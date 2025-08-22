Pojišťovny nechtějí klienty stresovat, proto před podpojištěním varují dopředu

Proč je téma podpojištění aktuální právě teď? Dřív pojistné smlouvy nebyly tak podhodnocené?
Podpojištěné smlouvy tu určitě už nějakou dobu jsou. V posledních letech se o nich mluví hlavně v souvislosti s tornádem na jižní Moravě v roce 2021. Byť proběhlo na poměrně malém území a v ne úplně velké skupině škod, ukázalo se, jak velký problém je, že část lidí není vůbec pojištěná. A že i mezi pojištěnými převažují ti, kteří mají smlouvu velmi dlouho bez jakékoliv aktualizace, čímž vzniká podpojištění.
Co to pro tyto lidi znamená konkrétně?
Obvyklá situace je následující. Vezmu si hypotéku na dům, banka vyžaduje pojištění nemovitosti, takže ho uzavřu, pak tam nějaký čas žiju, udělám rekonstrukce, dostavím garáž, pergolu nebo bazén, ale pojišťovákovi nezavolám. K tomu připočítejme skokovou inflaci, která tu proběhla. Kvůli všem těmto faktorům se hodnota mojí nemovitosti zvýšila, takže částka, na kterou byla nemovitost pojištěna před lety, už teď stačit nebude. Na problém výrazně poukázalo právě tornádo. A od té doby se s Českou asociací pojišťoven podpojištění intenzivně věnujeme.
Jak jako vlastník zjistím, že je můj rodinný dům podpojištěný?
Společně s pojišťovnami sdruženými v České asociaci pojišťoven a s paní profesorkou Schneiderovou Heralovou z ČVUT jsme dali dohromady kalkulačku na orientační pojistnou hodnotu rodinného domu – umístěna je na webu www.60nestaci.cz, který se tématu podpojištění věnuje.
Má to nějaký dopad? Jsou dnes nemovitosti méně podpojištěné než v době tornáda?
Loni na podzim při povodních jsme si to ověřili. Závěr je, že malinko ano, nějaké procento podpojištěných nemovitostí ubylo, ale pořád máme za to, že situace není v pořádku. Když jsme si dělali průzkum, zjistili jsme, že lidi, kteří jsou pojištěni, jsou přesvědčeni, že jsou pojištěni dobře. I když svůj pocit nemají o co opřít.
Zmínila jste kampaň 60 nestačí. Čeho 60 nestačí?
Ukazujeme na to, že průměrné podpojištění je 40 procent. Pro představu, podpojištěných nemovitostí je asi 70 procent. Nejčastěji jsou tyto nemovitosti podpojištěné o 20 až 50 procent, ale jsou i případy podpojištění vysoko nad 50 procent.
Modelově: pokud jsem si před deseti lety pojistil dům na pět milionů korun, dnes je jeho hodnota deset milionů a celý dům mi shoří, znamená to, že od pojišťovny dostanu maximálně pět milionů?
Pokud půjde v pojišťovácké mluvě o totální škodu, tak vám pojišťovna vyplatí maximálně tu částku, kterou jste si určil, tedy pět milionů korun. Když o totální škodu nepůjde a škoda bude vyčíslena například na jeden milion korun, bude se aplikovat podpojištění v příslušném poměru. V tomto modelovém případě byste z milionové škody dostal polovinu. Ale ráda bych zdůraznila, že pokud máte dům o hodnotě deset milionů pojištěný na pět milionů, určitě to neznamená, že byste u správného pojištění, tedy na deset milionů, měl zaplatit dvojnásobek pojistného. Naopak to může znamenat, že získáte širší krytí, vyšší limity, nové asistenční služby a podobně, pojišťovny své nabídky v tomto konkurenčním prostředí neustále posouvají.
Dá se odhadem vyčíslit, o jakou sumu by poškození po tornádu před čtyřmi lety dostali vyplaceno víc, kdyby nebyly jejich nemovitosti podpojištěné?
Pojištěné škody po tomto tornádu byly necelé 3,5 miliardy korun, celkové škody byly asi 15 miliard korun. V tomto případě se ale jednalo o kombinaci škod na podnikatelských nemovitostech a občanském majetku, takže není tak jednoduché to určit. I zde ale platil obecný trend, o kterém jsme mluvili. Kdyby bývali byli všichni správně pojištění, tak by dostali zhruba o 40 procent víc. Nicméně u tornádových škod je třeba říct, že pojišťovny posuzovaly otázku podpojištění velmi benevolentně.
Jaký je nejčastější typ škodních událostí, které pojišťovny řeší?
Nejčastěji to bývají vodovodní škody z prasklého potrubí nebo požáry v domácnostech. V těchto případech se nedá očekávat, že by pojišťovny postupovaly nějak nestandardně, bude to vždy v souladu s pojistnými podmínkami.
Také pojišťovny jsou komerční subjekty a potřebují mít z čeho škody zaplatit. Nabízí se otázka, zda pro ně není při vyplácení škod podpojištění výhodné. Anebo se dá říct, že náklady na vyšší kompenzace škod si vydělají tím, že všichni pojistitelé budou platit správné pojistky?
Takhle to úplně nefunguje. Co vybere pojišťovna z pojistného, je pouze jeden balíček. Pro účely například katastrofických škod má pak své pojištění. Pojistí se u tzv. zajišťovny, a tím přenáší část rizika na další subjekt. Zajišťovna je obvykle obrovský nadnárodní konglomerát, který spravuje hromadu peněz, přebírá část rizik od pojišťoven a pojišťovny pojistí. Lidi, kteří v zajišťovnách pracují, řeší jeden den tsunami v Japonsku, za dva dny výbuch sopky na druhém konci světa. Pojišťovny pracují s určitým propočtem pravděpodobnosti a vědí, do jaké výše mohou vzít pojištěnou škodu na vlastní vrub.
Je podpojištění majetku jen české specifikum?
V každé zemi to funguje trochu jiným způsobem. Jsou země, kde lidé věnují pojištění větší váhu i větší respekt. Souvisí to i s regulatorními opatřeními v tom kterém státě. Například indexace, tedy princip, kdy vám pojišťovna upravuje pojištění s ohledem na hodnotu vašeho majetku, je v Česku volitelná. Dnes u nás už pojišťovny při obnově pojistné smlouvy ve výroční den alespoň navrhují upravenou pojistnou částku. Pokud něco na nemovitosti předěláváte či přistavujete, tak určitě doporučuji před dokončením díla kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele nebo pojišťovnu. Zákon schválnosti funguje vždy a za všech okolností.
Funguje upozorňování na podpojištění majetku?
Když pojišťovny uvádějí ve výročních dopisech informace o podpojištění a navrhují změnu pojistky, tak na to klienti často slyší. Oproti tomu třeba telefonáty od pojišťováků u Čechů moc nefungují, panuje tam nedůvěra.
Není se čemu divit, každý má nějakou nepříjemnou zkušenost s obchodníky po telefonu… I pojišťovák má ale přece komerční motivaci, když nabízí vyšší pojistku u smlouvy.
Pojišťovny to ale nedělají proto, aby vybraly víc na pojistném. To je taková nehezká myšlenka, která sice klienta může napadnout, ale pojišťovny v první řadě chtějí, aby klienti byli pojištění správně. Právě proto, aby v případě pojistné události nemusely klienta ještě víc stresovat tím, že nemá něco v pořádku. Stejně jako jiný komerční subjekt je i pojišťovna raději, když má spokojeného klienta, který u ní chce zůstat. Pojišťovny určitě chtějí předcházet tomu, aby jejich pověst byla pošramocena. Je dobré mít na paměti, že je důležitá nejen výše pojistného, ale především rozsah krytí, které pojistka nabízí.
Hynek Just
Vystudoval teorii kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, což se na jeho profesní kariéře nijak nepodepsalo. Věnoval se hudební publicistice, jeho recenze a rozhovory lze dohledat třeba v archivu Respektu, MF Dnes,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem