Kratší úvazky a sdílená místa: dva (a víc) na jedné židli 

V příštím roce by měla být do praxe zavedena sdílená pracovní místa. Předpokládá chystaná novela zákoníku práce. Kreativní zaměstnavatel a zaměstnanci si sice můžou něco takového dohodnout už dnes, zákoník práce to nezakazuje, nicméně od 1. července (nebo spíš později, pokud se bude návrh zákona déle projednávat v Parlamentu), pro to budou mít v zákoníku oficiální oporu. Sdílené pracovní místo má zaměstnancům umožnit lepší sladění pracovního a rodinného života.

Víc zaměstnanců na jedné pozici

Zaměstnavatel se bude moct se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce dohodnout, že tito zaměstnanci budou sdílet jedno pracovní místo, tedy že se na něm budou v zaměstnání střídat. Dohoda se bude muset uzavírat písemně, a to jak na dobu určitou, tak na dobu neurčitou. Dohoda bude moct být od počátku součástí pracovní smlouvy nebo se uzavře kdykoliv později v průběhu trvání pracovního poměru.

Dohodněte se sami

Pak si zaměstnanci budou sami rozvrhovat pracovní dobu, aby vyhověli zaměstnavateli, kdy v práci potřebuje jejich pracovní sílu, i sobě navzájem. Pracovní místo tak bude v pracovní době obsazené vždycky jedním ze zúčastněných zaměstnanců. Ti se budou moct libovolně střídat – ale tak aby v dohodnutém období každý z nich odpracoval svou průměrnou pracovní dobu. Kontrolovat se to bude za období, které si všichni zúčastnění zaměstnanci a zaměstnavatel dohodnou, třeba za týden, nejméně ale jednou za čtyři týdny.

Souhrn délky týdenní pracovní doby všech zaměstnanců sdílejících pracovní místo nebude smět překročit délku zákonem stanovené týdenní pracovní doby, takže sdílené pracovní místo bude vždycky obsazené maximálně na standardní plnou pracovní dobu, nemělo by tedy být zneužíváno k obcházení přesčasů. A tak například budou moct dva zaměstnanci pracovat na poloviční úvazek, nebo dva nebo tři na třetinovou pracovní dobu a podobně. Půjde se domluvit i tak, že jeden zaměstnanec bude pracovat celý týden na plnou pracovní dobu a další týden odpočívat a druhý zaměstnanec naopak. To se může hodit třeba o školních prázdninách, když bude potřeba se soustavněji věnovat dětem. Střídání během dne se zas může hodit s ohledem na školní rozvrh a kroužky dětí. Sdílet pracovní místo budou moct zcela cizí lidé, ale třeba i rodinní příslušníci, klidně by se v práci mohl střídat otec s matkou, pokud mají stejnou profesi.

Zaměstnanci dělící se o jednu židli budou povinni předložit zaměstnavateli společný písemný rozvrh pracovní doby, vždycky aspoň týden předem, ale operativní změny můžou dělat i v kratší lhůtě, kterou si se zaměstnavatelem dohodnou. Když si ji nedohodnou, pak se taková změna musí hlásit aspoň dva dny předem. Když zaměstnanci rozvrh včas nepředloží, ztratí výhodu rozvrhnout si pracovní dobu sami, pak by ji měl rozvrhnout zaměstnavatel sám. Zaměstnavatel ale nesmí nutit jednoho zaměstnance, aby zastoupil toho dalšího, když se mu to nehodí – zastoupení nepřítomného bude vždy na bázi dobrovolnosti.

Ve státním ne, jen u soukromníka

Možné to bude ale jenom v soukromém sektoru, podobná dohoda o sdíleném pracovním místě nebude možná, pokud je zaměstnavatelem stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, nebo regionální rada regionu soudržnosti.

Konec sdílení není výpověď

Pokud dohoda o sdílení pracovního místa přestane vyhovovat zaměstnancům nebo zaměstnavateli, pak ji budou moci kdykoliv ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, ale budou muset dodržet patnáctidenní výpovědní dobu. Déle už nebudou muset na sdíleném pracovním místě setrvávat. Pokud bude dohoda o sdíleném pracovním místě součástí pracovní smlouvy, pak výpověď ze sdíleného místa samozřejmě nebude představovat výpověď z pracovního poměru a konec zaměstnání, takže ztratí-li zaměstnanec zájem o sdílení pracovního místa, neznamená to, že ztrácí automaticky i zaměstnání. Na tahu pak bude zaměstnavatel, který buď zajistí personální náhradu, nebo přestane uplatňovat sdílení pracovního místa, nebo dá zaměstnancům výpověď se všemi náležitostmi a z toho pro ně vyplývajícími nároky.