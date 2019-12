Příčinou byl burčák. Nové perličky z pojišťoven

Pět pojišťoven – Allianz, ERV, Direct, Slavia a Uniqa – vybralo to nejvtipnější, co je při komunikaci s klienty v roce 2019 pobavilo.

Z pojistných hlášení

Z garáže zmizela tříkolka a koloběžka vnučky, kola dcery a manželky a moje sada zimních pneumatik. Auto mi zrovna naboural syn, takže v garáži naštěstí nebylo.

Viník se patrně chtěl pokusit o metodu zipu, ale tak nešťastně, že nás od sebe museli odtrhnout až hasiči.

Výstražný trojúhelník jsem šel umístit na povinnou vzdálenost 50 metrů, ale než jsem se vrátil, ukradl mi někdo z auta doklady s penězi a zimní kabát, takže jsem zůstal v oranžové vestě.

Chtěl jsem se s účastníkem domluvit po dobrém, ale nerozuměl česky. Tak jsem mu trošku ohnul stěrač.

Přestože jsem podle rad z tisku zanechal v chatě několik konzerv pro případné vloupání bezdomovců, zůstaly konzervy nedotčeny a zmizely dveře z podkroví.

Místo pro bezpečné míjení tam nebylo. Myslel jsem, že moudřejší ustoupí, a proto jsem se proti němu pomalu rozjel, což on bohužel učinil taky.

Když jsem mu opakoval, že mi poškodil i střešní box, rozuměl ten Maďar jenom tomu slovu box a začal mně máchat před obličejem pěstí.

Při rekreačním volejbalu v tělocvičně jsem upadla na koleno a zranila si ho. Obinadlem jsem ho ale zpevnila a hrála dál. Pak jsem upadla obočím na hranu krytu topení. Tekla mi krev, ale přítomný spoluhráč-lékař říkal, že to není na šití, tak jsme to zalepili. Oko zasaženo nebylo. Během dalšího setu jsem si bolestivě vymkla kotník a udělala si výron. Další obinadlo jsme už neměli, tak jsme šli domů.

Talíře, mikrovlnku a rychlovarnou konvici mi ukradl bývalý druh a odmítá je vrátit, když prý mám pojistku na blbost.

Většímu rozšíření požáru zabránilo synovo akvárium, které prasklo a uhasilo koberec. O to větší je však škoda na akvarijních rybičkách.

Byla tak silná mlha, že jsem zastavil a šel se přesvědčit, jestli mi vůbec svítí mlhovky. A vtom do mě ten peugeot vrazil.

Nejprve chytlo uzené a potom celá udírna. Škoda tedy je jak na potravě, tak i na majetku, ale taky finanční, protože to uzení si zaplatili sousedi.

Příčinou byl burčák, který manžel přitáhl v noci domů, zapomněl povolovat a následně výstřikem znečistil celou kuchyni až ke stropu.

Řidič přede mnou nechal děti vystupovat trestuhodně směrem do ulice, proto jsem strhla řízení doprava a přes pomalou jízdu prorazila vrátka do školky.

Do protisměru, kde jsme se střetli, mě ovšem zavedla navigace, sám bych tam nikdy nezajížděl.

Dělal jsem si jen legraci, že když mám handsfree, můžu jí sahat na kolena, ale spolujezdkyně mě praštila do ruky tak silně, že jsem nárazem přeřadil a způsobil tak tu kolizi.

Zadní sklo prasklo po nárazu do větve zrovna když jsem couval, takže v tu chvíli plnilo funkci předního skla, které mám pojištěné.

Šatstvo a potraviny v zimě rozkousaly sousedovy nezabezpečené myši.

Můj pes zakousl sousedce tři slepice. Kdyby mi je náhodou dala, tak já je schovám v mrazáku pro likvidátora.

Vozidlo mi bylo ukradeno pravděpodobně za účelem Ukrajina, Rusko nebo Rumunsko.

V autě bohužel nemám handsfree. Mobil jsem proto držel v ruce, protože jsem věděl, že má volat tchyně. Když jí to nezvednu do tří zazvonění, mám peklo. Nějak jsem se ale lekl a zvonící telefon mi upadl. Šátral jsem po něm a sjel do příkopu. Žádám o shovívavost. Tchyně mi to už spočítala.

Vinu z havárie nese jednoznačně řidička druhého auta. Nedala mi přednost. Není co řešit. Je to blondýna.

Pojištění proti odcizení sice nemám, ale takové svinstvo by mi přece měl někdo nahradit!

Z hlášení po Mikulášské: Já byl za čerta. Měl jsem krásné řetězy půjčené z práce, od nás z haly. Byly těžké a pěkně řinčely. Ale když jsem je roztočil, vylítly mi z rukou a rozbily výklad přilehlého obchodu. Prodavačky se hrozně vystrašily. Když vyšly ven, aby zjistily, co se stalo, lekly se podruhé. Byl jsem fakt hrozivý čert.

