Srovnání: Na kolik přijde povinné ručení

Povinné ručení (oficiálně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) je na rozdíl od havarijní pojistky pro každého řidiče nutnost. Povinnost sjednat pojistku ukládá vlastníkům – osobních i nákladních automobilů nebo motorek, zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Povinné ručení proto najdete v nabídce většiny tuzemských pojišťoven. Cena pojištění se v posledních letech navzdory předpokladům příliš nemění (loni dělala průměrná pojistka 2800 korun), pojišťovny navíc klientům nabízejí celou řadu slev. Naše srovnání napoví, za kolik aktuálně povinné ručení pořídíte. Kromě toho poradíme, co při sjednání pojistky zohlednit.

Každý není andílek Ačkoli je povinné ručení skutečně povinné, najdou se řidiči, kteří jezdí bez něj. Podle České kanceláře pojistitelů jich je zhruba 120 až 130 tisíc. Naproti tomu pět milionů řidičů se zákony řídí a povinné ručení má. Nejčastěji si přitom pojistku sjednávají u České pojišťovny, Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny.

Cena versus rozsah

Velká část řidičů se při výběru povinného ručení rozhoduje především podle ceny. Pozornost by ale pochopitelně měli věnovat i dalším parametrům, například pojistným limitům. Limitem se myslí maximální částka, kterou za vás pojišťovna uhradí, když dojde na nehodu. Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla musí dělat minimální pojistný limit pětatřicet milionů korun pro škody na majetku, stejnou částku přisuzuje újmám na zdraví. Většina pojišťoven se těchto hranic drží a v jejich nabídce tak najdete varianty jako Start či Základ s pětatřicetimilionovým pojistným limitem. Jen pár pojišťoven v základu nabízí vyšší pojistnou ochranu – nejčastěji padesát milionů korun.

Pojišťovny pak samozřejmě nabízejí také varianty s vyššími pojistnými limity, většinou kolem sedmdesáti až sta milionů korun. Často přitom za vyšší pojistku zaplatíte jen pár stovek navíc – rozdíly si můžete projít v tabulkách na konci článku. Vyšší limit se může vyplatit, když zaviníte nehodu, kterou odnese mladý člověk. Pokud bude mít po zranění celoživotní zdravotní následky, dost možná nebude nižší pojistný limit stačit. Varianty povinného ručení s vyšším pojistným limitem navíc mnohdy zahrnují i některá připojištění nebo rozšířené asistenční služby.

Kdo srovnává, ten jede Levněji! Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Pojistné: Záleží na autu, věku i bydlišti

Kolik za povinné ručení zaplatíte, závisí na mnoha faktorech. Při výpočtu pojistného hraje roli hned několik parametrů, kterým navíc různé pojišťovny přikládají různou váhu. Některé kladou větší důraz na auto samotné (posuzují výkon a objem motoru, staří vozidla), jinde se zajímají spíš o řidiče – například o jeho věk nebo místo bydliště. Oba údaje pojišťovnám pomáhají odhadnout míru rizika. Jinak řečeno: pravděpodobnou četnost vámi zaviněných bouraček, a tím pádem i peněz, které za vás budou případně muset platit. Majitelé aut z velkých měst tak často platí vyšší pojistné než řidiči v menších sídlech.

To samé platí pro řidiče do třiceti let – z pohledu pojišťoven jde o nejrizikovější skupinu. Že jsou častými viníky dopravních nehod, dokládají i statistiky – podle údajů České kanceláře pojistitelů měli řidiči do třiceti let, spolu s firemními vozidly a tahači návěsů, na svědomí loňskou dvoumiliardovou ztrátu pojišťoven. Pojišťovny dlouhodobě vybírají na pojistném míň, než kolik musí nakonec platit. Povinné ručení pro mladé řidiče tak v posledních letech zdražuje, za poslední dva roky v průměru o 750 korun.

Bonus Pokud už nějaký čas řídíte, může cenu pojistky ovlivnit takzvaný bonus (bonus – latinsky dobrý) . Jde o slevu na pojistném, kterou pojišťovny počítají řidičům za bezeškodný průběh pojištění. Pokud tedy během roku nebouráte, pojišťovna vám napočítá slevu – obvykle pět procent. Maximálně může řidič, kterému se nehody vyhýbají, dosáhnout na bonus 55 až 60 procent. Když pak na bouračku dojde, pojišťovna bonus sníží. Za jednu bouračku často klesne bonus až o patnáct procent. Kdo bourá extrémně často, může se dostat do záporných čísel. V tom případě už nejde o bonus, ale o takzvaný malus (malus – latinsky špatný).

Srovnání: Začátečník a zkušený řidič

Pro naše srovnání jsme vybrali dva modelové řidiče – začátečníka v rizikové skupině do 30 let a zkušeného řidiče s 210 měsíci pojištění bez jediné nehody. Prvního z řidičů jsme navíc nechali jezdit (15 tisíc kilometrů ročně) v Praze, druhého na Kladně. V obou případech jsme propočetli cenu povinného ručení na zbrusu novou Škodu Octavia (1.0 TSI, 85 kW) a deset let starou Škodu Fabia (1.2 HTP, 51 kW).

Vedle nejnižšího možného pojistného limitu 35 milionů korun za újmu na zdraví a 35 milionů za krytí škod na majetku, jsme porovnali také ceny pojistek s vyšším pojistným limitem. Na konečnou cenu měla v obou případech vliv také frekvence platby pojistného jedenkrát ročně. Právě za roční platbu pojistného totiž pojišťovny nabízí slevu – většinou kolem pěti procent. Další slevu mezi 10 a 20 procenty pak pojišťovny počítají při uzavření pojištění online nebo přes srovnávače partnerů.

Srovnání vychází z údajů na Ušetři.peníze.cz a dostupných online kalkulaček jednotlivých pojišťoven.