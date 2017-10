Práci si vyberete jako v cukrárně. Firmy loví pokladní, dělníky, úředníky i Jamese Bonda

Kdo hledá novou práci, mohl si na výstavišti v pražských Letňanech připadat jako dítě v cukrárně. Na zájemce čekala spousta různorodých nabídek, usmívající se personalisté a k tomu jablka, bonbony, džusy, káva, dortíky nebo malé dárečky pro každého, kdo projevil sebemenší zájem o nabízené pozice či jen o vystavovanou firmu.

Sedmého ročníku veletrhu Profesia days se zúčastnilo 150 společností – o polovinu více než loni. Tuzemská nezaměstnanost zůstává nejnižší v Evropské unii, počet volných míst několik měsíců po sobě překonává rekord a naposledy se vyšplhal už nad 200 tisíc.

„Bereme to hlavně jako propagační akci. Když navíc dokážeme za dva dny veletrhu nabrat tři nové lidi, bude to skvělé,“ říká Pavel Krupka z personálního oddělení společnosti Penny Market, která do svých diskontů láká prodavačky na mzdy až 23 000 korun a zástupce vedoucích na platy 27 800 korun.

Penny Market se podobně jako většina ostatních potravinových řetězců účastní veletrhu pravidelně. Ale například skandinávský prodejce nábytku Jysk se tu prezentuje uchazečům o zaměstnání poprvé.

Zkouším si vyplnit test, zda se hodím na vedoucí prodejny. A vychází to. Na e-mail, který jsem uvedla jako uchazečka o práci, mi přijde druhá část testu. Tak uvidíme.

„Dříve stačilo dát inzerát do novin a měli jsme dostatek zaměstnanců. Nyní musíme využívat mnohem pestřejší škálu možností, jak přilákat nové lidi. Musíme zvyšovat platy a rozšiřovat benefity, abychom obstáli v konkurenci, přitom přihlášení kandidáti mají v průměru trochu menší kvality než dříve,“ říká mi Jarmila Dovalová z personálního oddělení Jysku, když se jí představím jako novinářka.

Poprvé je na veletrhu také například ministerstvo dopravy, které má po přijetí zákona o státní službě problémy najít správné uchazeče. Jen přihláška do náročného výběrového řízení zabere pět archů A4. Vyhodnocení pak trvá několik měsíců, což spolu s tabulkovými platy odrazuje mnohé slibné uchazeče.

Personální oddělení ministerstva se tak snaží nalákat lidi na specifické benefity, jako je posilovna v místě zaměstnání či na dětskou skupinu Mašinka, což je nově zřízená firemní školka. „Na práci se nás ptá mnoho lidí. Pokud bychom jen jedno procento z nich nakonec získali, byli bychom naprosto nadšeni,“ říká personalistka Kateřina Dvořáková.

Jako právní poradna skončil stánek odborářů z ČMKOS. Veletrhu se rozhodli zúčastnit proto, aby lidem vysvětlili, k čemu odbory ve firmách jsou. „Překvapuje nás, kolik lidí se ptá na základní věci, jako co má být v pracovní smlouvě, čím se liší zaměstnání na dobu určitou a neurčitou či jak se dává výpověď,“ říká zástupkyně odborů Šárka Hofray.

Technicky vzdělané lidi a dělníky se snaží nalákat i zahraniční firmy. Například Alžběta Rázková se přes evropský pracovní portál Eures napojený na německý úřad práce snaží získat správné uchazeče, například svářeče, elektrikáře, ale i softwarové inženýry, kteří ani nemusí umět německy. Zájemců se hlásí dost – jen za první den vyplnilo dotazník zhruba 90 lidí. „Jsem překvapena, kolik lidí o nás neví, takže zde funguji jako osvěta a vysvětluji, co, kde a jak mají zájemci vyplnit,“ usmívá se Rázková.

A na své si může přijít i člověk, který by se chtěl stát novodobým Jamesem Bondem. Svůj stánek na veletrhu rozbalila i Bezpečnostní informační služba. Hledá zaměstnance do více než třiceti různých oborů – třeba řidiče, malíře, radiotechnika, ale i zájemce o kontrašpionáž či oblast terorismu.

Když se ptám na podrobnosti práce špiona, dozvídám se, že bych musela projít náročnými testy, bezpečnostní prověrkou, a navíc absolvovat šestiměsíční kurz daleko od domova. K rodině bych se vracela jen na víkendy. Aha, tak to není vhodné zaměstnání pro ty, kdo nejsou single. Ale děkuji… a obdivuji mentolové pastilky uložené v krabičce, co vypadá jak policejní anton.

Hojně jsou na veletrhu zastoupeny firmy napojené na automobilový průmysl. U stánku společnosti Continental, která vyrábí například palubní přístroje, autorádia či ovládací panely klimatizací, se zastavuje pětašedesátiletá Elżbieta Mikurdová pocházející z Polska.

