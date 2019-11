První klubová pojišťovna se mění na Pillow. Láká na nové výhody

První klubová pojišťovna mění po čtyřech letech existence svůj název, majitele a částečně i model fungování. Od úterý se jmenuje Pillow a vede ji Jakub Strnad, předtím dlouholetý šéf pojišťovny Allianz.

Nově si může sjednat pojištění prakticky kdokoliv, zatímco Klubovka doteď fungovala na základě členství a jejím klientem se v zásadě mohl stát jenom ten, koho pozval některý ze stávajících.

„Pro nabídku srozumitelného a férového pojištění není třeba vyžadovat členství klientů v klubu. Ukázalo se, že pojištění není produkt, o kterém by se lidé ve volných chvílích bavili se svými přáteli a zvali je do klubu,“ vysvětluje Martin Podávka, jeden ze tří členů představenstva Pillow pojišťovny. Také on v předchozích letech působil v Allianz. Stejně jako třetí člen představenstva Marcel Beno.

Naopak další z principů, na němž První klubová před čtyřmi lety vznikla a přišla s ní dokonce jako první na světě, chtějí noví majitelé zachovat. Oddělení nákladů od podílu na zisku má omezit možný střet zájmů, který mají tradiční pojišťovny. Pillow to nazývá pojistkou férovosti.

„Peníze, které platíte za pojištění, bereme stále jako vaše. Pouze dohodnutou část použijeme na náklady a vše ostatní použijeme na škody. Pokud něco zbyde, rozdělíme se s vámi o zisk. Pěkně půl na půl,“ uvádí Pillow na svém webu.

„Výjimečnost férového podílu na zisku, který později použila i americká Lemonade, se osvědčila. Klienti pochopili, že nejde ani tak o výši vrácených peněz jako o pojistku férové výplaty škody. Pojišťovna nemá důvod neférově krátit pojistné, protože „ušetřené“ peníze jí nezůstanou, ale musí se o ně stejně podělit se svými klienty,“ vysvětluje Podávka.

„Podíl na zisku za rok 2019 spočítáme podle stejných pravidel jako v minulých letech. Zohledníme všechny produkty nabízené pod značkou První klubové pojišťovny a systém pozvaných přátel. Za rok 2020 vám připíšeme podíl na zisku z vašich produktů První klubové pojišťovny. A v dalších letech počítáme s tím, že původní produkty První klubové již budou nahrazeny těmi novými,“ upřesňuje Pillow v dopise dosavadním členům.

Podíl na zisku zůstane i v nových produktech. „Parametry jsme upravili tak, aby byl celý systém dlouhodobě udržitelný,“ dodává pojišťovna.

Všechno dobré může být ještě lepší

Proč si pojišťovna s „ryze českým kapitálem“ vybrala zrovna anglický název Pillow? „Zvolili jsme si polštář jako symbol příjemnosti, pohodlí, ale i ochrany, který zmírňuje náraz nečekaných situací. Abychom do budoucna mohli získat i klienty v zahraničí, budeme se jmenovat Pillow pojišťovna,“ píše v dopise.

„Když se nám podaří uspět s tímto principem v Čechách, máme ambici jít i za hranice,“ potvrzuje Strnad.

Od září 2015, kdy První klubová zahájila pilotní provoz, zatím získala víc než 10 tisíc členů. Ne všichni jsou ale klienti. Pojišťovna má momentálně kolem 6500 smluv na autopojištění a 1500 smluv na pojištění majetku.

„Změna názvu a nová nabídka neovlivní stávající smlouvy. Smlouvy pokračují dál se stejným rozsahem pojištění a stejnou cenou,“ ujišťuje. Původní produkty – pojištění aut, majetku, odpovědnosti, úrazové a cestovní pojištění – už ale nejsou dostupné pro nové zájemce.

Pillow postupně nabídne „novou generaci produktů“, na kterou budou moct kdykoliv přejít i dosavadní klienti. „Všechno dobré může být ještě lepší,“ láká je na webu a avizuje „mnoho výhod, které v současných produktech schází“.

Odměnou za věrnost má být i 300 korun pro ty, kdo v letech 2020 a 2021 nahradí svou dosavadní smlouvu z První klubové právě novým produktem od Pillow – kromě smluv, u nichž bylo v posledních dvanácti měsících vyplaceno pojistné plnění.

Jako první z nových produktů teď startují povinné ručení a havarijní pojištění. „Autopojištění je nejoblíbenější produkt našich klientů. Povinné ručení prostě musí každý majitel mít uzavřené,“ vysvětluje Podávka, proč Pillow začíná zrovna s tímhle produktem.

„Rozsah ochrany jsme se rozhodli výrazně vylepšit. Žádnému řidiči tak už nebude scházet polštář pro ochranu čelního a všech dalších skel, v havarijním pojištění přidáváme možnost pojistit jen ta rizika, která jsou potřeba. Nově nabízíme nižší či dokonce nulovou spoluúčast,“ popisuje pojišťovna na svém webu.

Cena nového autopojištění bude záviset na počtu ujetých kilometrů – podobný princip už dřív zavedla Allianz. Pillow kromě toho slibuje nejsrozumitelnější podmínky s nejméně výlukami na trhu. Smlouva i pojistné podmínky zaberou v součtu jenom deset stran. „Také jazyk jsme se snažili přizpůsobit průměrnému spotřebiteli, vyhnuli jsme se třeba i pojmům jako pojistitel nebo pojistník,“ říká Podávka.

