Pojištění dlouhodobé péče zaručí peníze i rychlé umístění v pobytovém zařízení

Podle odborných odhadů naroste do roku 2050 počet českých seniorů z 2,1 milionu na 3,1 milionu. Tím se zásadně zvýší potřeba kvalitního zajištění pro ty, kdo se už o sebe nedokážou postarat sami. Nemusí ale jít jenom o peníze. I pro t, kteří je mají, může být obtížné najít volné místo v pobytových zařízeních poskytujících dlouhodobou péči.

Řešením může být unikátní pojištění dlouhodobé péče od Simplea, které v případě závislosti 3. nebo 4. stupně na dlouhodobé péči nabízí jak finanční plnění, tak i možnost rychlého umístění v klientem vybraném pobytovém zařízení společnosti AHC ze skupiny Ambeat Group.

Pojištění dlouhodobé péče je speciální pojistný produkt poskytující pojistné plnění v případě, že člověk potřebuje dlouhodobou péči v důsledku zhoršení jeho zdravotního stavu. Tento druh pojištění pomáhá pokrýt náklady na péči v domácím prostředí, asistenci při každodenních činnostech nebo pobyt v pobytových zařízeních. A sehnat v nich volné místo je v Česku už nyní „běh na dlouhou trať“.

„Já jsem chtěl připravit pojištění dlouhodobé péče už ve svém předchozím zaměstnání, ale tehdy jsem dostal od regionu stopku. V Simplea jsem od začátku věděl, že až nastane čas, tak ho do nabídky chci zařadit, protože toto pojištění rozhodně patří k budoucnosti českého pojišťovnictví,“ přiznal generální ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec v magazínu Jsme Partners, že nápad na spuštění tzv. Long Term Care Insurance (LTCI) nosil v hlavě dlouho.

Ve skupině Ambeat Group našel skvělého partnera se stejnou DNA – s českými vlastníky, podnikatelským duchem, flexibilitou v rozhodování, a hlavně s hlubokým know-how v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče. Skupina spravuje 14 domovů a 25 poboček domácí péče. „Velmi intenzivně proto vnímáme obtížnou situaci, která u nás v této oblasti panuje, a velký převis poptávky po péči o seniory nad dostupnými kapacitami na trhu. Vzhledem k dramatickému nárůstu počtu seniorů, ke kterému dojde v dalších letech, je zřejmé, že stávající objem kapacit seniorské péče je naprosto poddimenzovaný,“ dodal Ivo Foltýn, zakladatel Ambeat Group.



Při stávajícím tempu růstu počtu obyvatel vzroste v roce 2050 počet seniorů ze současných 2,1 milionu (20 % populace) na 3,1 milionu (29 % populace). A ve stejném roce u věkové skupiny nad 80 let dojde k nárůstu ze současných 441 tisíc (4 % populace) na 963 tisíc obyvatel (9 % populace). Zajistit se na důchod a období, kdy člověk bude potřebovat pomoc i s běžnými každodenními úkony, tak nabývá na důležitosti. A pojištění dlouhodobé péče od Simplea má ještě další rozměr. „Hlavní výhoda oproti konkurenci spočívá v kombinaci peněžního plnění, navíc rostoucího v čase, a možnosti zajištění pobytové dlouhodobé péče v našich smluvních zařízeních,“ popsal unikátnost produktu Martin Švec s tím, že cílovou skupinou jsou především klienti ve věku nad 55 let: „Sjednat si jej mohou i mladší, ale u nich by to mělo být spíše doplňkem pojištění invalidity, která u nich hraje důležitější roli. Myslím si, že vzhledem k tomu, že většina lidí ve své rodině nebo ve svém okolí řešila problém umístění blízkého člověka, který se o sebe již nedokázal sám postarat, v nějakém pobytovém zařízení a zažila dlouhé čekací doby nebo finanční náklady s tím spojené, tak nebude potřeba složité vysvětlování, o čem námi nabízené pojištění dlouhodobé péče je a s čím dokáže pomoci.“

Pojištění dlouhodobé péče od pojišťovny Simplea, která patří do finanční skupiny Partners, je určené klientům ve vstupním věku 18 až 75 let. Délku pojistné ochrany si volí sám klient a pojištění tak může trvat až do 85 let věku pojištěného. Pojistné plnění poskytuje pojišťovna v případě 3. nebo 4. stupně dlouhodobé závislosti na péči. Výhodou produktu je možnost daňové odečitatelnosti při splnění zákonných podmínek. Ke sjednání pojištění stačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník, dokládat detailní lékařské zprávy není nutné. Pojištění lze sjednat jak pro sebe, tak i pro člena rodiny nebo jinou blízkou osobu.

