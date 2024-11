Limity povinného ručení: jak se mění s novelou zákona?

Co (ne)kryje povinné ručení?

Povinné ručení je jediné zákonné pojištění týkající se vozidel. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích. Z povinného ručení jsou hrazeny škody, které způsobíte provozem svého vozu třetí osobě. Pojištění kryje:

škody na vozidle: opravy

škody na majetku: poškození infrastruktury

újmu na zdraví nebo životě: náklady na ošetření, trvalé následky úrazu

zásah složek IZS

ušlý zisk

věcnou škodu

právní zastoupení

Povinné ručení se nevztahuje na škody na vozidle pojistníka. K tomu je určené buď havarijní pojištění, nebo připojištění k povinnému ručení. Pojistník si může sjednat připojištění čelního skla, proti živlům nebo střetu se zvěří.

Zvýšení limitů

Limit vyjadřuje nejvyšší možnou částku, kterou pojišťovna v případě pojistné události vyplatí poškozenému z pojistky viníka. V roce 2024 se limit z původních 35 milionů korun zvýšil na 50 milionů při újmě na zdraví a 50 milionů při majetkové škodě. Ve snaze ušetřit řidiči často sahají po nejnižším limitu a nejlevnější pojistce. Stále častěji se ale stávalo, že limit nestačil na pokrytí všech škod, a to kvůli rostoucím cenám náhradních dílů a práce. Viník pak musí doplácet škodu ze svého, což za ušetřenou sumu na pojistném rozhodně nestojí. Pojišťovny volí zlatou střední cestu a doporučují nastavit limity na 100 milionů:

Typ škody Zákonný limit Doporučovaný limit Nejvyšší nabízený limit na trhu na zdraví 50 milionů korun 100 milionů korun 300 milionů korun na majetku 50 milionů korun 100 milionů korun 300 milionů korun zdroj: kalkulator.cz

Cena pojištění

Do ceny vstupuje řada faktorů, jejichž důležitost pojišťovny vyhodnocují různě. Na cenu pojištění má vliv typ vozidla, účel využití, výkon, a předpokládaný nájezd. Neznamená to ale, že si kdokoliv může pojistit totéž auto za stejnou cenu: kromě parametrů vozidla se přihlíží k osobním faktorům, jako je věk, bydliště a počet nehod v minulosti. To ilustruje příklad Davida a Pavla v tabulce. Oba chtějí limit 70/70 milionů korun a mají roční nájezd do 7 500 km. Přestože David nebydlí ve velkoměstě a jeho vůz je starší a méně výkonný, kvůli nízkému věku a menším bonusům dostane od pojišťovny horší nabídku než Pavel:

David Pavel Věk 24 let 50 let Bydliště Kuřim Praha - Košíře Vozidlo VW Golf (2014) Peugeot 5008 (2022) Bonusy 65 měsíců 290 měsíců Cena ročního pojistného od 5 592 Kč 2 496 Kč Zdroj: kalkulator.cz

Sankce za nezaplacené povinné ručení

Co když jezdíte bez pojištění? Při silniční kontrole vás čeká pokuta ve výši 1500 korun, ve správním řízení ve výši 3000 korun. Pokud by vás policie zkontrolovala bez pojištění opakovaně, hrozí vám pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Zároveň si bude Česká kancelář pojistitelů (ČKP) účtovat denní příspěvek do garančního fondu, který kryje škody způsobené nepojištěnými vozidly. Tento příspěvek bývá v porovnání s platbou ročního pojištění několikanásobně vyšší. Co se stane v případě, že nepojištěný vůz způsobí škodu třetí osobě? Od roku 2018 byl ČKP stanoven zákonný ochranný limit. Ten zastropoval výši částky, kterou měl majitel nepojištěného vozidla zaplatit poškozenému, na 300 tisíc korun. V novele zákona ale tento ochranný limit už nenajdeme. Dnes platí, že ČKP bude po viníkovi vymáhat uhrazení škody v plné výši.

Jaké další změny přináší novela z roku 2024?

Počátek platnosti: pojišťovny začaly rozlišovat fixní a plovoucí počátek. V obou případech platí, že pojistné musí být uhrazeno před datem počátku. Pokud se klient s první platbou zpozdí, smlouva vůbec nevznikne.

pojišťovny začaly rozlišovat fixní a plovoucí počátek. V obou případech platí, že pojistné musí být uhrazeno před datem počátku. Pokud se klient s první platbou zpozdí, smlouva vůbec nevznikne. Zelená karta: na území ČR nemusíte mít kartu u sebe, policie má přístup do databáze a dohledá ji automaticky. Pro cestu do zahraničí si ji ale nezapomeňte.

na území ČR nemusíte mít kartu u sebe, policie má přístup do databáze a dohledá ji automaticky. Pro cestu do zahraničí si ji ale nezapomeňte. Osoba zodpovědná za sjednání povinného ručení: do nedávna byl touto osobou majitel vozu, od letoška je to jeho provozovatel. Pro většinu řidičů se nic nemění, zbystřit by ale měli ti, kteří mají auto na leasing.

do nedávna byl touto osobou majitel vozu, od letoška je to jeho provozovatel. Pro většinu řidičů se nic nemění, zbystřit by ale měli ti, kteří mají auto na leasing. Dopravní prostředky, podléhající povinnému ručení: nově zahrnuje elektrokoloběžky, segwaye, golfové vozíky, a za určitých podmínek i zahradní traktory.

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Kalkulátor.cz Více o spolupráci

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem