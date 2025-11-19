Výše škod roste víc než cena povinného ručení, hlásí pojišťovny

Průměrná škoda na majetku, kterou pojišťovny proplácejí z povinného ručení, letos stoupla o 7,8 % oproti loňskému roku. Ukazuje to statistika od České kanceláře pojistitelů za první polovinu roku.
„Očekáváme, že průměrná majetková škoda z povinného ručení dosáhne za rok 2026 částky téměř 68 tisíc korun, což představuje její zdvojnásobení za dobu posledních 12 let,“ řekl dnes médiím Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.
Loni stoupla průměrná škoda na majetku meziročně o 7,3 %, předloni o 11 % a v roce 2021 o osm procent.
Mezi hlavní důvody takzvané škodní inflace podle Jedličky patří rostoucí ceny práce a náhradních dílů v autoservisech, vyšší technologická i finanční náročnost oprav nových vozidel (dražší systémy, senzory, diagnostiky…), v posledních letech se projevilo i zdražení energií.
Výrazně roste také finanční ohodnocení škod na zdraví. Zlom přinesl nový občanský zákoník, který od roku 2014 navýšil částky za jejich odškodnění.
Jen v posledních dvou letech stoupla průměrná výše jednorázového odškodnění pozůstalých pro všechny pozůstalé z jedné dopravní nehody na průměrných na 3,3 milionu korun z předchozích 2,3 milionu.
„Vliv vysoké valorizace mezd přímo ovlivňuje navyšující se odškodnění za nároky bolestného a ztížení společenského uplatnění (z důvodu nastavené indexace přes průměrnou mzdu),“ říká Jedlička.
Průměrná částka za ztížení společenského uplatnění vzrostla v posledních dvou letech na 682 tisíc z předchozích 389 tisíc.
Výše škod roste výrazněji než průměrná cena povinného ručení, zdůrazňují zástupci pojišťoven. Pomyslné nůžky mezi pojistným a škodou z povinného ručení se tak dál rozevírají.
Vývoj ceny a škod z povinného ručení.
