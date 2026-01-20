Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla a nová kalkulačka pro rok 2026

Porodné je sociální dávka, na kterou mají jen rodiny s nízkými příjmy a čerpat se dá na první a druhé miminko.
Kdo má nárok na porodné?
V podstatě jedinou podmínkou pro nárok na porodné – když tedy nepočítáme samotný porod – je to, aby příjem rodiny nepřesáhnul 2,7násobek životního minima.
Rozhodující přitom je, kolik rodině skutečně přijde – tedy typicky čistá mzda ze zaměstnání (ne hrubá mzda uvedená v pracovní smlouvě) nebo příjem z podnikání po odpočtu výdajů, daní a pojistného.
Stát vyplatí porodné jako jednorázovou dávku. Na první narozené dítě dá 13 tisíc korun, na druhé 10 tisíc.
Nárok na porodné má vždy žena, která dítě porodila. Nezáleží na tom, jestli má otec dítěte nějaké děti z předešlých vztahů – jeho současná partnerka (čerstvá matka) tím nárok na porodné neztrácí.
Jak je to s porodným, když se narodí víc dětí najednou?
Ať se ženě narodí jakýkoli počet dětí, pořád platí, že porodné se vyplácí jen na první dvě. Když se tedy rodině s nízkými příjmy narodí dvojčata či vícerčata a jsou to jejich první děti, dostanou rodiče třináct tisíc a deset tisíc korun najednou.
Pokud už před narozením vícerčat jedno dítě měli, dostanou jen deset tisíc jenom. Pokud už mají dvě starší děti, na další porodné nedosáhnou.
Co je to životní minimum?
Životní minimum představuje „společensky uznanou hranici příjmů pro zajištění základních životních potřeb“: jídla, oblečení a hygieny. O životním minimu domácnosti rozhoduje počet jejích členů – odlišné částky se počítají za prvního a druhého dospělého, liší se i podle věku nezaopatřených dětí.
Částky životního minima budou první čtyři měsíce roku 2026 stejné jako v roce 2025 Od začátku května se ale částečně promění.
Životní minimum do konce dubna 2026
|
Životní minimum 2026
Do konce dubna
Od května
Jednotlivec
4860 Kč
5500 Kč
První osoba v domácnosti
4470 Kč
5000 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti
4040 Kč
3750 Kč
Dítě do 6 let
2480 Kč
2480 Kč
Dítě od 6 do 15 let
3050 Kč
3050 Kč
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)
3490 Kč
3490 Kč
Zdroj: MPSV
|
Konkrétní životní minimum pro vaši domácnost si snadno spočítáte na naší kalkulačce životního minima.
Pozor! Do počtu osob žijících ve společné domácnosti se počítá i dítě, na které se o porodné žádá.
Jaké bude životní minimum od května 2026? Vyšší. A pak tedy stoupne i počet rodin, které budou mít nárok na porodné: Na vyšší životní minimum si ještě počkáme. Jak to ovlivní dávky a příspěvky?
Jaké příjmy se počítají při posuzování nároku na porodné?
Příjmy se dokládají za kalendářní čtvrtletí, které předcházelo čtvrtletí, ve kterém se dítě narodí. Za tyto tři měsíce se vypočítává průměrný příjem.
Do takzvaného rozhodného příjmu pro přiznání porodného se počítají čisté výdělky ze zaměstnání (po odpočtu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů) nebo čistý zisk z podnikání.
K čistému výdělku navíc úředníci započítají také některé dávky:
Naopak třeba dávky v hmotné nouzi nebo superdávka se se v potaz neberou.
Kalkulačka porodného 2026
Kdo dosáhne na porodné v roce 2026?
Možných kombinací je poměrně dost, uvedeme jen několik příkladů. A zároveň pro zajímavost uvedeme i hranice, jak budou platit od května. Je totiž možné, že se najdou rodiny, které budou své miminko přemlouvat, aby se na svět moc nehnaly, protože pár dní může rozhodnout o tom, jestli porodné dostanou nebo ne.
Nastávající maminka samoživitelka dostane v roce 2026 do dubna porodné, pokud její průměrný čistý příjem jejich průměrný čistý příjem ve zkoumaném období (kalendářní čtvrtletí předcházející tomu, v němž se dítě narodí) nepřesáhne 18 765 korun. Od května se hranice zvedne na 20 196 korun. (Počítá se s minimem za dospělou osobu a dítě do šesti roků.)
Rodina ve složení matka, otec a jedno právě narozené dítě dosáhnou v roce 2026 do dubna na porodné, pokud dělal maximálně 29 673 korun na měsíc, od května budou mít na porodné i rodiny s o něco vyšším čistým průměrným příjmem 30 321 korun.
Když už rodina se dvěma dospělými má jedno dítě mladší šesti let a narodí se jí druhé, dostane v roce 2025 porodné, jestliže měsíční příjem domácnosti v předchozím čtvrtletí nepřekročí 36 369 korun. Tak to platí do dubna. Od května 2026 to bude 37 017 korun.
Pro samoživitelku s druhým čerstvě narozeným dítětem bude hraniční příjem 25 461 korun, do konce dubna. Od prvního máje bude hranice 26 892 korun.
Pokud měsíční příjem (nebo součet příjmů) uvedené hranice přesáhne, nárok na porodné nevzniká.
Z uvedeného je vidět, že změny v životním minimu pomůžou s porodným hlavně maminkám bez tatínků: zvyšuje se totiž životní minimum na první dospělou osobu v domácnosti, kdežto na druhou se naopak snižuje.
Má nárok na porodné i někdo jiný než biologická matka?
Nárok na porodné má také člověk, který převezme dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud je toto dítě jeho prvním nebo druhým dítětem. A jestli předtím zinkasovala porodné i skutečná matka, nehraje žádnou roli.
Nárok na porodné má rodina taky tehdy, když maminka dítěte při porodu umře – pokud ke dni porodu splnila podmínky na porodné.
Jak žádat o porodné?
O porodné lze žádat na úřadu práce, a to nejdříve v den narození dítěte. Jestliže máte bankovní identitu, datovou schránku, eObčanku nebo třeba elektronický podpis, můžete o porodné žádat online. Pak samozřejmě nepotřebujete prokazovat identitu občankou, poslouží identita elektronická.
Nárok na dávku můžete uplatnit až jeden rok zpětně, vždycky se ale posuzují příjmy před narozením dítěte (nebo jeho převzetím do péče). Jakmile lhůta uběhne, nárok na porodné zanikne.
Vedle potřebných formulářů – jejich seznam najdete na stránkách ministerstva – nezapomeňte také občanský průkaz a rodný list dítěte.
Pokud jste převzali dítě do péče, neobejdete se bez příslušného písemného rozhodnutí.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
