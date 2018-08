V těhotenství vás vyhodit nesmí. Na co máte v práci nárok

Když žena zaměstnaná na dobu neurčitou otěhotní, těší se v práci oproti ostatním zaměstnancům řadě výhod. Především: je velmi obtížné ji z práce propustit. Podle zákona se totiž v době těhotenství i v době čerpání mateřské a rodičovské dovolené nachází v takzvané ochranné lhůtě, kdy pro ni v zaměstnání platí zvláštní právní režim. Kdyby vás šéf chtěl vyhodit, například pro nadbytečnost nebo z jiných organizačních důvodů, výpověď by až na výjimky neplatila.

Bezpečnější režim

Zákon dokonce nastávající matky chrání dřív, než se o těhotenství samy dozvědí. „Pokud zpětně dokážete, že jste byla v době doručení výpovědi těhotná, výpověď z pracovního poměru bude neplatná,“ říká Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR. A dodává, že když žena ještě před zjištěním těhotenství na nátlak zaměstnavatele podepíše ukončení pracovního poměru dohodou a později to bude chtít vzít zpět, může takovou dohodu zpětně napadnout a v případném právním sporu uspět.

Pokud dostanete výpověď v době těhotenství, měly byste zaměstnavateli graviditu a dobu jejího trvání doložit lékařským potvrzením. Když zaměstnavatel výpověď neodvolá, nezbyde, než ji napadnout žalobou u soudu. Udělat to musíte nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr podle výpovědi skončit.

Nastat může i další situace: v době doručení výpovědi žena ještě těhotná není, ale v průběhu výpovědní doby do jiného stavu přijde. V takovém případě výpověď platí, výpovědní doba se ale prodlouží o dobu těhotenství a dobu následující mateřské a rodičovské dovolené.

Kdy ochranná lhůta nepomůže

Ani ochranná lhůta ale není všespásná, respektive: každý z jejích výhod těžit nemůže. Pokud se podnik zruší, výpověď samozřejmě dostat můžete. A vyhodit vás šéf smí i v případě, že zvlášť hrubě porušíte pracovní povinnosti nebo vás odsoudí za úmyslný trestný čin.

Když spácháte trestný čin Dostanete podmínku, skončíte ve vazbě nebo ve vězení. Co z toho je důvodem k vyhazovu z práce, co ne? Jak se krátí dovolená? A jak je to s náhradou mzdy? Podmínka, vazba, vězení. Vyhazov?

V ochranné lhůtě můžete také dostat výpověď, když se podnik nebo jeho část přemístí. Jestli se vaše pracoviště stěhuje jen v rámci budovy nebo komplexu, obhajitelný důvod pro výpověď to není. Když se pracoviště stěhuje v rámci obce, záleží, co je napsané v pracovní smlouvě. „Když se podnik přestěhuje z městské části Praha 1 na Prahu 6 a ve smlouvě bude jako místo výkonu práce uvedená Praha, není to dostatečný důvod k propuštění. Kdyby ale ve smlouvě stála jako místo výkonu práce konkrétně Vodičkova ulice, stěhování by důvodem k oprávněnému ukončení pracovního poměru být mohlo,“ vysvětluje Wysoglad.

Ochranná lhůta nepomůže, když máte pracovní smlouvu sjednanou na dobu určitou. Pracovní poměr skončí bez ohledu na těhotenství a mateřskou či rodičovskou dovolenou, jakmile uplyne doba sjednaná ve smlouvě.

Práce na dobu určitou Přečtěte si, jaká jsou pravidla práce na dobu určitou, kolikrát zaměstnavatel může prodloužit smlouvu, na jak dlouho, kdy se pracovní poměr automaticky mění na dobu neurčitou. A jak postupovat, když šéf poruší zákon: Když pracujete na dobu určitou

Ochranná lhůta není nic platná také v případě, že jste teprve ve zkušební době; v jejím průběhu vás šéf bez ohledu na těhotenství nebo mateřství vyhodit smí, a nemusí vám to nijak zdůvodňovat. Zkušební doba ale na začátku pracovního poměru neběží automaticky, zaměstnavatel ji s vámi musí písemně sjednat ve smlouvě.

