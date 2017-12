Na co dát pozor u pojištění odpovědnosti

Zvoní soused, že se máte podívat do koupelny, má promáčený strop. Volá babička, že dítě na výletě do muzea poškodilo nějakou ne moc levnou věc. A do toho váš pes na cestě za fenou svého srdce poničil někomu plot. Taková s odpuštěním blbost! Ještěže máte tu pojistku.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 12. 12. 2017

Ta pojistka na blbost se správně jmenuje pojistka občanské odpovědnosti nebo pojistka odpovědnosti z občanského života. Když synátor vysklí merunou okno, asi prostě bez velkých okolků sáhnete do peněženky a za sklenáře zaplatíte. Když důkladně vytopíte souseda, prohnete se podstatně víc, ale pokud máte rezervu na nečekané výdaje – a to byste mít měli – dá se se skřípěním zubů unést.

Snadno se ale může stát, že půjde o úplně jinou škodu. Stačí třeba nešikovně skočit při sportu a „sestřelit“ protihráče nebo spoluhráče. Škoda na zdraví se vyčísluje ve statisících nebo i milionech korun – počítejte do ní bolestné, odškodnění za takzvané ztížení společenského uplatnění, ale klidně i náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo ušlý zisk, náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného. A potom pojištění odpovědnosti můžete ocenit.

Na co si dát pozor

Kdo je pojištěný

Zatím jsme o pojištění odpovědnosti psali tak, že pokryje všechny škody, které nešikovností, nedbalostí nebo nešťastnou náhodou způsobí pojištěný, člen jeho domácnosti včetně domácích mazlíčků, případně i domácnost sama, přesněji nějaká její součást, ať už to bude pračka, sporák nebo uvolněná skoba, na které visel obraz, který spadl na hlavu vaší návštěvě.

Při sjednávání pojistky si právě tohle ověřte, jsou pojišťovny, u kterých je základ pouze pojištění škod způsobených samotným pojištěncem. Pokud budete chtít pojistit i rodinu, Azora a tatramatku, musíte si u takové pojišťovny připlatit. Nemusí to ale vůbec znamenat, že za takové pojištění zaplatíte víc než u pojišťovny, která nabízí balíček, pojištění si zkrátka poskládáte sami, a protože pojišťujete jen to, co se vás opravdu týká, nakonec pojistka může vyjít laciněji.

Výluky: když pojistka neplatí

A potom je tu evergreen jménem výluky z pojištění. Příběhů o tom, jak se člověk domníval, že si platí drahou pojistku, a je tedy jištěný pro každý případ, jenže když se skutečně něco stalo, ukázalo se, že v pojistných podmínkách si pojišťovna vymínila, že v určitých konkrétních případech a za určitých okolností nic neplatí. A člověk při uzavírání pojištění stvrzuje, že pojistné podmínky zná. Klasický příklad z českých luhů a hájů: lidé se často pojišťují pro případ invalidity způsobené úrazem, takových invalidních důchodců je ale relativně málo, naprostá většina lidí je uznaných invalidními v důsledku nemoci. Jenže možnost úrazu si člověk tak nějak spíš představí než možnost, že těžce onemocní.

Tip! Využíváte půjčovny? Většina pojišťoven vylučuje, že proplatí škody na pronajatých věcech. Pokud si občas půjčujete například techniku na zahradu nebo pro nějaký koníček nebo vybavení na sport, prověřte si, jestli vás vaše pojistka opravdu kryje.

Platí to zkrátka u pojištění úrazového, platí to u životních cestovních i havarijních pojistek, všude – z každého pojištění, tedy i z pojištění odpovědnosti, jsou výluky. A je potřeba tu chvíli pojistným podmínkám věnovat, abyste zjistili, jestli vás pojistka kryje vůči skutečným hrozbám nebo jen v situacích, ke kterým dochází spíš ve filmu než v reálném životě.

Spoluúčast

Pojištění občanské odpovědnosti, ať už sjednávané samostatně, nebo jako připojištění k nějaké jiné pojistce (například k pojištění domácnosti), nabízejí pojišťovny stále častěji bez spoluúčasti. Není to tak ale vždy, je tedy dobré si před sjednáním pojistky překontrolovat, jestli se s nějakou spoluúčastí pojištěnce počítá. Spoluúčast znamená, že způsobené škody sice kryje pojišťovna, ale částečně se na jejich úhradě podílí i pojištěný – většinou dohodnutým procentem z celkové škody nebo nějakou minimální částkou. Pokud je například minimální spoluúčast pojištěného tisíc korun, nemá cenu pojišťovnu vůbec kontaktovat kvůli vysklenému oknu – to zaplatíte sami. Pokud to tedy nebyla historicky cenná vitráž, na kterou nestačí tabulka skla a trocha kytu.

Jak to vidí expert Tip Zuzany Dohnalové, produktové manažerky Direct pojišťovny V Directu nabízíme u pojištění odpovědnosti klientům možnost volby mezi pěti limity v rozmezí tří až 25 milionů korun. Nikoho nenutíme do přednastavených balíčků, volba optimální varianty je na uvážení každého. Klient sám by se měl rozhodnout, jaké je riziko, že někomu způsobí újmu a v jaké výši. Pokud jsem v důchodu, nikam necestuji a většinu času trávím doma nebo na procházkách po okolí, je pro mě naprosto dostačující třímilionový limit. Když jsem aktivní sportovec a cestovatel, a je tedy větší pravděpodobnost, že někomu jinému způsobím újmu, notabene v zahraničí, zvolím raději limit vyšší. Limity to ale nekončí. Pokud například nemám žádné zvíře, nebudu si pojišťovat odpovědnost za zvíře. U nás si zkrátka každý zvolí pouze to, co opravdu potřebuje, a neplatí za zbytečnosti. Spoluúčast je u naší odpovědnosti vždy nulová a pojištění platí po celé Evropě.

Připraveno ve spolupráci s Direct pojišťovnou