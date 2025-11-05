Pojišťovnu právní ochrany D.A.S. kupuje Generali Česká

Generali Česká pojišťovna dnes uzavřela dohodu o koupi odštěpného závodu D.A.S., právní ochrana od rakouské společnosti Ergo Versicherung.
Stávající smlouvy D.A.S. zůstávají v platnosti. O klienty se nově postará Generali Česká pojišťovna, která díky této akvizici rozšíří svou nabídku o segment pojištění právní ochrany. Cílem je dále rozšířit klientskou základnu, uvedla v dnešním prohlášení pro média.
Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026 po schválení regulátory a orgány pro ochranu hospodářské soutěže.
D.A.S. působí na českém trhu od února 1995 a od začátku se specializuje právě na pojištění právní ochrany. Dřívější název D.A.S. pojišťovna právní ochrany změnila v roce 2023 na D.A.S. právní ochrana, pobočka Ergo Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR. Značku D.A.S. ale dál používá.
V oblasti pojištění právní ochrany má D.A.S. v současnosti 64% podíl, uvedli její zástupci při podpisu smlouvy. V roce 2024 předepsala pojistné ve výši 472 milionů korun. Obsluhuje retailové i firemní klienty včetně obcí a škol. Během 30 let působení v Česku vyřešila téměř 350 tisíc právních případů.
„Prodej naší divize právní ochrany v České republice vychází ze strategického záměru soustředit se výhradně na rakouský trh,“ říká Philipp Wassenberg, generální ředitel společnosti rakouské Ergo Versicherung.
