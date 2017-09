Alkohol a drogy v práci. Kdy vás smějí testovat, kdy vyhodit

Zákoník práce říká, že do zaměstnání nesmíte chodit pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek ani je tam užívat. Kdy vás smějí testovat? A co hrozí, když je test pozitivní?

Včerejší večírek se trochu protáhnul? Jestli dneska jdete do práce, riskujete. Zaměstnavatel vás může kdykoli otestovat. A zbytkový alkohol zadělá na problém, klidně i na vyhazov – i když, jak vyplývá z letošního verdiktu Nejvyššího soudu, nemusí být hned nejhůř. Mrkneme se na pravidla podrobněji.

Pití alkoholu a užívání drog je v pracovní době zakázané. I když jste zrovna mimo pracoviště třeba na obědě nebo pracovní cestě. A to samé platí, když jste na pracovišti mimo pracovní dobu – večerní party s kolegy byste měli uspořádat jinde.

Výjimku mají zaměstnanci, kteří pracují ve sklárnách či hutích, ti v práci dostávají pivo, a také degustátoři a someliéři, tedy zaměstnanci, kteří mají pití alkoholu v podstatě v popisu práce.

Testovat vás můžou kdykoli

Pokud se rozhodne zaměstnavatel otestovat, jestli v práci nejste „pod vlivem“, nemáte moc šancí k odporu, respektive, můžete odmítnout, ale příliš si tím nepolepšíte.

Dechovou zkoušku na alkohol, případně drogový test, může zaměstnavatel dělat kdykoli, preventivně, opakovaně, aniž by musel mít nějak vážné podezření, že nejste zcela střízliví.

Testování se ovšem musíte podrobit, jedině když vás k tomu vyzve oprávněný vedoucí zaměstnanec, kterému zaměstnavatel takovou pravomoc písemně svěřil. Když vás k testování bude vyzývat člověk, který k tomu nemá oprávnění, vyhovět nemusíte.

Když bude test pozitivní, a vy s jeho výsledkem nebudete souhlasit, zaměstnavatel vás pravděpodobně požádá, abyste podstoupili test z krve nebo moči ve zdravotnickém zařízení. Sama dechová zkouška totiž není průkazná, u soudu by jako důkaz neobstála.

Dokud se neprokáže rozborem moči nebo krve, že nejste pod vlivem, zaměstnavatel vám neumožní výkon práce. Když se následně zjistí, že orientační zkouška byla pozitivní falešně, šéf vám musí dobu, kterou jste v práci zameškali, proplatit. Když se potvrdí, že zaměstnanec pod vlivem alkoholu nebo drog byl, zameškaný čas proplacený mít nebude, sám navíc musí uhradit náklady na test.

Když dechovou zkoušku z vážných důvodů odmítnete, budete se muset podrobit rovnou vyšetření z krve nebo moči. Když odmítnete i to – a vykonáváte práci, při které byste mohli ohrozit život svůj nebo ostatních, případně poškodit majetek, bude se na vás pohlížet, jako byste byli pod vlivem, se všemi právními důsledky. I u jiných profesí si ale odmítnutím testu zaděláte na problém – na pokutu a v krajním případě i výpověď.

Co hrozí

Trest za pozitivní test na alkohol nebo drogy se bude odvíjet od okolností a závažnosti pochybení a od toho, jak je zaměstnavatel vyhodnotí. Může skončit u ústní domluvy, můžete dostat písemnou výtku s upozorněním, že když se to bude opakovat, letíte. A taky můžete přijít o odměny a nenárokovou pohyblivou složku mzdy. V krajním případě hrozí výpověď nebo dokonce okamžité ukončení pracovního poměru bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Záležet bude, jak velké hodnoty vám naměří a co děláte za práci – přece jen je rozdíl, jestli jste řidič autobusu nebo sekretářka.

Jak to vidí Nejvyšší soud

Kdy může být se zaměstnancem rozvázaný pracovní poměr, v letošním rozsudku vysvětloval Nejvyšší soud. Přinesl zajímavý precedens – malé množství alkoholu podle soudu nemusí vadit.

Před začátkem směny bylo zaměstnanci ocelářské společnosti Petrovi N. dechovou zkouškou naměřeno 0,32 promile alkoholu, při druhé dechové zkoušce o půl hodiny později 0,23 promile. A z následného odběru krve (o necelou hodinu později) 0,11 promile. Dostal výpověď - s dvouměsíční výpovědní dobou, nešlo tedy o nejpřísnější sankci, kterou je okamžité zrušení pracovního poměru. Petr N. se bránil žalobou u soudu; tvrdil, že před nástupem do práce vypil jen dvě nealkoholická piva.

„Oficiální forenzní stanovisko v oboru soudního lékařství ve vztahu k alkoholu v krvi považuje hladinu alkoholu do 0,2 g/kg za neprůkaznou, hladinu alkoholu do 0,3 g/kg označuje za nevýznamnou pro silniční provoz,“ píše se v rozsudku soudu prvního stupně, který došel k závěru, že hodnota 0,11 promile alkoholu v krvi nemůže být vyhodnocená tak, že zaměstnanec přišel do práce pod vlivem alkoholu, a výpověď je tedy neplatná.

Odvolací soud přihlédl i k tomu, že zaměstnanec předtím u zaměstnavatele pracoval 18 let bez jakéhokoli prohřešku, a rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Stejný názor měl i Nejvyšší soud, ke kterému podala ocelářská firma dovolání. Podle Nejvyššího soudu se při posuzování obdobných situací musí zohledňovat především funkce, kterou zaměstnanec zastává (Petr N. pracoval jako vedoucí provozu), jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, doba a situace, v níž došlo k porušení právních předpisů, míra zavinění zaměstnance, způsob a intenzita porušení konkrétních povinností zaměstnance, důsledky porušení právních předpisů pro zaměstnavatele, a to, jestli svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu.

Samotné zjištění, že zaměstnanec požil malé množství alkoholu, podle Nejvyššího soudu ještě nemusí znamenat, že porušil své povinností v takové intenzitě, aby s ním mohl být platně rozvázaný pracovní poměr. Petrovi N. musela ocelářská společnost vyplatit odškodné i ušlou mzdu.

Zaměstnavatelé by tedy vždy měli zvažovat okolnosti konkrétního případu. Pokud se vyhozený zaměstnanec bude chtít soudit, může mít šanci na úspěch.