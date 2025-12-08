ČSOB Pojišťovna postaví nové sídlo. Oživíme část Pardubic, slibuje

ČSOB Pojišťovna se rozhodla postavit v pardubickém areálu Prokopka svou novou centrálu. „Stavba by mohla být realizována v horizontu tří až čtyř let,“ říká Jiří Střelický, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny.
Nová centrála má splňovat nejpřísnější environmentální nároky. Klíčovými kritérii budovy budou důraz na citlivé začlenění do prostředí, podpora biodiverzity, dopravní napojení a služby pro občany, popisuje ČSOB Pojišťovna.
„V Pardubicích jsme doma, a i nadále zde chceme úspěšně rozvíjet náš byznys. Nová centrála vytvoří podmínky pro další akceleraci již nyní nejrychleji rostoucí pojišťovny v ČR mezi vedoucími hráči na trhu,“ říká Jiří Střelický.
Důležitou součástí projektu má být využití lokality Prokopka pro rezidenční bydlení. „Chceme Pardubicím přinést architektonicky kvalitní prostředí, které vytvoří důstojné místo nejen pro zaměstnance, partnery a klienty, ale i občany. Připravujeme proto také komplexní projekt rozvoje celého území Prokopky, jehož cílem je kultivovat prostor jako celek a podpořit jeho dlouhodobě udržitelný a koordinovaný růst,“ upřesňuje Střelický.
V areálu, který je v současnosti pustý, sídlila od roku 1871 továrna na výrobu mlýnských strojů založená Josefem Prokopem. Později nesl podnik název Továrny mlýnských strojů.
Důrazem na úspornost a ekologii naváže nová centrála na hodnoty a principy, které skupina ČSOB uplatnila u svých dříve postavených budov. V roce 2007 vznikla centrála banky v pražských Radlicích, která se později rozrostla o druhý objekt. Propojený areál se dnes nazývá Kampus ČSOB, je sídlem ústředí ČSOB a společností spadajících do skupiny. Třetí budova vznikla v Hradci Králové a jako regionální centrálu ji využívá řada specifických pracovišť.
Foto: ČSOB
Centrála ČSOB v pražských Radlicích.
Foto: ČSOB
Centrála ČSOB v pražských Radlicích.
Foto: ČSOB
Regionální centrála ČSOB v Hradci Králové.
Kampus v Praze a regionální centrála v Hradci Králové získaly nejvyšší možné hodnocení ekologických budov LEED Platinum a ocenění Environmentální projekt roku. Vytápí je i chladí energie z hloubkových vrtů, osvětlení řídí inteligentní systém a klima zlepšují zelené střechy. ČSOB klade velký důraz také na citlivé začlenění do prostředí, podporu biodiverzity okolí a vznik nových služeb pro občany.
Vlastníkem skupiny ČSOB je belgická KBC. Historie ČSOB Pojišťovny sahá do roku 1992, kdy vznikla Pojišťovna IB, která se v roce 1997 změnila na IPB Pojišťovnu. ČSOB po krachu Investiční a poštovní banky odkoupila i IPB Pojišťovnu. Od roku 2003 ji sloučila s původní ČSOB Pojišťovnou, která vznikla v roce 2001 z bývalé Chmelařské vzájemné pojišťovny (ta vznikla v roce 1994, KBC do ní vstoupila v roce 1998). Centrála ČSOB Pojišťovny zůstává v Pardubicích.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
