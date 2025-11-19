Peníze.cz
>
Pojištění
>
Pojištění auta
>
Povinné ručení
>
Výše škod roste víc než cena povinného ručení, hlásí pojišťovny

Výše škod roste víc než cena povinného ručení, hlásí pojišťovny

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 19. 11. 2025
Výše škod roste víc než cena povinného ručení, hlásí pojišťovny

Zdroj: Pleska / Midjourney

Průměrná škoda na majetku, kterou pojišťovny proplácejí z povinného ručení, letos stoupla o 7,8 % oproti loňskému roku. Ukazuje to statistika od České kanceláře pojistitelů za první polovinu roku.

„Očekáváme, že průměrná majetková škoda z povinného ručení dosáhne za rok 2026 částky téměř 68 tisíc korun, což představuje její zdvojnásobení za dobu posledních 12 let,“ řekl dnes médiím Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Loni stoupla průměrná škoda na majetku meziročně o 7,3 %, předloni o 11 % a v roce 2021 o osm procent.

Mezi hlavní důvody takzvané škodní inflace podle Jedličky patří rostoucí ceny práce a náhradních dílů v autoservisech, vyšší technologická i finanční náročnost oprav nových vozidel (dražší systémy, senzory, diagnostiky…), v posledních letech se projevilo i zdražení energií.

škoda na majetku povinné ručení

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Výrazně roste také finanční ohodnocení škod na zdraví. Zlom přinesl nový občanský zákoník, který od roku 2014 navýšil částky za jejich odškodnění.

Jen v posledních dvou letech stoupla průměrná výše jednorázového odškodnění pozůstalých pro všechny pozůstalé z jedné dopravní nehody na průměrných na 3,3 milionu korun z předchozích 2,3 milionu.

„Vliv vysoké valorizace mezd přímo ovlivňuje navyšující se odškodnění za nároky bolestného a ztížení společenského uplatnění (z důvodu nastavené indexace přes průměrnou mzdu),“ říká Jedlička.

Průměrná částka za ztížení společenského uplatnění vzrostla v posledních dvou letech na 682 tisíc z předchozích 389 tisíc.

Výše škod roste výrazněji než průměrná cena povinného ručení, zdůrazňují zástupci pojišťoven. Pomyslné nůžky mezi pojistným a škodou z povinného ručení se tak dál rozevírají.

povinné ručení cena škoda

Vývoj ceny a škod z povinného ručení.
Zdroj: Česká kancelář pojistitelů

Výhodné havarijní pojištění? Najdeme!

Najdeme vám nejvýhodnější havarijní pojištění, které vyřeší každou škodu na voze. Za cenu, která nezatíží vaši peněženku.

Chci výhodnější havarijko

A jedeme dál

Ilustrační obrázek
Shutterstock

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

auto, doprava, pojištění, pojišťovny, povinné ručení

A tohle už jste četli?

Chystáte se autem do Itálie? Pozor na nová omezení a pokuty

22. 10. 2025 | Petr Kučera

Chystáte se autem do Itálie? Pozor na nová omezení a pokuty

Řidiče jedoucí do Itálie – například lyžovat na sever země – letos čeká několik důležitých novinek. Například přísnější pokuty za alkohol, telefonování nebo vysokou rychlost. Pozor... celý článek

Menší autonehodu nově vyřešíte i online. Startuje aplikace Bouračka

22. 7. 2025 | Kateřina Hovorková

Menší autonehodu nově vyřešíte i online. Startuje aplikace Bouračka

Dopravní nehodu se škodou do 200 tisíc korun, která je bez zranění, můžete nově nahlásit přes online formulář Bouračka. Má být uživatelsky přívětivější a rychlejší než papírový formulář,... celý článek

Do Česka míří nová pojišťovna. Začne s auty a motorkami

17. 7. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Do Česka míří nová pojišťovna. Začne s auty a motorkami

Původem řecká pojišťovna Hellas Direct chce ještě letos získat souhlas České národní banky (ČNB) a vstoupit na český trh. V první fázi se zaměří na pojištění motorových vozidel.

Kdy a kde čekat zácpy na silnicích. Přehled prázdnin v Evropě

25. 6. 2025 | Gabriel Pleska

Kdy a kde čekat zácpy na silnicích. Přehled prázdnin v Evropě

Každé léto nastane stěhování národů. Evropané sedají do letadel či aut a vydávají se na dovolenou. Její čas do značné míry určují termíny letních prázdnin. A ty má každá země jiné.... celý článek

Změna při hlášení dopravní nehody. Na co si dát pozor?

7. 5. 2025 | Petr Kučera

Změna při hlášení dopravní nehody. Na co si dát pozor?

Limit pro hlášení nehody policii stoupne od července na 200 tisíc korun z dosavadních 100 tisíc. Zároveň se rozšiřují možnosti, jak vyplnit společný záznam o nehodě. Novela včera vyšla... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh