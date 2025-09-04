Jak se připravit na povodeň. Má ještě cenu řešit pojištění?
12. 9. 2024 | Gabriel Pleska | 1 komentář
Díky vylepšeným předpovědím máme tentokrát čas se připravit. Na co všechno myslet?
Zdroj: Pleska / Midjourney
Pojištění rodinného domu má sjednáno jen 57 procent domácností. Ukázal to internetový průzkum agentury SC&C pro Českou asociaci pojišťoven z letošního dubna na reprezentativním vzorku více než 1500 lidí ve věku od 18 do 80 let.
Podíl pojištěných domů zůstává přibližně stejný jako v předchozích letech: v roce 2024 jich bylo podle průzkumu 60 %, o rok dříve 56 %.
Tři čtvrtiny domácností z těch, které svůj rodinný dům mají pojištěný, věří, že na správnou výši. Aktuální cenu nemovitosti si v posledních dvou letech zjišťovalo 60 % lidí. Více než třetina (35 %) smluv o pojištění rodinných domů je však starších 10 let, zjistil průzkum.
S úpravou pojistného podle aktuální hodnoty nemovitostí souhlasí jen 46 procent domácností. Dalších 31 procent je proti – nejčastěji proto, že je to podle nich dražší (37 %), případně věří, že se jim tak velká pojistná událost vyhne (20 %).
Více než dvě třetiny (70 %) nemovitostí jsou podpojištěných, zjistila Česká asociace pojišťoven (ČAP) prostřednictvím agentury Ipsos. Průměrné podpojištění dosahuje 40 procent – to znamená, že kryje jen tři pětiny hodnoty nemovitosti.
Na rizika podpojištění upozorňuje kampaň „60 % nestačí“, kterou asociace spustila letos na jaře. Zájemci mohou využít i orientační kalkulačku ceny nemovitosti na webu kampaně.
Situace se výrazněji nezměnila ani po povodních ve Slezsku a na severní Moravě z loňského září, které byly podle asociace třetí nejdražší katastrofou v historii České republiky co do výše celkové škody. Důvodem může být i to, že podle průzkumu měla osobní zkušenost s nějakou živelní pohromou jen čtvrtina domácností.
„V případě pojištění bohužel neplatí, že ho stačí uzavřít a dál se o něj nemusím starat. Smlouvu je potřeba každé dva až tři roky kontrolovat, ověřit aktuální hodnotu nemovitosti a porovnat, zda odpovídá sjednané pojistné hodnotě,“ připomíná Lenka Slabejová, gestorka oblasti životního pojištění ČAP.
„Zejména v posledních letech byla vysoká inflace, která zdražila stavební materiál i cenu práce. Na aktualizaci bychom neměli zapomínat ani při rekonstrukci nebo instalaci nových technologií, jako je třeba fotovoltaická elektrárna,“ radí Slabejová.
