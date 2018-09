Zdravotní pojišťovny. Přehled bonusů a návod, jak přestoupit

Na změnu zdravotní pojišťovny je čas do konce září. Poradíme, jak na to. Zároveň vás seznámíme s příspěvky na zdravotní pomůcky nebo prevenci, které tuzemské pojišťovny nabízí.





V Česku je sedm zdravotních pojišťoven. Přejít od jedné k druhé jde jednou za dvanáct měsíců, přestup ovšem není možné provést kdykoli. Klientem jiné zdravotní pojišťovny se člověk může stát vždycky od začátku pololetí, tedy v lednu a v červenci. Změnu je navíc potřeba řešit s dostatečným předstihem: nejpozději tři měsíce před možným termínem přestupu.

Proto – kdo chce k nové zdravotní pojišťovně od ledna, musí si podat přihlášku do konce září. Jak přestup probíhá, co je potřeba a proč vlastně o jiné zdravotní pojišťovně uvažovat?

Co s dluhem? Zatímco za někoho platí zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát, jiný si musí platby hlídat sám. Poradíme, co si pohlídat a jak postupovat, když na zdravotním pojištění dlužíte. Jak na dluhy na zdravotním pojištění

Změna pojišťovny krok za krokem

Změnu zdravotní pojišťovny lze vyřešit prostřednictvím jednoho formuláře: přihlášky, kterou většinou najdete na webu své budoucí nové pojišťovny. Některé tam formulář ke stažení nemají, ale u všech do jedné se můžete online zaregistrovat. Po vyplnění údajů se přihláška odešle přes internet a vám pak přijde poštou smlouva. Tu je pak podepsanou potřeba doručit pojišťovně – poštou nebo osobně na libovolnou pobočku. Původní pojišťovně nic hlásit nemusíte, to už vyřeší pojišťovna nová.

Přeregistraci můžete od začátku do konce zařídit také na pobočce zdravotní pojišťovny. S sebou si nezapomeňte občanku, případně jiný průkaz totožnosti. Pokud měníte pojišťovnu dítěti, připravte si jeho rodný list. OSVČ se bude hodit také kopie živnostenského listu a přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok. Případně jiný doklad o výši zaplacených záloh. Pokud nejste zaměstnaní ani OSVČ a zdravotní pojištění má za vás hradit stát, neobejdete se bez dokumentu, který váš nárok prokáže: studenti doloží potvrzení o studiu, nezaměstnaní potvrzení z úřadu práce a důchodci potvrzení o přiznání penze.

Novorozenci a zdravotní pojištění Novorozené dítě je potřeba přihlásit ke zdravotnímu pojištění do osmi dní. Ze zdravotních pojišťoven si ale rodiče vybírat nemohou – první registrace musí vždy proběhnout tam, kde je v době porodu pojištěná matka. Přihláška ke zdravotnímu pojištění přitom není zdaleka jediná formalita, která se musí v souvislosti s narozením dítěte zařídit. Jaké formality vyřídit před porodem i po něm

Zaměstnanci by neměli zapomenout nahlásit změnu zdravotní pojišťovny zaměstnavateli. Lhůta dělá osm dní od data, kdy k přestupu fakticky dojde – tedy od začátku ledna. Právě zaměstnavatel za vás totiž odvádí platby na zdravotní pojištění. Pokud by je do nové pojišťovny neposlal včas, mohl by vzniknout nedoplatek, pojišťovna by si navíc naúčtovala penále: 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení. Do osmi dní od změny (opět se myslí faktická změna v lednu) byste měli původní pojišťovně vrátit modrou průkazku pojištěnce (EHIC). Nový průkaz vám přijde poštou.

Tisíc na očkování, pětistovka na rovnátka

Jedním z důvodů, proč se poohlédnout po jiné zdravotní pojišťovně, můžou být příspěvky a bonusy. Pojišťovny přispívají na nejrůznější preventivní vyšetření, zdravotní pomůcky, očkování, ale i zdravý životní styl. Většina pojišťoven dělí příspěvky na balíčky pro dospělé, děti, časté jsou také balíčky pro těhotné a čerstvé maminky. U každého balíčku je přitom nastavená maximální částka – například tisíc korun – kterou lze v rámci jednoho roku vyčerpat. Pokud je v jednom balíčku několik druhů příspěvků, z nabídky se většinou vybírá pouze jeden.

