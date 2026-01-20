Peníze.cz
Když lyže zmizí ze sjezdovky. Kdy pojišťovna zaplatí a kdy máte smůlu

Jiří Váchal | rubrika: Jak na to | 20. 1. 2026
Hodnota zimního vybavení dnes běžně přesahuje desítky tisíc korun. Přesto si řada lidí až na horách začne klást otázku, zda by jim pojišťovna v případě krádeže nebo poškození vůbec něco uhradila.
Když lyže zmizí ze sjezdovky. Kdy pojišťovna zaplatí a kdy máte smůlu

Zdroj: Shutterstock

Lyže dnes často stojí víc než víkend na horách. Není tedy divu, že se lidé ptají, zda je možné pojistit je samostatně a co se stane, když ze sjezdovky zmizí. Typickým scénářem je situace, kdy si lyžař odskočí na oběd a po návratu své lyže už u stojanu nenajde.

Jak je to s pojištěním v praxi a na co si dát pozor, vysvětluje analytik neživotního pojištění Broker Consulting Jiří Váchal v otázkách a odpovědích:

Je možné pojistit si samotné lyže?

Některé pojišťovny dnes nabízejí i samostatné pojištění sportovního vybavení určeného pro amatérské sportování. Vztahuje se nejen na vlastní, ale i na vypůjčené nebo pronajaté lyže, snowboardy, brusle, přilby či ochranné pomůcky a často zahrnuje také zařízení sloužící k jejich přepravě, například střešní nosiče.

Ve většině případů spadá zimní výbava také pod pojištění domácnosti nebo pod cestovní pojištění. Ve všech případech ale platí jasně dané podmínky, které je dobré znát předem.

Když mi někdo lyže ukradne na sjezdovce, pojišťovna zaplatí?

Záleží na okolnostech. Pokud jsou lyže zabezpečené, například uložené v uzamykatelné lyžárně nebo připevněné zámkem ke stojanu, může být krádež uznána. Pokud ale zůstanou jen volně opřené před restaurací, pojišťovna to často vyhodnotí jako nedbalost a plnění odmítne.

Jak funguje v praxi pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti kryje movité věci a u řady pojistek se vztahuje i na věci mimo byt, takzvané věci osobní potřeby. To znamená, že může pokrýt i krádež lyží na horách. Zásadní ale je, jak už bylo řečeno, způsob zabezpečení.

Často se řeší i cestovní pojištění. Může pomoci?

Cestovní pojištění může zahrnovat připojištění sportovního vybavení, ale opět jen za určitých okolností. Pojišťovna obvykle požaduje prokázání násilného vniknutí nebo překonání překážky. Krádež lyží, které byly jen volně odložené, bývá jednou z nejčastějších výluk.

Jak důležité jsou pojistné limity?

Velmi důležité. Krytí věcí mimo domácnost mívá nižší limity než samotná domácnost. U dražšího vybavení se pak může stát, že pojišťovna uhradí jen část škody. Pokud má výbava vyšší hodnotu, je vhodné limity navýšit nebo ji připojistit.

Lyžování už jen pro bohaté? Evropské svahy se letos prodražíLyžování už jen pro bohaté? Evropské svahy se letos prodraží

Jaká je nejčastější chyba, kterou lidé dělají?

Spoléhají se na to, že pojištění funguje automaticky. Neřeší podmínky, limity ani zabezpečení. Přitom i drobný detail, jako je jednoduchý zámek na lyže, může rozhodnout o tom, zda pojišťovna škodu uzná.

Co si ohlídat před začátkem zimní sezony?

Krátce projít pojistnou smlouvu a ověřit, co skutečně kryje. Zvlášť u dražšího vybavení se vyplatí konzultace s odborníkem. Je lepší vědět dopředu, na co má člověk nárok, než to zjišťovat až ve chvíli, kdy se z hor vrací bez lyží.

Zastavte se pro další

Ilustrační obrázek

Jiří Váchal

Analytik neživotního pojištění Broker Consulting. Další články autora.

