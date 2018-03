Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Co se děje

Už po několikáté se v posledních letech schyluje k soudní bitvě velkých finančních institucí a jejich klientů. A zas by mohlo jít o miliardy korun. Po bankovních poplatcích za vedení úvěru a výpočtu RPSN splátkových společností v autobazarech jsou tentokrát předmětem sporu smlouvy investičního životního pojištění.

Kauza nabrala na obrátkách, když finanční arbitr během letošního roku hned v několika případech rozhodl, že je konkrétní smlouva o investičním životním pojištění od počátku neplatná, a pojišťovna tedy musí klientovi vrátit veškeré uhrazené pojistné. Pojišťovny sice peníze musí vyplatit zpátky, arbitrovo rozhodnutí ale chtějí nechat přezkoumat soudem. Pokud by ten rozhodl jinak, peníze by se zase přesýpaly do pojišťoven.

„Vždy jsme postupovali v souladu se zákonem a řídili se právní úpravou platnou v době uzavírání smluv. S rozhodnutím finančního arbitra se neztotožňujeme a budeme ho rozporovat u nezávislého soudu,“ řekla nám k rozhodnutí finančního arbitra mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Pro stejný krok se rozhodla i pojišťovna AXA, která u finančního arbitra rovněž prohrála.

Další iniciativa

Finanční arbitr rozhodoval o neplatnosti smluv investičního životního pojištění především kvůli tomu, že měly nulové pojistné krytí, a klienta tedy nepojišťovaly, nebo proto, že dostatečně neinformovaly o tom, kolik klient za co zaplatí. Arbitr vždycky rozhoduje jen o podání jednoho konkrétního zákazníka, podle odborníků by ale podobný problém mohly mít stovky tisíc dalších smluv, a to i od jiných pojišťoven než od dosud jmenovaných.

Pojišťovny s touto interpretací pochopitelně zásadně nesouhlasí. „Rozhodnutí finančního arbitra se týká konkrétní individuální pojistné smlouvy, a není tedy možné ho vztahovat plošně na všechny produkty investičního životního pojištění. Nález finančního arbitra tak není možné vnímat jako precedenční,“ říká Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Podle nově vzniklé iniciativy, která spustila web PodvedeniKlienti.cz, kde poskytuje návod postupu pro nespokojené klienty, ale jde o systémové pochybení se škodou pohybující se v desítkách miliard korun. „Naším cílem je medializovat celou kauzu, aby si všichni klienti investičního životního pojištění zkontrolovali, zda se tento problém netýká i jich. A pokud ano, tak aby se zdarma obrátili na finančního arbitra a tím předešli promlčení, což je taktika pojišťoven,“ řekl na nedávné tiskové konferenci mluvčí iniciativy Jiří Chvojka.

Jiří Chvojka dřív působil jako mluvčí Energetického regulačního úřadu. Radil také politickým stranám ODS a ČSSD. „Uznávám, že mám v mediální branži jisté zkušenosti, ale rozhodl jsem se, že se v tomto směru stanu klidně fackovacím panákem. Už jsem vystupoval proti nemravným cenám elektřiny a vůbec mi nedělá problém takhle vystupovat znovu. Spoustu jsem si toho nastudoval a rád se se zástupci pojišťoven utkám, protože mi jejich chování přijde nehorázné,“ uvedl na setkání s médii Jiří Chvojka s tím, že sám patří mezi klienty, kteří mají sjednanou nevýhodnou smlouvu o investičním životním pojištění.

Pojištění zpět?

Vznik iniciativy, která pomáhá poškozeným klientům, připomíná počátek dlouholetého sporu o poplatek za vedení úvěru. Ten v roce 2012 odstartoval právník Petr Němec na webu Jdeto.de. Později začala nespokojené bankovní klienty sdružovat iniciativa PoplatkyZpět.cz, za kterou stála společnost BSP Lawyer Partners. Pro ty, kteří se rozhodli k iniciativě připojit a se svou bankou se o úvěrové poplatky soudit, ale skončila kauza neslavně. Ústavní soud totiž v roce 2014 rozhodl, že banky peníze vracet nemusejí. A i přes slib zástupců PoplatkyZpět.cz, že je soud nebude stát ani korunu, pak musela část klientů ze svého zaplatit vítězné protistraně náklady na právní zastupování:

Zástupce klientů pojišťoven Jiří Chvojka ale odmítá, že by v případě sporu o platnost některých smluv investičního životního pojištění mohlo jít o stejný případ: „Nechceme oficiálně sdružovat žádné lidi. Z čiré naštvanosti jen došlo k tomu, že jsme se propojili a že jsme udělali neformální skupinu poškozených klientů. Nemáme žádnou právní subjektivitu. Nemáme za sebou žádné advokáty, jako to bylo v případě bankovních poplatků. Jenom se chceme domoci svých práv.“

Jaké je riziko

Na stránkách PodvedeniKlienti.cz se sice můžeme dočíst, že řízení před finančním arbitrem je bezplatné a že ho je možné zahájit snadno online, chybí už ale upozornění, že toto řízení nemusí být pro klienty bez rizika další finanční újmy. A to paradoxně v případě, že arbitr rozhodne v jejich prospěch.

Pokud pojišťovny napadnou rozhodnutí finančního arbitra u soudu (a k tomu už teď dochází), jde o spor mezi pojišťovnou a klientem. Ten v praxi bude u soudu zřejmě potřebovat právní zastoupení. A kdyby nakonec soud rozhodl ve prospěch pojišťovny, klient by kromě opětovného vracení pojistného (které předtím vracela pojišťovna na základě verdiktu finančního arbitra jemu) musel ještě uhradit náklady na soudní řízení a také náklady na právní zastoupení protistrany (pokud by je soudy přiznaly). Dohromady může jít o desetitisíce korun.

Jak tedy postupovat? Promlčecí lhůty skutečně běží a u smluv životního pojištění jsou tříleté. Nejprve si tedy zkontrolujte, kdy byla nevýhodná nebo špatně nastavená smlouva uzavřená. Podáním k finančnímu arbitrovi se promlčecí lhůta případně zastaví. Pokud vám moc času nezbývá, můžete podání odeslat (a nemusíte se bát, že by si na vás arbitr udělal čas už pozítří; rozhodovat by měl do devadesáti dnů, pokud nemá dobrý důvod rozhodovat déle – na nedávná rozhodnutí o zneplatnění několika smluv životního pojištění se chystal čtyři roky). A pak kontaktujte přímo pojišťovnu a zkuste s ní dohodnout mimosoudní vyrovnání. V minulých letech na něj podle našich informací u špatně nastavených smluv běžně přistupovaly.