Příspěvky pojišťovny nejčastěji vyplácí zpětně: na základě žádosti a předložení dokladu o nákupu konkrétní pomůcky nebo absolvování vyšetření. Doklady a účtenky by přitom neměly být starší než tři měsíce, někde narazíte na kratší, dvouměsíční limit. S podáním žádosti příliš neváhejte, pojišťovny totiž mají na příspěvky určitý rozpočet. Když ho vyčerpají, výplatu příspěvků stopnou. Peníze se pak nejčastěji posílají na bankovní účet.

V přehledu nabízíme vybrané ukázky bonusů jednotlivých zdravotních pojišťoven. Kompletní přehled najdete na stránkách pojišťovny, kam se nejrychleji dostanete kliknutím na příslušný odkaz v záložce. Uvedené bonusy platí pro letošek – přehled tedy poslouží i tomu, kdo zdravotní pojišťovnu měnit nechce, rád by ale do konce roku něco vydělal na příspěvcích. V roce 2019 se proto může jejich skladba nebo výše částek proměnit.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna Děti: Dětem do osmnácti let přispívá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna například na očkování, maximální výše příspěvku dělá 1500 korun. Tisícovku dostanou děti také na bezlepkové potraviny a suroviny, pět set korun jim pojišťovna přispěje na rovnátka. Kdo chce poslat ratolest (maximálně osmiletou) do kurzu plavání, získá příspěvek tisíc korun. Pětistovku pojišťovna přidá také na pomůcky pro diabetiky nebo vyšetření podezřelých znamének. Těhotné a ženy po porodu: Nastávající maminky můžou požádat o příspěvek 1500 korun na těhotenské vyšetření, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění, epidurální analgezii nebo sportovní či předporodní kurz. Pro ženy po porodu si ČPZP připravila tisíc korun na cvičení nebo pomůcky pro kojení. Dospělí a senioři: Tisícovku přispěje pojišťovna na očkování, pětistovku na vyšetření očí. Ženám přispívá tisíc korun na laserovou operaci očí, pětistovku na preventivní vyšetření rakoviny prsu. Muži můžou požádat o pětistovku na vyšetření prostaty nebo na léky proti erektilní dysfunkci. Tisíc korun má ČPZP i pro klienty, kteří chtějí přestat kouřit. Pro seniory nad 65 let připravila pojišťovna příspěvek 200 korun na vitamíny. Pětistovku lze čerpat také na pomůcky pro diabetiky. Vedle toho přispívá ČPZP také na pravidelné pohybové aktivity – až 700 korun, pokud doložíte doklad o zakoupení permanentky minimálně za 1500 korun. Preventivní programy ČPZP Pro letošek končí příjem dokladů (nesmí být starší než dva měsíce) pro čerpání příspěvků posledního prosince. Klienti ČPZP mají zároveň možnost registrovat se do programu Nechcinudu a čerpat slevy u vybraných partnerů. Příspěvky na preventivní vyšetření, pomůcky či sport lze u Oborové zdravotní pojišťovny čerpat skrze elektronický bonusový systém Vitakonto. Vše funguje prostřednictvím kreditů, které klient získává za preventivní vyšetření, očkování a další. Kredity pak proměňuje za příspěvky a bonusy. Kredity se nahrávají na takzvanou VITAKARTU – není proto potřeba odesílat do pojišťovny papírové žádosti. Aktuálně pojišťovna nabízí přes 50 nejrůznějších benefitů. Děti: Tři stovky přispěje pojišťovna na očkování pro děti. Zároveň pojišťovna organizuje dětské ozdravné pobyty v Chorvatsku. Těhotné a ženy po porodu: Pro maminky a těhotné nabízí pojišťovna kredit až 1300 korun na nejrůznější programy včetně očkování nehrazených z veřejného zdravotního systému. Například očkování proti meningokoku typu A a C nebo proti rotavirům. Dospělí a senioři: Dospělým přispívá OZP 300 korun na