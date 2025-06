Zabiják pocitu bezpečí: strach, že se jeden o druhého nedokážeme postarat

Rodina je bezpečný přístav. Pocit bezpečí, který nám dává, můžou narušit hádky, mezigenerační rozepře nebo strach z neschopnosti postarat se o nemocné členy rodiny. Vyplývá to z velkého průzkumu o životě českých a slovenských rodin finančního domu UNIQA, o kterém ve Finmag podcastu mluvil generální ředitel UNIQA Rastislav Havran.

„Každý rok se snažíme oslovit alespoň pět procent svých zákazníků, tedy zhruba sto padesát tisíc lidí. Tentokrát jsme se zaměřili na téma rodiny, protože věříme, že potřeby našich klientů jsou úzce spjaty s jejich rodinnou situací,“ říká Rastislav Havran. Při tom si v UNIQA uvědomili, jak moc chybí hloubkový průzkum situace českých a slovenských rodin.

UNIQA se proto ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS rozhodla takový průzkum uskutečnit. Celkem se ho zúčastnily čtyři tisíce lidí, polovina v Česku a polovina na Slovensku. Dotazy směřovaly na finanční situaci, na bydlení a na to, co rodinné příslušníky spojuje a co je rozděluje. Jaké jsou výsledky?

Rodina je pro většinu dotázaných útočištěm a místem, kde mohou být sami sebou. Pocit bezpečí čerpají z lásky a podpory. Problémy v tomto bezpečném přístavu mohou podle respondentů vzniknout kvůli rozdílným názorům na politiku nebo na hrozby vnějšího světa. Slovenské rodiny toto ohrožení cítí ještě silněji než české.

Průzkum podle Rastislava Havrana ukázal, že politické názory často souvisejí s obecnými názory na svět a ovlivňují i přístup k výchově dětí nebo k financím. Často tyto konflikty vznikají mezi generacemi.

Největší hrozbou pro pocit rodinného bezpečí je téma péče o stárnoucí a nemocné. „Kdo se o mě postará? Dokážu se já postarat o někoho? Čtyři z pěti Čechů a Slováků věří, že se o ně rodina postará v těžké situaci, ale pouze tři z pěti jsou připraveni pomoci svým blízkým.“

V Česku je nyní přibližně 360 tisíc lidí, kteří jsou závislí na pomoci někoho jiného. Každá desátá rodina má ve svém širším příbuzenstvu někoho, o koho je nutné se starat. „V souvislosti s demografickým vývojem se očekává, že se tato čísla během následujících čtyřiceti let ztrojnásobí. Domnívám se, že to bude jedna z největších výzev naší společnosti.“

Dalším tématem průzkumu byla finanční jistota. Z výsledků vyplynulo, že čtvrtina Čechů a třetina Slováků nemá dostatečnou finanční rezervu, 7 % českých a 9 % slovenských rodin pak žije vyloženě od výplaty k výplatě.

Co dalšího v podcastu zazní?

Proč je obtížné si finanční rezervu vytvořit?

Jak rostoucí výdaje na bydlení ovlivňují vztahy v rodině?

Komu má pomoci Nadační fond UNIQA?

