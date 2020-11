Pojistka na blbost. Porovnali jsme, co všechno kryje

Na co se zaměřit při výběru pojištění občanské odpovědnosti? Kdy vám nepomůže? A v čem se jednotlivé pojišťovny odlišují? Poradíme.

Denně se na českých silnicích stane přibližně 300 dopravních nehod, při nichž dojde k újmě na zdraví či majetku třetí osoby. Pro tyto případy je tady naštěstí povinné pojištění, které musí mít každý automobil s přiřazenou poznávací značkou. Díky tomu se i nehody s milionovými škodami obejdou bez většího finančního dopadu na řidiče a jeho rodinu.

Podobné „povinné ručení“ můžete mít i pro běžný život. Oficiálně se jmenuje pojištění občanské odpovědnosti, lidově se mu často říká „pojistka na blbost“. Na rozdíl od provozovatelů aut je jeho sjednání dobrovolné – i když osobně by se mi líbilo, kdyby ho každá rodina musela v nějaké formě mít a byla tak kryta v případě škody na zdraví či majetku třetích osob.

Pojištění občanské odpovědnosti přitom nekryje jenom jednoho člověka, ale celou domácnost. Což může být manžel či manželka, děti, ale třeba i domácí mazlíček. Prostě kryje všechny členy domácnosti.

Rozsah tohoto pojištění je velmi široký, přesto ne každá pojišťovna kryje všechno. Všeobecně myslím můžeme konstatovat, že všechny pojišťovny mají v základní variantě škody způsobené běžnou činností (například když v obchodě shodím regál s vínem, nebo doma přeteče vana a vytopím souseda), rekreačním sportem (třeba když dítě na kole porazí chodce, nebo na svahu porazím jiného lyžaře), chovem zvířat (například když pes vběhne pod jedoucí vůz nebo někoho pokouše) a z vlastnictví nemovitosti (třeba když z mého domu upadne střešní taška nebo sníh ze střechy na hlavu kolemjdoucího).

Je však i spousta dalších oblastí, které tohle pojištění umí pokrýt. Osobně bych vyzdvihnul třeba odpovědnost z vlastnictví více nemovitostí nebo používání legálně držených zbraní. Specifické nastavení odpovědnosti je u pronajímaných nemovitostí, kde je potřeba i případně zohlednit škody, které může způsobit váš nájemník jak na vašem majetku, tak třetím osobám. Proto se vyplatí mezi nabídkou pojišťoven dobře vybírat a probrat všechny individuální požadavky s finančním poradcem, aby zvolený produkt maximálně odpovídal životnímu stylu a potřebám dané domácnosti.

Klienti často chybně očekávají, že si tímto pojištěním mohu pokrýt i škody na vlastním majetku a zdraví. Jenže odpovědnostní pojistky se vždycky vztahují na škody na majetku, zdraví a životě třetích osob (při zohlednění výluk) – tedy ne na škody, které si pojištěná osoba způsobí sama sobě.

Další důležitou věcí je mít správně nastavený limit pojištění – výše, do které vás pojišťovna kryje. Starší smlouvy mají většinou limity jenom kolem jednoho milionu korun. Nový občanský zákoník však od roku 2014 podstatně změnil právní úpravu náhrady škody. Reformou prošly jak pojem škody, tak i předpoklady, za nichž je nutné ji hradit, i způsob náhrady. Pojišťovny na to zareagovaly vyššími limity. Moje osobní doporučení je deset milionů korun. Tato hodnota by měla stačit na většinu událostí, které se vám v životě mohou stát. Nicméně máme na trhu i pojišťovny, které umí pojistit až na padesát milionů.

Je potřeba myslet i na to, že spoustu situací nelze tímto druhem pojištění pokrýt. Pojišťovny je mají takzvaně ve výluce – buď danou situace nejde pojistit vůbec, nebo je nutné využít jiný druh pojištění.

Jde především o újmu způsobenou osobám blízkým (což zahrnuje rodinné příslušníky) nebo spolubydlícím, újmu způsobenou v rámci zaměstnaneckého vztahu nebo újmu týkající se podnikatelské činnosti (například zvířata chována k podnikatelským účelům). Ve výluce jsou i věci vypůjčené – až na některé výjimky.

Ve výluce mohou být i svépomocné stavební práce – tedy drobné domácí práce vykonávané svépomocí, k nimž není potřeba žádné specifické oprávnění. Ve výluce je taky myslivost – pes či zbraň při výkonu myslivosti. U použití zbraně se řeší i oprávněná držba zbraně a její uložení podle zákona.

Takže určitě doporučuji si prostudovat pojistné podmínky a podívat se na výluky, které by se mohly týkat vašeho konkrétního požadavku. Základní přehled poskytne následující tabulka.

Co kryjí jednotlivé pojišťovny (tabulka pokračuje vpravo) Allianz Axa ČPP ČSOB Poj. Generali Česká p. Direct Kooperativa Uniqa Komerční p. Běžná činnost ano ano ano ano ano ano ano ano ano Vedení domácnosti ano ano ano ano ano ano ano ano ano Rekreační sport ano ano ano ano ano ano ano ano ano Chov zvířat ano ano ano ano ano lze připojistit ano ano ano Používání legálně držených zbraní ne ne ano ano ano ne ano ano ano Regres zdravotní pojišťovny ano ano ano ano ano ano ano ano ano Výpomoc v domácnosti ano ano ano ano ne ano ano ne ano Svépomocné stavební práce ano ano (ve výluce bourací práce) ano ano lze připojistit ano ano ano ano Krátkodobý pobyt (hotely, penziony) ano (pouze v ČR) ano ano ano ne ano ano ano (do 30 dnů pobytu) ano Odpovědnost z vlastnictví jedné nemovitosti ano ano (varianta Plus/Extra) ano ano ano ano ano ano ano (v ČR) Odpovědnost z vlastnictví více nemovitostí ne ano (varianta Plus/Extra) ano ano ano lze připojistit ne ano (pouze trvale obývané, nepronajímané) ano (v ČR)

O autorovi Zdroj: Partners Jiří Matusík vystudoval obor finance na ekonomické fakultě Technické univerzity VŠB. Ve financích působí od roku 2000. Od roku 2013 provozuje vlastní finančně-poradenskou kancelář – franšízu Partners market ve Frýdku-Místku, která nabízí komplexní finanční služby pod jednou střechou včetně bankovního koutku UniCredit Bank. Už od počátku se hodně specializuje na neživotní pojištění. Od roku 2018 působí jako analytik neživotního pojištění ve skupině Partners.