očkování. Onkologicky nemocní pacienti můžou čerpat až tři tisíce korun na paruky, epitézy či na úhradu nákladů na lymfodrenáže. Čtyři tisíce dostane ten, kdo absolvuje program na odvykání kouření. Bezplatně pak OZP nabízí řadu preventivních vyšetření civilizačních chorob: rakoviny prsu, kůže, prostaty, infarktu a dalších. Bonusy pro klienty OZP Děti: Vojenská zdravotní pojišťovna přispívá tisíc korun na očkování, 1500 korun na rovnátka a pětistovku lze čerpat na školní nebo ozdravný pobyt. Dvě stovky pojišťovna přidá na vitamíny. Těhotné a ženy po porodu: Maminky můžou čerpat 200 korun na vitamíny pro těhotné, další tisícovku pojišťovna přispěje na prvotrimestrální screening, kurz cvičení či předporodní kurz. Po porodu můžou maminky čerpat tisíc korun na pomůcky pro kojení, monitor dechu nebo pomůcky k péči o novorozence a kojence. Dospělí a senioři: I dospělí můžou čerpat příspěvek na očkování – až pět set korun. Další čtyři stovky lze získat po doložení nákupu permanentky do bazénu nebo plaveckého kurzu. Pětistovku VoZP přispěje na pohybové a regenerační aktivity. Senioři můžou čerpat příspěvek 300 korun na kloubní výživu. Čtyři stovky VoZP přispěje na dentální hygienu a odvykání kouření. Kdo je klientem VoZP déle než rok, může vstoupit do Věrnostního klubu. Získá tak možnost připsání bodů, které lze později proměnit za finanční příspěvky na různé zdravotní služby a pomůcky. U partnerů pojišťovny můžou klienti VoZP uplatnit slevy a bonusy na zboží a služby související se zdravím a zdravotní prevencí. Seznam najdete zde. Vedle toho pojišťovna pravidelně pořádá také ozdravné pobyty pro děti. Programy preventivní zdravotní péče K čerpání příspěvku slouží speciální formulář. Formuláře a doklady o úhradě – staré maximálně tři měsíce – je potřeba podat do posledního prosince. Děti: Dětem přispěje Revírní bratrská pokladna na očkování, stejnou sumu lze čerpat na nákup bezlepkových potravin. Rodiče malých dětí můžou požádat o pětistovku na monitor dechu, nákup dětské chůvičky nebo mléčnou výživu a kojenecké potřeby. Starším dětem – mezi sedmým a osmnáctým rokem – přispěje RBP tisícovku na rovnátka, další z balíčků nabízí pětistovku na účast v programu stop obezitě nebo na školu v přírodě. Pětistovku dá pojišťovna také na členské registrační příspěvky do sportovních klubů. Těhotné a ženy po porodu: Budoucí maminky můžou u RBP čerpat tisíc korun na předporodní kurz a těhotenské cvičení, nákup vitamínů, epidural při porodu, prvotrimestrální screening nebo nákup porodnického gelu. Tisíc korun pojišťovna přiklepne také ženám po porodu na nákup pomůcek pro kojení nebo kurz cvičení. Dospělí a senioři: Dospělí můžou čerpat příspěvek pět set korun na vyšetření prostaty, mamograf či vyšetření kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Tisícovkou pojišťovna přispívá na bezlepkové potraviny. Dalších pět set korun lze získat na genetickou analýzu vzniku trombózy a zjištění mutace v genech. Seniorům nad 60 let dá pojišťovna 500 korun na kloubní výživu nebo fixační a čisticí prostředky pro zubní náhrady. Sportovci dostanou pět set korun za nákup permanentky na cvičení. Balíčky prevence Revírní bratrské pokladny a Bonusový program O příspěvek je potřeba požádat prostřednictvím Žádosti o úhradu příspěvku z balíčku preventivní péče. Žádost, včetně dokladů o zaplacení, je potřeba doložit do konce listopadu. Využít lze také slevy u vybraných partnerů.