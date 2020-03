Povinné ručení zdražuje. Víme, kdo zaplatí nejvíc

Když jste mladý a bydlíte v Praze, připravte si na pojištění auta víc peněz. Věk a místo bydliště totiž patří k základním parametrům, podle nichž pojišťovny vyhodnocují vaši rizikovost.

Například cena povinného ručení pro dvacetiletého může být i několikanásobně vyšší než u řidiče zhruba o deset let staršího. Ukazuje to srovnání cen povinného ručení od srovnávače Porovnej24.cz.

Data také ukazují, že porovnávat nabídky od různých pojišťoven se pořád vyplatí. Nejdražší nabídka pro stejného řidiče může být i o několik desítek procent vyšší než nejlevnější. Porovnáním cen se můžete bránit i proti zdražování.

„V prvním čtvrtletí roku 2020 nás čeká postupné navyšování cen u jednotlivých pojišťoven kolem pěti procent,“ říká Zdeněk Novák, jednatel Porovnej24.cz.

Pojišťovny sice avizují zdražování už několik let, v poslední době k němu ale skutečně přistoupily. Podle dat České kanceláře pojistitelů loni vzrostla průměrná cena povinného ručení pro fyzické osoby o 3,5 procenta na 3189 korun.

Pojišťovnám totiž dál rostou náklady spojené s likvidací škod. Podle údajů České kanceláře pojistitelů dosahovala průměrná majetková škoda v roce 2011 přibližně 28 tisíc korun, loni už to bylo 45 tisíc. Výrazně také rostou úhrady za škody na zdraví. V loňském roce pojišťovny na povinném ručení vybraly o 1,8 miliardy korun méně, než bylo uplatněno při škodách.

„Tato situace je z dlouhodobého hlediska pro pojišťovny neudržitelná. Schodek budou dále prohlubovat zvyšující se nároky na bezpečnost či technické vybavení osobních automobilů a na druhé straně i zvyšující se odškodné pro oběti dopravních nehod,“ upozornil Jiří Váchal, analytik společnosti Broker Consulting.

Povinné ručení nicméně pro pojišťovny zůstává produktem, který jim umožňuje nabrat nové klienty a vydělat pak na nich díky jiným produktům. Například na havarijním pojištění, které má sjednané zhruba každé čtvrté auto s povinným ručením (těch je v Česku téměř 8,4 milionu).

Nejdražší nabídka zmizela

Zdražování povinného ručení potvrzoval i index, který sestavuje společnost Broker Consulting. Od loňského srpna do prosince stoupla průměrná cena o 3,5 procenta.

POVIndex od Broker Consulting počítá jen s cenou povinného ručení pro nový vůz Škoda Octavia 1,6 TDI, 85 kW – podle autorů typický vůz, s nímž jezdí české domácnosti. Zároveň zahrnuje nejvyšší možné krytí a jde tedy o dražší varianty pojištění. Experti upozorňují, že zákonem požadované krytí škod ve výši 35 milionů korun už dnes často nemusí stačit. Doporučují proto právě pojištění s vyšším krytím.

Za letošní leden sice tento index klesl o víc než desetinu na 6829 korun, šlo však jenom o jednorázový technický pokles související se spojením České pojišťovny s pojišťovnou Generali.

„Lednový pokles o téměř 11 procentních bodů je přímým následkem absence dříve nejdražšího povinného ručení zahrnutého do výpočtu indexu,“ vysvětluje Váchal.

Víc bourají, víc platí

Aktuální zdražování se týká všech skupin řidičů. Jeho konkrétní výše pak souvisí s tím, jak rizikový daný řidič podle pojišťovny je. „Nejvyšší růst lze očekávat u klientů, kteří již v minulosti škody způsobily a je tak u nich výrazně vyšší riziko, že ke škodě dojde i v dalších obdobích,“ říká Veronika Nová, mluvčí České asociace pojišťoven.

Ze statistik vyplývá, že nejvíc autonehod způsobí mladí řidiči do 26 let věku. Ti si tak za povinné ručení výrazně připlatí. Data České asociace pojišťoven ukazují, že u osobních automobilů způsobí škodu v průměru 36 klientů na každých 1000 pojištěných vozidel za rok. U mladých klientů je takzvaná škodní frekvence výrazně vyšší, u klientů ve věku 18 let dokonce v průměru ročně každý pátý řidič způsobí nehodu.