„Pojištění dlouhodobé péče představuje v oblasti pojištění osob velkou změnu, již dlouho zde nic takového nebylo. Toto pojištění otevírá dveře ke klientům, které jsme dosud životním pojištěním nemohli tolik oslovit. Jedná se především o starší osoby, hlavní cílová skupina začíná ve věku 45 až 50 let a více. Nabídka však bude zajímavá i pro mladší ročníky. Velký potenciál má pojištění i u zaměstnavatelů, rozšiřuje totiž možnosti zaměstnaneckých benefitů,“ říká ještě Jan Brejl, obchodní ředitel Partners.

Výhody pojištění dlouhodobé péče

Finanční jistota: Pojištění poskytuje pravidelné výplaty pojistného plnění, které pomáhají pokrýt náklady na nezbytnou péči po dobu trvání 3. nebo 4. stupně závislosti na dlouhodobé péči, zpravidla doživotně. Podpora soběstačnosti: Umožňuje zachovat životní standard a samostatnost, aniž by bylo nutné spoléhat na finanční pomoc ostatních členů rodiny či blízkých přátel. Krytí různých forem péče: Pojištění může pomoci pokrýt náklady na domácí péči, na asistenci při každodenních činnostech anebo na pobyt v pobytových zařízeních. Individuální přizpůsobení: Životní pojišťovny, jako například Simplea, umožňují flexibilní nastavení doby trvání pojištění podle potřeb klienta. Jedinečnost od Simplea: Pojišťovna Simplea jako jediná na trhu umí v rámci pojistné události pomoci i se zajištěním potřebného lůžka v pobytovém zařízení pro své klienty. Nad rámec pojištění založila nemovitostní fond, který investuje i do koupě a provozu moderních pobytových zařízení. Tím pojištěným nabízí rychlejší přístup ke kvalitní péči, kterou v dané chvíli potřebují.

Co pojištěním získáte?

Především klid, že až bude jednou potřeba, nebudete na vše sami a bude o vás dobře postaráno. Dále bezpečí pro rodinu a blízké osoby, které díky plnění z pojištění dlouhodobé péče nebudete finančně zatěžovat. A díky Simplea – a to ji odlišuje od všech ostatních životních pojišťoven na trhu – získáte možnost umístění v partnerských zařízeních s vysokým standardem péče.

Jaké jsou podmínky?

Vstupní věk do pojištění je 18–75 let.

Pojistné za toto pojištění může být daňově odečitatelné.

K sjednání pojištění dlouhodobé péče stačí pravdivě vyplněný zdravotní dotazník (není nutné dokládat detailní lékařské zprávy).

Od začátku si pojištěný může zvolit zmocněnou osobu, která za něj v případě potřeby bude moci vyřizovat záležitosti týkající se jeho pojistné události.

Očekává se, že počet partnerských pobytových zařízení Simplea pojišťovny bude neustále růst a rozšiřovat se tak do více lokalit, aby byly co nejblíže domovům pojištěných.

Pojistné plnění je poskytnuto v případě 3. nebo 4. stupně závislosti na péči.

Jde o to nejdůležitější, jde o vás

Pojištění dlouhodobé péče je cenným nástrojem pro zajištění finanční stability a klidné budoucnosti, zvláště ve stáří. S pojištěním dlouhodobé péče od Simplea získáte nejen ochranu, ale i přístup k moderním pobytovým zařízením. Pokud přemýšlíte o tom, jak ochránit sebe i své blízké před náročnými situacemi, stojí za to se o tomto pojištění dozvědět více a zvážit jeho sjednání pro sebe a třeba i dalšího člena rodiny.