Hlášení o škodě může vypadat i takto: „Malá skála zajížděla autem za jízdy.“ Pracovníci pojišťovny se s klientem spojili. Šlo o Itala, který mluvil pouze anglicko-italsky, ale naštěstí měl u sebe českého kolegu. Nakonec vyšlo najevo, že klient při popisu škody použil Google překladač. Správný popis nehody zněl: „Od neznámého vozidla odlétl kámen a rozbil čelní sklo.“

Speciálně vyšlechtěné okrasné kapry si nechal pojistit chovatel ryb. Celý chov těchto koi kaprů mu ale uhynul. Pojištěný byl neobyčejně poctivý a ryby pro jistotu zmrazil, aby měl důkaz, až přijde pojistnou událost sepsat.

Haló, mám problém

Operátorka: Nadiktujete mi prosím rodné číslo?

Klient: Myslíte moje nebo mého auta?

---

Klientka: Dobrý den, já bych chtěla nahlásit nehodu.

Operátor: A jste viník, nebo poškozený?

Klient: Ne, ne, já jsem byla uprostřed.

---

Klient: Dobrý den, co mám dělat, když mi kopírka sežrala záznam o dopravní nehodě a vyplivla ho přepsaný něčím úplně jiným?

---

Operátor: Potřebuji SPZ poškozeného vozu.

Klient – cizinec: Ne, ne poškozená SPZ, ale přední a zadní dveře kaput!

---

Operátor: Dobrý den, u telefonu David Peřina.

Klient: Dobrý den, tady Polštářek.

---

Operátor: Potřebujeme poslat ten dokument mailem. Máte chytrý telefon, tím se to dá naskenovat?

Klient: Tak chytrý zase není…

---

Klient: Prosím o urychlené vyřízení škody na autě mé ženy. Manželka mě furt otravuje a musím ji pořád někam vozit.

Konečně dovolená

Klient pojišťovny poničil elektronický zámek hotelových dveří na dovolené v Egyptě, když spěchal do pokoje na toaletu a těsně před ním zakopl a nekontrolovaně dveřmi proletěl.

Klient při vstupu do moře v Chorvatsku šlápl na mořského ježka, lekl se a povyskočil, jenže na něj nešťastně dopadl i druhou nohou.

Klienta na dovolené v Turecku napadlo a pokousalo hejno ryb, když plaval cca 20 metrů od břehu. Pojišťovna mu zavolala lékaře, který naštěstí zjistil, že se nejednalo o žádný jedovatý druh.

Klientka si na dovolené v Itálii zlomila zub o umělou perlu, ze které měla uděláno své jméno na narozeninovém dortu.

Po dovolené jsme dorazili konečně domů. Byl jsem fakt unavený. Chtěl jsem si vzít studené pivo a sednout si na gauč k televizi. Všiml jsem si ale, že tam není lednice ani televize. Gauč byl na svém místě.

Jak se nechovat aneb Co pojišťovna neproplatí

Klienti slavili při dovolené na Mallorce i po návratu z party do hotelu. Dostali se do hotelového bazénu, kam vylili pivo a znečistili ho. Nakonec napadli i přivolanou ostrahu. Několik desítek tisíc korun za vyčištění nakonec museli uhradit ze svého.

Klientka nahlásila, že jí v USA při nákupech odcizili drahý mobilní telefon. Neměla policejní protokol, který by to dokazoval, tak jsme si vyžádali záznamy z bezpečnostních kamer. Z nich se ukázalo, že mobil zapomněla v převlékací kabince.

Klienti chtěli proplatit storno své dovolené, protože si jako praktikující křesťané neuvědomili, že si objednali dovolenou v muslimské zemi, kde by se se svým vyznáním nemuseli cítit dobře.

Klientka s dcerou se nechaly tetovat henou na dovolené v Řecku. S čerstvou „kérkou“ šly ale za pár hodin spát a ušpinily povlečení, které jim pak dal hotel proplatit, protože nešlo vyprat.

Klient chtěl zaplatit nový kufr, protože mu ten jeho ušpinili a poničili při letecké přepravě. Dodaná – rok stará - účtenka ale neseděla se zničeným kufrem na fotografii, který se dle našich zjištění už sedm let neprodával.

Zaměstnanci pojišťovny řešili škodu na akváriu, ve kterém kvůli výpadku proudu zahynuly drahé mořské sasanky a akvarijní ryby v hodnotě přes 50 tisíc korun. Vše vypadalo jako standardní škoda, když měl ale klient dokládat faktury za nákup drahých živočichů, po delším rozhovoru přiznal, že vše koupil na černém trhu. Proplacení škody se nedočkal – ke všemu totiž ani neměl pojištěné přepětí a podpětí.