Dál také sází na osobní přístup místo vztahu velké korporace s klientem jako „nevolníkem“. Při měsíční úhradě pojistného lze také prakticky kdykoliv odejít, Pillow zkrátila zákonem stanovenou výpovědní dobu ze šesti na dva týdny. Výhodou má být i to, že klient bude platit všechna svá pojištění na jediný účet se stejným variabilním symbolem. Zdůrazňuje i maximální využití digitálních technologií – například na prohlídku auta není nutné nikam jezdit.

Další novinky představí Pillow v příštím roce. Už z dřívějška má (po Klubobce) licenci pro celou oblast neživotního pojištění. Vedle autopojištění chystá také nové majetkové pojištění (domy, byty, domácnosti), cestovní pojištění, pojištění odpovědnosti, ale třeba i pojištění nemoci a úrazu. Podle Strnada se však pod to vejde i pojištění pro případ smrti, která vždycky nastává v důsledku nemoci nebo úrazu.

Od března plánuje Pillow řešit škody přímo ve svém systému, což má být pro klienty rychlejší a pohodlnější. Doteď se o řešení škod klientů První klubové starala partnerská pojišťovna Axa, smlouva s ní končí v únoru. „I při likvidaci škod chceme být inovativní. Například když budete mít chytrý telefon a budete s tím souhlasit, nafilmujete nám během hovoru poškozené auto,“ plánuje Strnad.

Zakladatelé odcházejí

Od listopadu v První klubové nepůsobí její zakladatelé Marek Orawski a Lubomír Bušek. „Nebylo to úplně svobodné rozhodnutí. Pojišťovna nerostla tak rychle, jak jsme předpokládali, a finanční investor RSJ již nechtěl dál investovat. Když to zjednoduším, postavil nás před volbu: Buď Klubovku prodáme, nebo ji pošlou do likvidace,“ píše Orawski na svém blogu.

„Snažili jsme se přinést na trh nový, férový model pojišťovnictví a jsme hrdí na to, že se nám to povedlo a byli jsme dokonce první na světě. A postavili jsme fungující pojišťovnu velmi levně. Ukázalo se, že je to funkční model. Klienti z něj byli nadšeni a byli jeho fanoušky. To je v neoblíbeném pojišťovnictví unikátní věc. Chtělo to ale od investorů o trošku víc trpělivosti a peněz, aby to vyrostlo do bezpečnější velikosti,“ věří Orawski.

„Snažili jsme se rychle najít jiného investora, který by nahradil RSJ, ale bylo na to extrémně málo času a nepodařilo se to,“ dodává. Ve hře byla možnost, že celou Klubovku koupí společnost Partners Financial Services, která už v ní dřív získala podíl. Ta se ale nakonec rozhodla pro založení vlastní pojišťovny – spustila ji v létě pod názvem Simplea a zaměřuje se na životní pojištění.

Místo RSJ Karla Janečka je od listopadu jediným akcionářem První klubové pojištovny (teď už Pillow) nově vzniklá společnost Simply Fair Insurance, v níž mají vedle Jakuba Strnada podíl i zakladatelé Partners Petr Borkovec a Radim Lukeš a také původní majitelé ePojištění.cz Jan Barta, Dušan Šenkypl a David Holý.

Podle Strnada se ale tyhle tři skupiny neshodly na některých zásadách, především ohledně nezávislé distribuce. „Dohodli jsme se proto, že projekt bych převzal já, aktuálně hledáme finančního investora,“ říká Strnad. „Rozcházíme se ale v dobrém, o čem svědčí i to, že pojištění Pillow půjde vedle našeho call centra sjednat i v síti Partners; počítáme i s dalšími distributory,“ dodává.

Strnad věří, že do pěti let by Pillow mohla získat miliardu korun na předepsaném pojistném. Firma chce prodejcům vyplácet tržní provize. Plánuje mimo jiné šetřit na reklamě. Sází na efektivní fungování, zatím se o provoz stará 15 lidí. Úspory oproti konkurenci přinese i to, že bude nabízet vždycky jenom jeden produkt pro každý druh pojištění. Při obnově (výročí) smlouvy převede klienta do nejnovější verze.

Vedení Pillow zmiňuje i špičkové zajištění v čele s Hannover Re.

Rok plný nováčků

Také zmíněná Simplea od Partners se chce odlišit od konkurence jasnými a jednoduchými podmínkami. Celá smlouva včetně všech pojistných podmínek zabere jenom sedm stran, také výluk z pojištění je jenom sedm.

„Garantujeme vyplacení minimálně 99 procent pojistných událostí, protože víme, že nic nenaštve lidi tolik, jako když si platí celý život pojištění, a když přijde na lámání chleba, pojišťovna se začne vymlouvat a hledat výjimky,“ říká Martin Švec, šéf pojišťovny Simplea.

Letos vstoupil na český trh také další nováček: YouPlus, což je obchodní značka pojišťovny Aspecta. Od června prodává životní pojištění nazvané 4U (For You). Za firmou stojí převážně švýcarský kapitál, patří do holdingu Insurevolution (ještě nedávno fungoval pod názvem Inlife), jeho vlastníky jsou s 85 procenty švýcarský finančník Klaus Mutschler a s 15 procenty čtvrtá největší zajišťovna na světě Hannover Re.

Youplus chce uspět zaměřením na kvalitní pojištění takzvaných velkých rizik, tedy života, invalidity a vážných nemocí. Slibuje také minimální administrativu nebo plně digitalizovaný provoz. Místo online prodeje nebo vlastních poboček ale sází na zprostředkovatele.