„Rizikovost mladých řidičů tak vychází i více než pětkrát vyšší proti průměru rizika všech klientů. V segmentu mladých klientů pojistné loni narostlo o 9,3 procenta,“ říká Nová.

Rozdíl mezi nejlevnější cenou pro řidiče ve věku 32 let a ve věku 20 let podle dat srovnávače Porovnej24.cz dosahuje 67 procent. Zatímco první řidič si může sjednat povinné ručení od 4305 korun, druhý od 7199 korun. Ještě větší rozdíl je u nejdražší nabídky – za ni by dvacetiletý řidič zaplatil 19 234 korun. Oproti svému staršímu kolegovi by platil víc jak dvakrát tolik, konkrétně 126 procent.

Srovnání počítalo s majiteli Škody Octavia s benzinovým motorem 1,6, kteří mají bonus za bezeškodní průběh pojištění ve výši 18 měsíců a bydliště ve Zlínském kraji.

Řidič ve věku 20 let Řidič ve věku 32 let Kolik si připlatí 20letý Nejnižší cena 7 199 Kč 4305 Kč 67 % Nejvyšší cena 19 234 Kč 8510 Kč 126 % Zdroj: Porovnej24.cz

Také místo bydliště výrazně ovlivňuje cenu, ale rizikovější místo už není za takovou přirážku jako rizikový věk řidiče. Policejní statistiky ukazují, že nejvíc autonehod se stává v Praze, nejméně naopak ve Zlínském nebo Jihočeském kraji.

Rozdíl v cenách se pohybuje od 10 do 15 procent. Například nejlevnější nabídka pro řidiče Škody Octavia, kteří mají vyježděný bonus ve výši 90 měsíců, je za 2615 korun ve Zlínském kraji a za 3015 korun v Praze.

Řidič s bydlištěm v Praze Řidič s bydlištěm ve Zlínském kraji Kolik si připlatí řidič z Prahy Nejnižší cena 3015 Kč 2615 Kč 13 % Nejvyšší cena 6398 Kč 5823 Kč 10 % Zdroj: Porovnej24.cz

Pojišťovny rovněž výrazně zohledňují řidičskou zkušenost a poskytují bonus za počet najetých měsíců bez nehod.

Jak se počítá? Za každých 12 měsíců bez nehody pojišťovna poskytne slevu na povinném ručení. Výše slevy se mezi pojišťovnami liší, většinou se jedná o zlevnění v rozsahu 5 až 10 procent za každý rok bez nehody. Pokud řidič zapříčiní autonehodu, tak mu pojišťovna od bonusu odečítá určitý počet měsíců, většinou 36.

Když opět porovnáme naše „modelové“ řidiče ze Zlínského kraje a se Škodou Octavia, vidíme, že řidič bez bonusu začíná na ceně 4499 korun, zatímco s bonusem za víc jak sedm bez nehod startuje cena povinného ručení na 2615 korunách. U nejnižší ceny je rozdíl 72 procent, u nejdražší nabídky 53 procent.

Řidič s bonusem Řidič bez bonusu Kolik si připlatí řidič bez bonusu Nejnižší cena 2615 Kč 4499 Kč 72 % Nejvyšší cena 5823 Kč 8958 Kč 53 % Zdroj: Porovnej24.cz

Kromě výše vyčíslených ukazatelů mají na cenu autopojištění vliv i parametry vašeho vozu. Cena pojištění roste s výkonem nebo třeba s hmotností vozu.

Analytik Jiří Váchal pak upozorňuje, že vždy je potřeba posuzovat nejenom cenu, ale také rozsah benefitů (zejména asistenčních služeb) ve vztahu k potřebám řidiče. Tedy jak moc jezdí, jaké vzdálenosti nebo třeba jak si představuje servis od pojišťovny v případě nehody.

Rozdíly v pojištěních jsou například v limitech pro opravu na místě, v limitech pro vzdálenost hrazeného odtahu, případně v možnostech náhradního vozidla.