Ježek píchá pořád Chcete prožít dovolenou jako v pohádce, ale nakonec si připadáte spíš jako komisař Clouseau v Růžovém panterovi. Muž na Šrí Lance šlápl v moři na mořského ježka, pajdal rychle z vody, ale vlna mu podrazila nohy a při pádu se mu podařilo nabodávat se na další a další ježky. Lékař pak v hotelovém pokoji použil k vytahování ostnů nejen pinzetu, došlo i na anestezii a skalpel.

Podlomily se jí kolena Je to pech – zvíře na silnici. Vidíte ho. Brzdíte. A ubrzdíte! Jenže stejně je to k ničemu: „Vozidlo jsem dobrzdil těsně před krávou přecházející silnici, kráva se lekla, podlomily se jí zadní nohy a padla na kapotu vozidla. Po incidentu odešla," dopadlo to ještě jakžtakž dobře. I proto, že Kooperativa platila.

Do třetice Jinému řidiči setkání ale se zvířetem dopadlo hůř – a trochu ho to připravilo o schopnost skládat složitější věty. Ale uznejte, nevylíčil to stejně perfektně? „Jedu lesem, pohoda, auto brumly-brumly. Najednou prase zleva dus-dus. A za ním druhé větší dus-dus-dus. Já na ně blik-blik, tú-tú. Brzdím uí-uí. Do třetího vrazím buch! Dus-dus-kvík-kvík – a pak už jen ticho."

Koláče Zvířata jsou v neuvěřitelných příbězích z pojišťoven vůbec časté stars. „Ta kráva mi zničila auto," slyšeli před dvěma lety na zákaznické lince v pojišťovně ČSOB. Muži někdy věru nejsou galantní a pro telefonistu musí být těžké se s tím vyrovnávat – jenže jak se ukázalo, skutečně šlo o tur. Hovězí se asi rozhodlo trošku se o auťák podrbat a neuvědomilo si při své inteligenci, že má půl nebo tři čtvrtě tuny, takže mu trošku pomuchlalo plechy. Pak se z místa činu nenápadně vzdálilo. Možná by mu to prošlo, kdyby na místě činu nezanechalo to, co není bez práce.

Kůň horší kun Jsme zvyklí, že hned po člověku je největším nepřítelem automobilu… Jistě, sežvýkají, co se dá, všichni se bojíme kun. Ale kůň? Ano i kůň může žvýkat, ale ne nějaké hadičky a těsnění. Chlapík v Americe si vyjel na lov divokých krocanů svým truckem, na který byl náležitě pyšný a kterého si pěkně hleděl. Zaparkoval na pastvině a šel se dívat po ptácích. Když se vrátil, nevěřil očím: auto mu ochutnávali čtyři koně. Někteří jen olizovali kapotu, ale někteří se snažili i zakousnout. Nalákala je totiž vůně vosku, kterým byl vůz ošetřen. Prý voněl po banánech. Od kdy jsou koně na banány? Podobný případ se ale prý stal v Anglii už před desíti lety. Auta tam turistům, kteří se šli projít po vřesovištích, olizovali divocí dartmoorští poníci.

Fuj, fuj je to, slyšíš? V Británii jsou na čaj. Takže chlapík jde postavit vodu a na stolku v obýváku nechá ležet svoje naslouchátka. Chytrý pes asi ví, že k čaji patří sušenky. Tak chňapne po tom, co leží na stolku a chutě to polkne. Ještě že se jeho nedoslýchavý páníček neslyšel, co mu pak asi řekl. Ta naslouchátka byla za dva tisíce liber, tedy nějakých šedesát tisíc v korunách.

Na každý páv Ono se vůbec nevyplácí věnovat automobilu přehnanou péči. Z Česka známe případ, kde byl strůjcem poškození vozu páv. Páv totiž není symbolem pýchy jen tak pro nic za nic. Prostě nesnáší konkurenci a pocit, že by někdo měl mít třeba i jen stejně pěkné peří. Černý golf byl vyleštěný tak, že svůj odraz v něm považoval pták za konkurenta, případného soka v lásce. A bez váhání mu šel trochu srazit hřebínek.

Vnikly oknem Terénní Toyotou se jezdí na safari mezi lvy a slony. A člověk se v tom zřejmě cítí i mezi těmi kolosy docela bezpečně. Koho by napadlo, že před mnohem menší zvěří neochrání. Novým autem projel rojem. Z předního skla většinu včel smetl stěrač, ale několik jich otevřeným okýnkem vletělo dovnitř. A kdo čelí včelám, těžko se může věnovat řízení. Škoda po nárazu nového auta do sloupu elektrického vedení byla sto tisíc korun.

Tele Lidé z města (a vlastně dneska asi i většina lidí z venkova) si neumí představit život na statku. Někoho by třeba mohlo překvapit, že statkář používá iPhone a ne nějakou okovanou terénní značku mobilu. A jiného zas to, v jakých situacích a jak se ho nebojí použít. Telefon se mu totiž ztratil, když si s ním svítil pomáhaje na svět teleti. Později se taky podruhé narodil, ale už nesvítil. A nezvonil. A vůbec nefungoval. O světlo v temnotách i na konci tunelu se postarala pojišťovna, která to kupodivu zaplatila.

Santa holub Dobrý den. Komínem má letět bába, případně jím má sestupovat Santa. Pak by bylo vše v pořádku. Jenže jedné anglické rodině vletěl do komína holub, a když celý od sazí vyletěl z krbu, začal šířit zkázu. Opatlal koberce, kanape, poshazoval dekorace a celkem nakonec pojišťovnu stál osm tisíc liber, tedy skoro čtvrt milionu korun.