Stát nově uhradí pojištění jen za pečující o děti do sedmi let

Zákon o zdravotním pojištění mění od 1. ledna 2026 podmínky pro osoby, které jsou na základě péče o děti zařazeny mezi takzvané státní pojištěnce, tedy ty, za které pojistné na zdravotní pojištění odvádí stát. Nově budou do této kategorie patřit pouze osoby pečující o jedno či více dětí do sedmi let věku, upozornila Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v tiskové zprávě.
Nyní přitom tento nárok mají nejen osoby pečující o jedno dítě do sedmi let, ale také o dvě a více dětí až do 15 let věku.
Nová právní úprava na druhou stranu ruší některá současná omezení pro vznik nároku na zařazení do kategorie. Končí například maximální stanovená délka pobytu dítěte ve školce nebo zákaz příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti.
Podmínkou pro zařazení mezi státní pojištěnce na základě péče o dítě je, že se jedná o osobní a řádnou péči, kdy dítě není svěřeno do péče jiné osoby, a to ani z rodiny. Nebude již platit omezení pro pobyt dítěte v jeslích, mateřské nebo základní škole, tudíž dítě předškolního věku bude moci být v těchto zařízeních i delší dobu než čtyři hodiny denně a dítě chodící do školy bude moci navštěvovat školní družinu.
Podmínkou ovšem zůstává, že dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem (například stacionáře, ústavní zařízení). Nově může mít také rodič nebo pečující osoba příjmy ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti.
Konkrétně VZP rozešle všem klientům, kteří dnes patří do takzvané kategorie L a jichž se změny tedy mohou dotknout, dopis s informacemi o změnách a připraveným čestným prohlášením. Právě to musí žadatel o zařazení do této kategorie po 1. lednu 2026 vyplněné doručit pojišťovně zpět.
Kategorii bude možné přiznat až ode dne následujícího po doručení oznámení pojišťovně a vždy se bude ukončovat ke konci kalendářního měsíce. Přechodná ustanovení nebyla přijata, což znamená, že ledna lze uznat pouze péči o dítě do 7 let.
Kategorie L, za kterou platí pojistné stát:
- Osoba osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku
- Dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem
- Dítě předškolního věku může být v jeslích, mateřské škole na dobu bez omezení
- Dítě plnící povinnou školní docházku může být ve škole i čas mimo dobu výuky
- Pečující osoba může mít příjmy ze zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti
- Pečovat může vždy jedna osoba (matka nebo otec, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů)
- Do kategorie L může být klient zařazený až od následujícího dne po dni, kdy oznámení bylo doručeno na zdravotní pojišťovnu (není možno zadávat zpětně)
- Klient nesmí být v kategorii „E“ (příjemce rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství, rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené)
Za osobu v kategorii L platí stát měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z částky rovnající se vyměřovacímu základu pro platbu pojistného státem. Osoba pečující, která informaci o péči o dítě včas oznámí pojišťovně, nemusí v zaměstnání nebo jako OSVČ dodržet minimální vyměřovací základ.
Radim Zelený
Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.
