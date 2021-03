Komunikaci Slavia pojišťovny vede Martina Lambert

Novou ředitelkou marketingu a PR ve Slavia pojišťovně se stala Martina Lambert. Ta dříve působila ve skupině Wüstenrot, v Moneta Money Bank, LBBW Bank nebo finanční instituci CA IB, která je dnes součástí Unicreditbank.

Martina Lambert pracuje v oboru bankovnictví a finančnictví od roku 1999. Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity. Je také absolventkou London School of PR, titul MBA získala na Institute of Industrial and Financial Management v Praze.

Tradice Slavia pojišťovny, dnes člena skupiny SPGroup Pavla Sehnala, sahá až do roku 1868. Má 17 poboček, víc než stovku kontaktních míst a obsluhuje přes 250 tisíc aktivních klientů. Zaměřuje se na neživotní pojištění.

Psali jsme: Největší pojišťovny v Česku. Nový žebříček