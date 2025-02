Šest rizik, která na vás čekají v zimě na horách

1. Pád na sjezdovce – když gravitace nehraje fér

Řítíte se dolů jako lyžařský šampion, vítr vám sviští kolem uší a pak… šup, lyže se rozjedou jinam, než jste měli v plánu, a už se kutálíte jako obří sněhová koule. Pád na sjezdovce je běžný, ale pokud si přivodíte něco horšího než jen naraženou důstojnost, může se léčba pořádně prodražit. Zdravotní péče není levná záležitost. Cestovní pojištění byste určitě neměli podceňovat.

2. Srážka s jiným lyžařem – když se sjezdovka změní v autodrom

Nikdy byste neměli zapomínat na to, že na svahu nejste sami. Někdy se vedle vás prožene začátečník, který neví jak zastavit, jindy vám cestu zkříží někdo, kdo má radši rychlost než bezpečnost. A bum! Kolize. Výsledkem mohou být nejen modřiny, ale i zlomeniny nebo spory o náhradu škody. Pokud způsobíte zranění nebo někomu zničíte drahé vybavení, pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění vás zachrání před finanční pohromou.

3. Laviny a extrémní počasí – když se příroda rozhodne ukázat svou sílu

Hory jsou krásné, ale také nevyzpytatelné. Laviny, náhlé změny počasí, silné vichry – to všechno může způsobit problémy i zkušeným sportovcům. Nikdy proto neriskujte a dbejte všech pokynů horské služby. Když se někam nesmí, tak se tam prostě nesmí. Jen tak z nudy ten zákaz určitě nepřišel.

4. Ztráta nebo poškození vybavení – když vám výbava vezme roha

Zloději jsou všude. Lyže se vám záhadně ztratí před horskou chatou, snowboard zmizí z úschovny, nebo vám prostě jen někdo omylem přejede hůlky… Ano, i to se stává. Někdy ani nemusí jít o kriminální čin, ale jen o důsledek vaší lehkovážnosti. Cenné věci proto mějte u sebe nebo někde pod zámkem. Dávejte si pozor, kde parkujete a kde necháváte svůj majetek, zejména pokud ho musíte nechat bez dozoru.

5. Podcenění horského slunce – když zimní opálení není tak sexy

Slunce na horách je zrádné – i když je zima, UV záření odrážející se od sněhu dokáže spálit kůži rychleji než letní pláž v Karibiku. Jakmile podceníte ochranu proti slunci, můžete se "těšit" na popáleniny a další nepříjemnosti, které vám mohou zkazit zbytek pobytu. Opalovací krém by tak nikdy ve výbavě na hory neměl chybět, a to nejen v kufru, ale hlavně nanesený na kůži už před začátkem lyžovačky.

6. Nemoci a nachlazení – když vám horský vzduch nesedne

Říká se, že horský vzduch léčí, ale někdy to tak úplně nefunguje. Pokud jste zvyklí na 24 °C v bytě a pohyb venku je vám cizí, hory mohou hodně prověřit váš imunitní systém. Prudké změny teplot, promrzlé nohy a nečekaný déšť mohou snadno přivodit nachlazení. A to vám může zkazit celou dovolenou. Pokud se přidá ještě „žaludeční viróza“ z horské restaurace, bez lékařské pomoci se neobejdete. Dávejte si proto pozor nejen na to, co máte na sobě, ale i co jíte a pijete.

Takže ať už se na hory chystáte jako lyžařský mistr, nebo jen milovník zimní pohody, jedno je jisté – na hory nikdy nevyrážejte bez pořádné výbavy, přípravy a rozmyslu, ať vás těchto šest rizik nerozhází. Cestovní pojištění v kapse je pak skvělou pojistkou „pro strýčka Příhodu“. Šťastnou cestu a hlavně bezpečné svahy!

