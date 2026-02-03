Peníze.cz
Pojišťovny vylepšují povodňové mapy. Ukážou i to, co dříve neřešily

pk | rubrika: Aktuality | 3. 2. 2026
Zdroj: Pleska / Midjourney

České pojišťovny letos obdrží nové povodňové mapy a nástroje. Jde o výsledek spolupráce České asociace pojišťoven, společnosti Intermap Technologies a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Povodně ze září 2024 znovu potvrdily význam kvalitních, aktuálních povodňových map a zároveň nám ukázaly prostor pro jejich další zlepšení. Je potřeba zaměřovat se na generování zpřesněných dat, která jsou detailnější a lépe využitelná pro praxi,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

„Díky spolupráci se společností Intermap vznikl unikátní nástroj, který bude na evropském trhu těžko hledat konkurenci. Už se nebavíme jen o mapách a tabulkách. Uvádíme do života sofistikovaný nástroj Risk asistenta, datovou platformu propojující desítky vrstev informací. Díky ní lze přesně vyhodnocovat riziko konkrétního objektu v kontextu jeho okolí,“ vysvětluje Matoušek.

Nástroj Risk asistent pro zadaný objekt (rodinný dům, firemní areál) připraví kompletní geoprostorový popis (parcela, obrysy budov a jejich struktura) a ten komplexně vyhodnotí ve vztahu k přírodním rizikům. Nezůstává přitom jen u jednoduchého „v zóně / mimo zónu“, ale pracuje i s převýšením, vzdáleností k nejbližší zóně a vodnímu toku nebo přítomností terénních překážek. Výsledné zařazení do zóny pak bere v potaz všechny prostorové souvislosti.

Zásadní změnou v nové generaci map říčních povodní je přehodnocení takzvané N-letosti průtoků. V oblastech zasažených extrémní povodní v září 2024 – jako jsou Jesenicko, povodí Opavy, horní Morava, Malše či horní Lužnice – přistupuje Český hydrometeorologický ústav k revizi hydrologických dat.

„V praxi to znamená, že dříve dvacetiletý průtok může být nově klasifikován jako desetiletý – což přímo ovlivní návrhové průtoky pro protipovodňová opatření i velikost rozlivu,“ říká ředitel asociace pojišťoven.

Druhou zásadní změnou je zapojení mostních profilů do modelování. „Zatopení opavského sídliště Kateřinky mostem Ratibořská během povodní 2024 ukázalo, jak se nekapacitní mosty při extrémních průtocích chovají jako bariéry. Tím dochází k dodatečnému rozlivu nejen po proudu, ale i proti směru toku,“ vysvětluje Matoušek.

Podle něj se při povodních také ukázalo, že agresivita vody hrála při škodách větší roli, než se čekalo. Proto je významně rozšířeno modelování rychlosti proudění vody – a jeho vztah ke škodám ze září 2024.

Nová generace map přívalových povodní nahradí dosud používané mapy z roku 2012. Výrazné zpřesnění vstupních dat umožňuje realističtější simulace plošných rozlivů i hloubek vody při intenzivních srážkách, jakož i jejich rozšíření na čtyři N-letosti.

Významný posun přináší aktualizace digitálního modelu reliéfu od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jehož přesnost se zvýšila přibližně na 20 centimetrů. To má zásadní vliv na vedení proudu vody kolem překážek v krajině a v urbanizovaných územích. Díky mapám půdorysů budov lze v modelu realisticky směrovat proudění vody mimo stavby a do uliční sítě.

Zcela nová je i sada takzvaných CN-map od Výzkumného ústavu monitoringu a ochrany půdy, které popisují hydrologické vlastnosti půd. Umožňují výrazně lépe určit, jaká část přívalových srážek se vsákne a jaká poteče po povrchu. Přesnější jsou rovněž mapy využití území a z nich odvozené mapy drsnosti terénu, které ovlivňují výpočet rychlosti povrchového odtoku.

Tarifní zóny, které shrnují míru ohrožení do čtyř stupňů TZ1 až TZ4, by nově měly zohledňovat též celou mapu přívalových povodní. Nejen blesková vybřežení malých toků („flash flood“), ale i tečení vody z polí a její odtok uliční sítí – tedy scénáře, které dříve zůstávaly mimo zónování. Zkušenosti ze září 2024 zároveň povedou k úpravě parametrů pro říční povodně.

„Validace škodními daty může ukázat, že v některých lokalitách bylo riziko podhodnoceno. Toto by se promítlo do přísnější klasifikace některých oblastí. A konečně – zatímco dosud měla přívalová povodeň při tvorbě tarifních zón nižší váhu než povodeň říční, nová metodika směřuje k vyváženějšímu přístupu,“ říká Matoušek.

Nové mapy letos dostanou mimo jiné Allianz pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Maxima pojišťovna, Slavia pojišťovna a Uniqa pojišťovna.

Ilustrační obrázek
Pleska / Midjourney

V diskuzi je celkem 0 komentářů

