Aktuální trend mezi podnikateli a živnostníky: pojištění odpovědnosti

Komu přesně své online pojištění nabízíte?

Produkt MaxByznys On-line je určený zejména menším podnikatelům a živnostníkům s tržbami do 15 milionů korun ročně. Jejich vztah k pojištění je v České republice, řekněme to politicky, velmi rezervovaný. Chtěli jsme proto pro ně vytvořit nástroj, který jim sjednání pojištění usnadní. Podepisování stohů papírů je navíc už trošku přežitek, takže náš produkt je kompletně elektronický. Spektrum podnikatelů, kteří pojištění využívají, je poměrně široké. Náš typický zákazník je obyčejná prodejna s potravinami, rodinný penzion nebo restaurace. Pojistit se dá například firemní movitý majetek, zásoby, cennosti i budovy využívané k podnikání. Samostatně lze sjednat i pojištění podnikatelské odpovědnosti.

Není výhodnější sjednat si zvlášť pojištění majetku a zvlášť pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele?

Záleží na klientovi, ale je asi rozumnější mít všechno na jedné smlouvě, řešit jednu platbu a v našem případě i jedno minimální pojistné, které produkt obsahuje. Mnoho klientů si ale sjednává například jen pojištění odpovědnosti a následně si dopojistí zbytek majetku. Při sjednávání je ale jistě rychlejší vyplňovat všechny údaje naráz.

MAXIMA pojišťovna působí na českém trhu od roku 1994. Vedle pojištění podnikatelů a průmyslu se zaměřuje i na zdravotní pojištění cizinců, majetkové pojištění nebo životní pojištění. V roce 2017 získala bronz v soutěži Pojišťovací inovátor 2017 s produktem O2 Chytré cestovní pojištění.

Dva v jednom

Jak dlouho trvá sjednat si MaxByznys pojištění a co je k tomu potřeba?

Když víte, co chcete pojistit, je to otázka deseti minut. Snažili jsme se to uživatelům maximálně zjednodušit, takže například v rámci živelních rizik mají podnikatelé pojištěné všechno včetně povodně a záplavy. Důležité je znát aspoň přibližnou hodnotu majetku, který chcete pojistit. Neobejde se to samozřejmě ani bez vyplnění informací o společnosti, kterou pojišťujete. Když tohle víte, nemusíte pak na nic čekat, každý hned vidí cenovou nabídku, může si pojištění nastavit přesně podle svých potřeb a platit jen za to, co skutečně potřebuje. V tom je produkt myslím jedinečný a žádná jiná pojišťovna takto komplexní online produkt, pokud vím, nenabízí.

Jste si jistý?

Obecně je sjednání podnikatelského pojištění ve srovnání s jinými produkty trošku komplikovanější, a to jak pro klienta, tak pro pojišťovnu i pojišťovacího zprostředkovatele. Dlouho trvá, než se klient dostane ke smysluplné nabídce a pojištění si dost často nakonec ani nesjedná.

Jednou z výhod vašeho pojištění je podle vás velké množství jeho variant. O které je největší zájem?

Kvůli zpřísnění zákonů, regulacím a stále větší ochraně spotřebitele je trendem poslední doby pojištění odpovědnosti podnikatele, zejména obecné odpovědnosti za újmu na zdraví, životě nebo věci. Velmi často si firmy pojišťují také movitý majetek, především proti živelním rizikům. Menší část si pojišťuje stavby, ve kterých podnikají.

Co vás vedlo ke stanovení limitu – do 15 milionů tržeb?

Produkt je opravdu určený drobným podnikatelům a živnostníkům. Firmy s vyššími tržbami samozřejmě pojistíme také, ale nejde to online. Na požádání jim rádi připravíme individuální smlouvu a individuální nabídku.

Při online sjednání nabízíte slevu 15 procent – kolik je to například z průměrné ceny pojistného v rámci všech uzavřených smluv MaxByznys On-line?

Cena pojištění je závislá na zvolené pojistné částce. Čím větší majetek chcete chránit, tím je to samozřejmě dražší. Obvykle je ale roční pojistné v řádech jednotek tisíc korun a v porovnání s konkurencí vychází Maxima pojišťovna více než příznivě.

Roman Jandík V Maxima pojišťovně pracuje od roku 2013. Má na starost marketing společnosti a online prodej pojištění. Vystudovat Fakultu strojní na ČVUT v Praze a mezi jeho záliby patří rodina, cestování a hory.

Inovátor

Loni jste v anketě Hospodářských novin o nejlepší pojišťovnu roku obsadili s produktem O2 Chytré cestovní pojištění bronzovou příčku v kategorii inovátorů. Znamená to, že vaší silnou stránkou je využívání nových technologií?

Pojišťovnictví patří dlouhodobě mezi velmi konzervativní sektory a my se to snažíme změnit. Kromě bronzové medaile v kategorii Pojišťovací inovátor roku jsme ještě vyhráli Cenu pokroku s produktem telemedicíny MaxDoctors. Klientům se snažíme nabídnout jiný způsob distribuce, takový, který je pro ně přirozenější a pohodlnější. Často kvůli tomu spolupracujeme s velkými korporacemi nebo se zaměřujeme na online distribuci. Nezapomínáme ani na své pojišťovací zprostředkovatele, kteří umí klientům nabídnout zase jinou přidanou hodnotu v podobě profesionálního poradenství a osobního servisu.

Jen málokterá tuzemská pojišťovna nabízí běžně své služby ve vietnamštině, čínštině, ruštině, ukrajinštině nebo španělštině. Jak moc významnou klientelou vaší pojišťovny jsou cizinci?

Zdravotní pojištění cizinců patří dlouhodobě do produktové nabídky Maxima pojišťovny a v tomto segmentu patříme mezi lídry na českém trhu. Komerčnímu zdravotnímu pojištění se věnujeme od roku 2006 a za tu dobu jsme pojistili stovky tisíc klientů. Celkem tvrdému konkurenčnímu prostředí se snažíme čelit zlepšováním servisu a zejména spolehlivou likvidací pojistných událostí, za což nás velmi dobře hodnotí i ředitelé nemocnic.