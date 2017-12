Co dělat při dopravní nehodě. S chladnou hlavou krok za krokem

Máme pro vás přehledný návod, jak postupovat při dopravní nehodě, když ji sami zaviníte. Nebo když někdo nabourá vás. A rady, na co dát pozor.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 20. 12. 2017

Když se stane dopravní nehoda, ze všeho nejdřív byste měli myslet na zdraví a bezpečnost. Všichni z havarovaných aut by se měly přesunout do bezpečí mimo silnici. Když je někdo zraněný, volejte záchranku a poskytněte první pomoc. Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem a oblékněte si reflexní vestu, obojí je povinnou součástí výbavy auta.

Když si nebudete jistí, jak postupovat dál nebo dostanete strach, že v rozrušení uděláte zbytečnou chybu, nic nezkazíte, když vytočíte číslo asistenční služby svojí pojišťovny; je šikovné mít ho pro všechny případy uložené v mobilu. Pojišťovna poradí, jak přesně postupovat. Jestli číslo nemáte po ruce, s klidem zavolejte na Linku pomoci řidičům (1224), operátoři vás s pojišťovnou propojí. Pokud bude třeba, vaše pojišťovna vyšle na místo svou posádku, zajistí opravu nebo odtah.

Pozor dejte na lovce nehod – hlavně ve větších městech a na dálnici většinou přispěchají k nehodě s nabídkou „pomoci“ jako první. Nenechte se zlákat, jejich služby by se vám mohly šeredně prodražit, všechno radši řešte s asistenční službou svojí pojišťovny. Před lovci nehod jsme vás varovali už před lety:

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Přišli na Peníze.cz, srovnali povinné ručení a havarijní pojištění a ušetřili. Chcete ušetřit? Vyzkoušejte si to taky! Levnější povinné ručení Levnější havarijní pojištění

Kdy volat policii

Policii musíte zavolat k nehodě, při které škoda na některém z vozidel (počítají se i přepravované věci) přesáhne sto tisíc korun. Nebo když vznikne škoda na majetku i někomu, kdo nebyl účastníkem nehody – například poškodíte plot, veřejné osvětlení nebo svodidla. Samozřejmě také v případě, že jsou na místě zranění nebo někdo zemře. Dále v případě, že nejste schopní sami zabezpečit obnovení plynulosti provozu. Nebo když máte podezření, že je někdo z řidičů účastných na nehodě pod vlivem alkoholu nebo drog. Případně když nemá zelenou kartu. Policii určitě volejte, když některý z účastníků nehody odmítá podepsat záznam o dopravní nehodě (podrobněji o něm níž), nemůžete se shodnout, kdo nehodu zavinil, nebo na jejích okolnostech.

Jak vyplnit formulář o nehodě

Jestli zůstala nabouraná auta na silnici rozmístěná tak, že by mohla ohrožovat ostatní řidiče, obkreslete a nafoťte jejich postavení, a pokud to jde, odstavte je stranou. Jestli s nimi není nutné hýbat nebo to z nějakého důvodu není možné, počkejte na policii.

Pak přichází na řadu vyplnění formuláře o dopravní nehodě. Použijte standardizovaný evropský záznam o nehodě, má stejnou strukturu pro všechny jazykové varianty. Na cestách byste ho měli mít vždy při sobě. Jestli nemáte, stáhněte si ho u nás:

Do protokolu přehledně zakreslete, jak k nehodě došlo. Pokud nebudete s výkladem druhého účastníka nehody souhlasit, nepodepisujte; připište svoji verzi a podepište se až pod ni. Každému z vás by měla zůstat alespoň jedna kopie protokolu.

Když bude o průběhu a zavinění nehody spor, přivolejte policii, pokud jste to ještě neudělali. Ani v policejním protokolu ale nepodepisujte nic, s čím nesouhlasíte.

Podstatné je nehodu dobře nafotit, celkový výjev z různých perspektiv i jednotlivá poškození, celek i detail.

Než se rozloučíte, zkontrolujte, že máte všechny důležité údaje o druhém účastníkovi nehody (nebo více účastnících), ideálně: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ a barva), údaje o vlastníkovi vozidla (jméno, bydliště, případně sídlo), údaje o pojištění vozidla (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty). Pokud jste viníkem vy, samozřejmě musíte jmenované údaje poskytnout o sobě. Hodit se budou i kontakty na případné svědky.

Pachatel neznámý Když viník od nehody ujede Přijdete k zaparkovanému autu a je zrasované tak, že ho nemůžete poznat. Nebo možná „jen“ zmáčknuté. Každopádně, někdo vám způsobil škodu a k odpovědnosti se nehlásí – po pachateli ani vidu, ani slechu. V horším případě vás jiný řidič nabourá přímo na silnici a od nehody ujede. Poradíme, jak postupovat. Viník odjel od nehody. Kdo vám to zaplatí?

Jak nahlásit nehodu pojišťovně

Pokud jste nehodu zavinili, nahlaste ji pojišťovně, u které máte povinné ručení, a předejte jí dokumentaci i s fotkami. Vaše pojišťovna pak kontaktuje poškozeného a věc s ním vypořádá.

Jestli jste poškození vy, postup je stejný, jen obráceně. Vlastník vozidla, které nehodu zavinilo, by měl událost ohlásit své pojišťovně, a ta s vámi škodu podle dokumentace vyřídí.

Pojišťovně můžete nehodu oznámit telefonicky, písemně nebo online. Každopádně se vyplatí předem zavolat na asistenční linku a o postupu se ujistit, i když pak podklady pošlete přes internet.

U pojišťoven Uniqa a Allianz můžete škodu nahlásit přes mobilní aplikaci. U některých dalších pojišťoven mobilní aplikace aspoň poradí, jak při nehodě postupovat, pomůže rychle se spojit s pojišťovnou přepojením na telefonní linku, odeslat z místa nehody fotky nebo sledovat průběh řešení škodní události.