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Děti: Pro děti si Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra připravila příspěvek 500 korun na monitor dechu, kurz organizovaného plavání, sportovní a pohybovou aktivitu nebo rovnátka. Vedle toho lze čerpat pětistovku na očkování. Těhotné a ženy po porodu: Až tisícovku můžou získat nastávající maminky na předporodní kurz, vitamíny a doplňky stravy, vyšetření související s těhotenstvím, pomůcky pro kojení, laktační poradkyni nebo cvičení žen po porodu včetně plavání s kojenci. Dospělí a senioři: Pojišťovna přispívá pět set korun na očkování, prevenci onkologických onemocnění a civilizačních chorob. Pětistovkou dostanou také klienti, kteří chtějí skoncovat s kouřením. Dospělým pojišťovna nabízí 500 korun na sport, organizovaný plavecký kurz, preventivní sportovní prohlídky nebo lékařskou prohlídku před studijním pobytem. Preventivní programy – Bonusy Letos je potřeba podat žádost nejpozději 15. prosince. Opět k tomu slouží speciální formulář. Děti: Dětem přispívá Všeobecná zdravotní pojišťovna od 150 do 1000 korun na očkování, dalších 500 korun lze získat na vyšetření kožních znamének a nákup pomůcek pro diabetiky. Pětistovkou pojišťovna přispěje také na pohybové aktivity organizované školou nebo mimo ni, případně na sestavení správného jídelníčku. Až 6000 korun pak VZP vyplácí jako příspěvek na nákup bezlepkových potravin – vedle dětí můžou tento příspěvek čerpat také studenti do 26 let. Těhotné a ženy po porodu: Tisíc korun získají budoucí maminky, které podstoupí prvotrimestrální screening, příspěvek ale můžou čerpat také na pohybovou aktivitu, předporodní kurz nebo dentální hygienu. Po porodu lze požádat o tisícovku jako příspěvek na pomůcky na kojení. Dospělí a senioři: Sto padesát až tisíc korun vyplatí VZP jako příspěvek na očkování, pětistovku na pomůcky pro diabetiky nebo pomůcky pro trénink paměti. Klienti starší 35 let můžou čerpat až 2500 korun na preventivní onkologické prohlídky. Stejnou částku lze získat na odvykání kouření. Sportovci můžou požádat o příspěvek na permanentku – minimální hodnota permanentky ale musí dělat 1500 korun. Výhody a příspěvky VZP Vedle toho je pro klienty VZP připravený Klub pevného zdraví, díky kterému lze čerpat nejrůznější slevy. U VZP je potřeba požádat nejpozději do 30. 11. 2018 – Žádost o příspěvek spolu s příslušnou účtenkou lze poslat poštou, nebo odnést osobně na kteroukoli pobočku VZP. Děti: Kojencům do jednoho roku přispěje Zaměstnanecká pojišťovna Škoda tisíc korun na očkování proti rotavirům, až čtyři tisíce má pak na očkování proti HPV infekcím (pro děti od 12 do 18 let). Osm stovek dělá příspěvek na rovnátka. Těhotné a ženy po porodu: Maminkám ZPŠ přispívá 1200 korun na prvotrimestrální screening a pětistovku na pohybové aktivity, vitaminové prostředky, doplňky stravy, prostředky proti striím nebo masáže. Po porodu lze čerpat tisícovku na nadstandardní pokoj v nemocnici, přítomnost otce u porodu nebo třeba autosedačku. Dospělí a senioři: Čtyři stovky lze získat na očkování proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě, dvojnásobek na očkování proti hepatitidě. Ženám pojišťovna přispěje – od tří do sedmi stovek – na prevenci karcinomu prsu. Krom toho ZPŠ přispívá také na řadu ozdravných pobytů. Pro seniory na 65 let má pojišťovna tři stovky na sportovní a pohybové aktivity nebo pomůcky pro prevenci úrazu. Zdravotní programy Příspěvky lze čerpat nejpozději do 14. 12. 2018, opět je potřeba předložit Žádost o příspěvek.