Zkušební doba Jak dlouhá může být zkušební doba? Smí ji šéf prodloužit nebo zopakovat, když povýšíte nebo změníte druh práce? Máte nárok na dovolenou a nemocenskou? Jak dát ve zkušebce výpověď? Vše o zkušební době

Musíte hlásit těhotenství?

„Neexistuje zákonný předpis, který by stanovil, kdy musíte těhotenství zaměstnavateli oznámit. Máte ale povinnost ohlásit mu odchod na mateřskou dovolenou, což je zpravidla šest až osm týdnů před očekávaným porodem,“ říká ředitel Adecco ČR. Budoucím maminkám doporučuje, aby o těhotenství zaměstnavatele informovali včas, nejlíp pár měsíců před nástupem na mateřskou, aby se na jejich pracovní výpadek mohl připravit.

Každopádně musíte počítat s tím, že dokud šéfovi těhotenství neoznámíte, nemůžete požívat výhod a ochranných opatření, na která mají těhotné ženy v práci nárok.

Přesčasy Kolegové odjeli na dovolenou, brigádníci nejsou. Šéf chce, abyste pracovali přesčas. Může vás do přesčasů nutit? Kolik hodin navíc smíte odpracovat a kolik za ně zaměstnavatel zaplatí? Poradíme. Pravidla práce přesčas

Jestli v práci vykonáváte činnost, kterou mají těhotné ženy zakázanou, musíte samozřejmě zaměstnavatele o svém stavu informovat hned.

Změna náplně práce a pracovní doby

Pokud těhotná zaměstnankyně vykonává práci, která je s těhotenstvím neslučitelná nebo těhotenství podle zdravotního posudku ohrožuje, je zaměstnavatel povinný přeložit ji dočasně na jinou práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku. Když těhotná zaměstnankyně pracující v noci požádá o přeložení na denní práci, musí zaměstnavatel vyhovět. Stejně tak, když o úpravu nebo zkrácení pracovní doby požádá například kvůli ranním nevolnostem. Zaměstnavatel může takovou žádost odmítnout, jen když mu v úpravě pracovní doby brání vážné provozní důvody, ty ale musí být schopný doložit.

Těhotným zaměstnavatel nesmí dávat práci přesčas. Na pracovní cesty vás může posílat, jen když budete souhlasit.

Služební cesty Sazby stravného i průměrná cena pohonných hmot jsou v roce 2018 vyšší než loni. Jestli jezdíte na pracovní cesty, má to pro vás příjemný efekt: zaměstnavatel vám za služebku vyplatí víc. Kolik přesně, snadno spočítá naše kalkulačka. Cestovní náhrady a diety 2018

Některé pracovní činnosti mají nastávající matky úplně zakázané. Nemůžou například pracovat v mrazech, s nebezpečnými látkami nebo vykonávat práci, která je příliš fyzicky náročná. Celý seznam zakázaných činností najdete tady:

Pokud některou z nich vykonáváte, musí vás zaměstnavatel přeřadit na jinou práci. Když vás přeřadí na práci s nižším výdělkem, než jste měla na původním místě, máte nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Totéž platí, když musíte změnit druh práce na základě lékařského posudku. Víc se o příspěvku dočtete tady:

Výši vyrovnávacího příspěvku jednoduše propočte naše kalkulačka:

Když pro vás zaměstnavatel vhodnou práci nenajde, jedná se o překážku v práci na jeho straně. Těhotná žena pak do práce nechodí, ale dostává náhradu mzdy ve výši svého průměrného výdělku.

O tom, na co máte v práci nárok po návratu z mateřské a rodičovské dovolené, jsme psali nedávno: