Peníze.cz
>
Pojištění
>
Pojištění právní ochrany
>
Pojišťovnu právní ochrany D.A.S. kupuje Generali Česká

Pojišťovnu právní ochrany D.A.S. kupuje Generali Česká

pk | rubrika: Aktuality | 5. 11. 2025
Pojišťovnu právní ochrany D.A.S. kupuje Generali Česká
Roman Juráš, šéf Generali České pojišťovny, a Philipp Wassenberg, šéf Ergo Versicherung, při podpisu smlouvy
Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna dnes uzavřela dohodu o koupi odštěpného závodu D.A.S., právní ochrana od rakouské společnosti Ergo Versicherung.

Stávající smlouvy D.A.S. zůstávají v platnosti. O klienty se nově postará Generali Česká pojišťovna, která díky této akvizici rozšíří svou nabídku o segment pojištění právní ochrany. Cílem je dále rozšířit klientskou základnu, uvedla v dnešním prohlášení pro média.

Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2026 po schválení regulátory a orgány pro ochranu hospodářské soutěže.

D.A.S. působí na českém trhu od února 1995 a od začátku se specializuje právě na pojištění právní ochrany. Dřívější název D.A.S. pojišťovna právní ochrany změnila v roce 2023 na D.A.S. právní ochrana, pobočka Ergo Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR. Značku D.A.S. ale dál používá.

V oblasti pojištění právní ochrany má D.A.S. v současnosti 64% podíl, uvedli její zástupci při podpisu smlouvy. V roce 2024 předepsala pojistné ve výši 472 milionů korun. Obsluhuje retailové i firemní klienty včetně obcí a škol. Během 30 let působení v Česku vyřešila téměř 350 tisíc právních případů.

„Prodej naší divize právní ochrany v České republice vychází ze strategického záměru soustředit se výhradně na rakouský trh,“ říká Philipp Wassenberg, generální ředitel společnosti rakouské Ergo Versicherung.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Generali Česká pojišťovna, pojišťovny

A tohle už jste četli?

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

24. 5. 2011 | Ondřej Tůma | 29 komentářů

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

Tak a dost! Tady si z vás snad někdo dělá legraci! Nejradši byste toho šizuňka hnali k soudu! Kdybyste na to ovšem měli. Peníze a žaludek. A kdybyste vůbec věděli, jak se to dělá. Možná... celý článek

Jak po dovolené postupovat, když chcete proplatit škodu od pojišťovny

21. 6. 2010 | Věra Tůmová | 1 komentář

Jak po dovolené postupovat, když chcete proplatit škodu od pojišťovny

Na řadu škod, které se vám stanou na dovolené, se kvalitní cestovní pojištění vztahuje. Měli byste ale vědět, jak správně postupovat při uplatňování škody. Přinášíme proto ve spolupráci... celý článek

Právníci, které si můžete dovolit

2. 6. 2010 | Věra Tůmová | 13 komentářů

Právníci, které si můžete dovolit

Může se to stát i vám. Zničehonic se ocitnete jako nevinný člověk ve sporu za svá práva. Pokud je protivník právně zdatnější, můžete kvůli tomu přijít i o velkou sumu peněz. Jestliže... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI