Zdraží povinné ručení? Maximálně o pár procent, hlásí pojišťovny

O nutnosti zvednout ceny povinného ručení mluví pojišťovny několik let. Dosud razantní zdražení nepřišlo a podle pojišťoven to nebude jinak ani v příštích měsících. Připlatí si především častí viníci dopravních nehod.

Co se děje

5. 9. 2017

Ačkoli se loni vybralo na povinném ručení zhruba o 500 milionů víc než v roce 2015, na náklady pojišťoven to stejně nestačí. Podle České kanceláře pojistitelů (ČKP) je trh povinného ručení každoročně zhruba v dvoumiliardové ztrátě. Důvodů, proč pojistné nepokryje výdaje pojišťoven, je několik. Z pojišťoven i profesních organizací v posledních letech zaznívá, že povinné ručení musí zdražit.

Víc peněz za škodu na zdraví

Zatímco do roku 2013 vlivem konkurenčního boje ceny povinného ručení klesaly, v roce 2014 se poprvé začalo mluvit o jejich růstu. Začal totiž platit nový občanský zákoník, který výrazně navýšil sumy pro odškodnění za újmu na zdraví. Do té doby určovaly pojišťovny částky podle bodové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Každá újma na zdraví měla přiřazený určitý počet bodů, podle kterých se potom vypočítala náhrada škody. Bodová tabulka zároveň určovala horní hranice pro jednotlivé škody na zdraví.

Od roku 2014 žádné limity neplatí a výše odškodného se posuzuje individuálně. „Trh povinného ručení nejvíce ovlivňují rostoucí nároky na pojistná plnění především v oblasti újmy na zdraví, kde není neobvyklé hradit částky v řádech milionů korun. Tyto okolnosti nutí naprostou většinu pojišťoven pojistné navyšovat postupně, jak to vývoj škodního průběhu vyžaduje,“ vysvětluje mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

Podle Evy Svobodové z pojišťovny UNIQA musí pojišťovny vedle rostoucích škod počítat také s finančním vývojem v automobilové branži – vyššími cenami za náhradní díly nebo dražší sazbou za hodinu práce automechaniků.

Průměrná výše škody na zdraví

Ročně vyřídí pojišťovny kolem 250 tisíc škod z povinného ručení. Zhruba 11 tisíc se zdravotními nároky.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 252 404 Kč 277 893 Kč 287 869 Kč 317 847 Kč 421 757 Kč 441 627 Kč 474 168 Kč 512 680 Kč* *odhad České kanceláře pojistitelů

Kde a koho se bát Nejvíc bourají… Podle statistik České kanceláře pojistitelů se nejvíc bourá ve velkých městech jako Praha, Brno a Ostrava. V okresech potom vedou: Ústí nad Labem, Jablonec nad Nisou, Děčín. Víc škod přitom způsobí muži – ženy mají na svědomí každou čtvrtou nehodu.

Rizikoví řidiči platí málo

Podle České kanceláře pojistitelů jsou příčinou ztrátovosti také nedostatečné ceny pro řidiče z rizikových segmentů. Tedy skupin řidičů, kteří bourají nejčastěji. V praxi jde o nákladní firemní auta, tahače a mladé řidiče do 30 let. Právě řidiči v tomto segmentu, respektive řidiči mladší pětadvaceti let, mají podle statistik na svědomí nejvíce nehod. Obě tyto skupiny si proto musely v posledních letech za povinné ručení připlatit – v průměru 750 korun.

Podle bilance ČKP ale tato částka neodráží náklady, které pojišťovny s rizikovými skupinami řidičů mají. S dražším povinným ručením proto musejí počítat i do budoucna. Právě na patřičné nacenění povinného ručení pro řidiče představující riziko se totiž chtějí pojišťovny zaměřit. „Co nejpřesnější vyhodnocení rizikovosti řidičů a stanovení adekvátní výše pojistného je pro pojišťovny naprosto zásadním tématem,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.

Průměrné pojistné

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Osobní vozidla 3643 Kč 3519 Kč 3174 Kč 2936 Kč 3083 Kč 3020 Kč Mladí do 30 let 4724 Kč 4220 Kč 3877 Kč 3894 Kč 4579 Kč 4634 Kč

To ostatně potvrzují i pojišťovny samotné. „Cena povinného ručení stále silněji odráží to, jakým způsobem se řidič na silnici chová. Jinými slovy, cenově zvýhodňujeme zodpovědné řidiče, kteří nezpůsobují nehody. Zodpovědní řidiči tak platí a budou platit za povinné ručení méně. Naopak řidiči, kteří svým stylem jízdy způsobují dopravní nehody, platí a budou platit i v budoucnu za povinné ručení více,“ popisuje praxi České pojišťovny mluvčí Ivana Buriánková.

Podobně komentují zvyšování cen i další pojišťovny, zdražení přitom plánují nejčastěji v řádu jednotek procent. „Nejvíce si připlatí škodovější klienti, naopak dobré řidiče zvýhodníme. Připravujeme úpravy v sazbách v řádu jednotek procent, s akcentem na segmentační kritéria a zvýhodňující bezeškodní řidiče. Výši pojistného u povinného ručení nejvýrazněji ovlivňuje systém bonusů a malusů, který může cenu snížit až o polovinu,“ odpovídá Renata Čapková z ČPP. Zdražování v řádu jednotek procent plánuje i pojišťovna UNIQA.

Bonus Pokud už nějaký čas řídíte, může cenu pojistky ovlivnit takzvaný bonus (bonus – latinsky dobrý) . Jde o slevu na pojistném, kterou pojišťovny počítají řidičům za bezeškodný průběh pojištění. Pokud tedy během roku nebouráte, pojišťovna vám napočítá slevu – obvykle pět procent. Maximálně může řidič, kterému se nehody vyhýbají, dosáhnout na bonus 55 až 60 procent. Když pak na bouračku dojde, pojišťovna bonus sníží. Za jednu bouračku často klesne bonus až o patnáct procent. Kdo bourá extrémně často, může se dostat do záporných čísel. V tom případě už nejde o bonus, ale o takzvaný malus (malus – latinsky špatný).

Častí viníci nehod zaplatí víc i u Generali, obecně ale pojišťovna s navýšením cen nepočítá. „Ceny povinného ručení aktuálně měnit nebudeme. Využíváme chytrého cenování, kde zohledňujeme celou řadu parametrů tak, abychom byli schopni se co nejvíce přizpůsobit každému konkrétnímu řidiči. S vyššími cenami se určitě potkají ti, kteří bourají. Naopak na letošní podzim připravujeme zajímavou nabídku, která osloví mladé zodpovědné řidiče,“ říká mluvčí pojišťovny Jan Marek.

Zdražení kolem deseti procent pak čeká klienty pojišťovny Kooperativa, nebude se ale týkat všech. „Skupiny, které máme jako mírně rizikové, nezaznamenají téměř žádné navýšení. Naopak skupiny kam patří především mladí do 24 let a některé právnické osoby mohou v některých případech zaznamenat navýšení v řádu přibližně deseti procent,“ upřesňuje mluvčí pojišťovny Milan Káňa.