Až 70 % domů v Česku podpojištěných. Patří mezi ně i ten váš?

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Řada Čechů si stále nezvykla pravidelně si aktualizovat pojistné smlouvy, případně nemají pojištění nemovitosti a domácnosti ani sjednané. V posledních letech se problém podpojištění prohlubuje kvůli inflaci, růstu cen stavebních materiálů a práce, ale také kvůli moderním technologiím, které zvyšují hodnotu nemovitostí.

Podpojištění vás může dostat do finanční tísně

Přestože je v Česku až 70 % rodinných domů podpojištěných, průzkum ČAP uvádí, že až 80 % Čechů věří, že mají pojištění majetku nastavené správně. Důsledkem této situace je, že v případě pojistné události jsou poškození často zklamaní z toho, jakou částku od pojišťovny nakonec dostali, a jsou překvapeni, že jim nevystačí na vybudování nového bydlení.

Příklad: Pan Novák si v roce 2010 koupil dům za 5 milionů Kč a na tuto částku si také sjednal pojištění nemovitosti a domácnosti. Od té doby však smlouvu nijak neaktualizoval, přestože hodnota nemovitosti mezitím vzrostla na 8 milionů Kč. Pokud by tedy došlo k fatální škodě, například v důsledku vichřice, pojišťovna by mu vyplatila maximálně původně sjednaných 5 milionů Kč. Tato částka by však už dnes nestačila na pořízení srovnatelného bydlení. Pan Novák by tak část škody musel pokrýt z vlastních prostředků.

Pravidelná aktualizace pojistné smlouvy je základ

Mnozí majitelé nemovitostí si často ani neuvědomují, že jim riziko podpojištění hrozí. Při uzavírání smlouvy se tak mylně domnívají, že pojištění stačí sjednat jednou a už se o něj nemusí starat. Pokud však smlouva není průběžně aktualizovaná, může se snadno stát, že hodnota majetku postupně roste, zatímco pojištění zůstává nastavené na částku platnou v době jejího uzavření.

Pokud se tedy chcete podpojištění vyhnout, nezapomeňte svou pojistnou smlouvu aktualizovat při každé větší změně v domácnosti, a to nejen v případě stěhování z jedné nemovitosti do druhé. Pojistku zhodnoťte také vždy, když budete dělat nějakou rekonstrukci, přístavbu i modernizaci domácnosti. Hodnota domácnosti se může podstatně zvýšit také koupí nových dražších elektrospotřebičů, nábytku, cenností nebo montáží nových technologií, jako jsou například solární panely.

Dalším problémem může být inflace nebo růst cen ve stavebnictví. Právě kvůli těmto faktorům klidně kontrolujte pojistku každý rok. Ideálně byste ji měli aktualizovat alespoň každé dva až čtyři roky.

Důležité také je mít pojistku sjednanou u ověřené pojišťovny, která automaticky zajišťuje valorizaci pojistné částky. V tomto případě tak cena pojištění roste každý rok bez nutnosti vašeho zásahu. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že indexace pojistných částek není někdy dostatečná, proto je důležité, abyste jednou za pár let iniciovali aktualizaci smlouvy sami.

V neposlední řadě sledujte změny pojistných podmínek nebo cen pojišťovny. Právě tyto změny mohou ovlivnit rozsah krytí a pojištění.

Pravidelná aktualizace pojistné smlouvy je proto nezbytná. V dnešní době digitalizace už naštěstí není problém nahlédnout do své smlouvy online a pomocí pojistné kalkulačky si orientačně spočítat, jaká by měla být aktuální výše pojištění vaší nemovitosti. V každém případě se ale vždy obraťte na svou pojišťovnu, která vám s přepočtem i úpravou smlouvy odborně pomůže.

PR text Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem