10,6) nebo v Itálii (9,4). V Česku je to šest let.

Jediným ze sledovaných států, kde dnešní patnáctileté dívky čeká delší pracovní život než chlapce, je podle statistiků Litva s rozdílem 0,2 měsíce. U Lotyšska jsou čísla vyrovnaná.

Očekávaná délka pracovního života pro dnešní patnáctileté – jenom ženy Island 44,2 Švédsko 41,0 Švýcarsko 40,3 Estonsko 38,4 Dánsko 38,3 Norsko 38,2 Nizozemsko 38,0 Finsko 38,0 Litva 36,8 Velká Británie 36,8 Lotyšsko 36,7 Německo 36,5 Portugalsko 36,5 Rakousko 35,2 Slovinsko 34,6 Kypr 34,1 průměr EU 33,7 Francie 33,7 Irsko 33,6 Česko 33,2 Španělsko 32,8 Lucembursko 31,6 Slovensko 31,6 Bulharsko 31,4 Belgie 31,2 Maďarsko 31,1 Polsko 30,7 Chorvatsko 30,5 Malta 30,3 Rumunsko 30,2 Srbsko 30,0 Řecko 29,2 Černá Hora 28,3 Itálie 27,0 Severní Makedonie 25,1 Turecko 18,9

Pracovní život Čechů začíná relativně pozdě, ukazují data Českého statistického úřadu za rok 2017. Z mužů ve věku 15 až 19 let bylo „ekonomicky aktivních“ jenom 7,2 procenta, z žen 5,5 procenta. Ve věkové skupině 20 až 24 let pracují 61,6 procenta mužů a 44,5 procenta žen. A když se podíváme na opačný konec, tak z populace starší 60 let pracuje v Česku zhruba 23 procent mužů a 11 procent žen.

Podle aktuálních pravidel by muži i ženy v Česku měli od roku 2030 odcházet do penze shodně v 65 letech. Do té doby se bude důchodový věk postupně prodlužovat – muži zatím odcházejí později než ženy, matky navíc mají zvýhodnění podle počtu dětí. V roce 2024 však vládu čeká další rozhodování, zda věk neprodlouží.

Podle principu, který navrhla předchozí důchodová komise vedená sociologem Martinem Potůčkem a počítá s ním i zákon, mají Češi trávit v důchodu čtvrtinu života. Důchodový věk se přepočítává z předpokládaného věku dožití při vstupu do penze. A protože věk dožití roste, měl by růst i důchodový věk. Pro dnešní čtyřicátníky by tedy měl stoupnout na 66 let a důchodový věk by měl dál růst tak, aby lidé, kterým je dnes 25 let, odcházeli do penze v 67 letech. Vláda vedená Andrejem Babišem ale zvýšení stropu letos odmítla.

Ať už zůstane důchodový věk na 65 letech, nebo stoupne, průměrný Čech se ho ve zdraví nedožije. Jiné porovnání Eurostatu – na základě čísel z roku 2016 – totiž ukazuje, kolik let „zdravého života“ čeká čerstvě narozené občany jednotlivých zemí. V Česku je to 62,7 let u mužů a 64 let u žen. Ekonom Filip Pertold (think-tank IDEA při výzkumném centru CERGE-EI) má však k této statistice několik výhrad. Upozorňuje například, že údaje Eurostatu se dramaticky liší od čísel Světové zdravotnické organizace.

„Data Eurostatu jsou v některých případech na první pohled velmi podivná. Když se například podíváte na Dánsko a Švédsko, což jsou velmi podobné země, tak Dánsko má očekávanou délku života ve zdraví 60 let a Švédsko 73 let. Nedává přitom smysl ani to, že by v Dánsku byl tento věk o tři roky nižší než u nás. Jsme méně zdraví, máme kratší očekávanou délku života. Data Světové zdravotnické organizace přitom říkají, že máme očekávanou délku života ve zdraví 69 let a Dánové 72 let, podobně jako Švédové,“ vysvětluje Pertold.

