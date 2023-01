Česká podnikatelská pojišťovna má nového šéfa

Novým předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny (ČPP) se stal Pavel Wiesner, dosavadní ředitel úseku podnikatelských rizik. Ve funkci nahradil dlouholetého šéfa Jaroslava Besperáta, který náhle zemřel 20. prosince ve věku 51 let.

„Wiesner v ČPP působí na různých pozicích již 22 let. Perfektní znalost fungování společnosti je v osobě jejího nového šéfa tím nejlepším příslibem pro pokračování úspěšného rozvoje České podnikatelské pojišťovny,“ píše ČPP v oficiálním prohlášení.

„Jaroslava Besperáta jsem měl ve veliké úctě, budu se snažit navázat na jeho odkaz a pokračovat v budování a rozvíjení férové, přátelské pojišťovny pro naše zaměstnance, klienty i partnery. Zachování kontinuity dynamického rozvoje ČPP je v současné ekonomicky složité době tou největší výzvou,“ říká Wiesner.

Za dvacet let působení Jaroslava Besperáta, který posledních 12 let pojišťovnu také vedl, ČPP zvětšila svůj obchodní obrat více než šestkrát. Za rok 2021 dosáhl roční předpis pojistného více než 12 miliard korun. ČPP je součástí skupiny Vienna Insurance Group (VIG).

Pavel Wiesner v pojišťovnictví působí 25 let. Vystudoval Vysokou školu finanční a správní v Praze, obor Pojišťovnictví. Od roku 1998 pracoval v Kooperativě na Úseku pojištění hospodářských rizik, odkud v roce 2001 přestoupil do České podnikatelské pojišťovny – svou kariéru v ČPP zahájil jako upisovatel pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, během deseti let dosáhl pozice ředitele úseku.

Jmenováním Pavla Wiesnera šéfem ČPP zůstává představenstvo společnosti stále tříčlenné. Nejpozději do dvou měsíců bude doplněno o čtvrtého člena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami, informovala pojišťovna.

