Kdo bude vymáhat peníze z řidičů bez povinného ručení?

V poslední instanci, když to nepůjde jinak, asi exekutor, to je jasné. Ale kdo ho na ně pošle? Pokud jste četli naše články z minulého týdne, víte. Navíc je to stejně jako to bylo před lety, než se příspěvek nepojištěných vymáhat přestal. A navíc se to dá asi i uhodnout. Nebo ne? Otestujte si znalosti a úsudek v našem kvízu.