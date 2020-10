Tajemný muž s modelem. Babiše varoval šéf pojišťovny

Vládní politici o něm mluví už od jara. Tajemný muž, který tehdy „zachránil Česko“. V březnu přišel za ministrem vnitra Janem Hamáčkem s excelovou tabulkou, která pak vládu přiměla jednat. Modelům nakonec uvěřil i premiér Andrej Babiš.

Tajemného muže zmínil předseda vlády i v minulém týdnu, když zmateně odpovídal na otázky novinářů, proč se před podzimními volbami bránil rychlejším opatřením proti druhé vlně. „V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ vysvětloval Babiš.

Identitu „muže s modelem“ teď odtajnila kniha Pandemie od Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše. Je jím pětačtyřicetiletý Pavel Řehák, bývalý ředitel České pojišťovny, který před pár lety oživil značku pojišťovny Direct a od té doby jí šéfuje. Až doteď si přál zůstat v anonymitě, pro autory knihy ale podrobně odvyprávěl, co se v březnu stalo.

V sobotu 7. března usedl Řehák ve své pracovně k počítači. Chtěl vědět, kdy by teoreticky mohla stejná situace jako v Itálii nastat i v Česku. Když si své projekce v Excelu protáhl až do konce měsíce, vyděsilo ho to. A obrátil se na Hamáčka, kterého jako jediného ve vládě znal osobně. Brzo se ukázalo, že stát žádné jiné modely nemá.

Podrobnosti popisuje web Seznam Zprávy a především pak zmíněná kniha, která vychází v pondělí 19. října.