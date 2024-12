Zastaralá pojistka vás nespasí. Škody budete muset doplatit ze svého

Co pro mě znamená špatně nastavené pojištění nemovitosti, když se opravdu něco stane?

Jde o zásadní problém. V takových případech peníze od pojišťovny nemusí a pravděpodobně nebudou stačit na opravu či znovupořízení nemovitosti. O tom jsme se ostatně opět přesvědčili po podzimních povodních, kdy jsme byli svědky toho, že majitelé zničených domů je neměli pořádně chráněné, respektive je měli podpojištěné. K podpojištění dochází tak, že smlouvá zůstává roky netknutá, nepřizpůsobuje se reálné hodnotě domu či bytu. Když se pak skutečně něco přihodí, ukáže se, že hodnota majetku je vyšší než pojistná částka, což je průšvih.

Když zůstaneme u zmíněných povodní, kolika nemovitostí se podpojištění týká?

Ze škod, které dosud řešíme, je podpojištěno přes 60 procent rodinných domů, přičemž téměř polovina z nich o více než 30 procent. Několik set nemovitostí je podpojištěných dokonce z 50 a více procent. V posledních letech samozřejmě problém umocnila inflace a prudký růst cen stavebních materiálů a prací. Je proto potřeba, aby majitelé změny kolem sebe reflektovali, stejně tak pokud investují do dalšího vybavení svých domovů.

Nemluvě o tom, že podle průzkumu České asociace pojišťoven zůstává stále 1,6 milionu nemovitostí zcela nepojištěných.

Ondřej Poul Zdroj: Kooperativa V pojišťovnictví působí 25 let, nyní jako ředitel Centra likvidace pojistných událostí v Kooperativě, kde má na starost péči o likvidátory, inovaci procesů centra a zejména spokojenost klientů s pojistným plněním. Předtím pracoval v Aegonu, poslední tři roky jako člen představenstva a ředitel útvaru Operations. Přednáší na VŠE v Praze, spolupracuje s Českou asociací pojišťoven.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad škodné události, kde byl dům podpojištěný?

Měli jsme případ rodinného domu, který byl pojišťovaný na 6,5 milionu korun. Hodnota nemovitosti ale od podpisu smlouvy před lety do povodní stoupla na 11 milionů korun. V posledních dvou letech jsme klientovi nabízeli jak úpravu smlouvy, tak indexaci, která by mu zajistila odpovídající automatické navyšování pojistné částky, ani jednu nabídku nevyužil. Pojistné plnění mu tak na opravu nebude stačit a zhruba čtyřicet procent bude muset dát ze svého.

Jak funguje ta indexace?

Indexace v pojištění majetku znamená automatickou aktualizaci pojistných částek, limitů plnění a pojistného v závislosti na inflačním vývoji v předchozím období. Indexace nemovitostí zohledňuje růst cen stavebních prací, materiálů a výrobků, které jsou klíčové pro obnovu nebo opravu pojištěného majetku. A u indexace domácností záleží na růstu spotřebitelských cen zboží a služeb.

Je vždycky výhodná?

My indexaci pojistné smlouvy rozhodně doporučujeme. Klient tak v případě pojistné události předejde nemilému překvapení, kdy by musel část nákladů například na opravu poničené nemovitosti hradit ze svého, protože by mu na to částka vyplacené pojišťovnou nestačila. Je obvyklé, že lidé často hledí jen na cenu pojištění a neuvědomují si možná rizika, která přinášejí živelné pohromy.

Stejně tak lidem radíme, aby se při každé větší investici do nemovitosti, jako je přístavba, rozsáhlejší rekonstrukce, pořízení fotovoltaiky, zateplení nebo tepelného čerpadla nechali pojistnou smlouvu aktualizovat. To samé platí i pro domácnost, protože si lidé stále častěji kupují dražší a moderní vybavení, které se při poruše nevyplatí opravovat. Na závěr musím zmínit, že pokud zákazník neodmítne pravidelnou indexaci, Kooperativa nikdy neuplatní podpojištění. Toto vstřícné pravidlo jako jediná pojišťovna dodržuje už 20 let.

O kolik korun se indexací průměrně navýší pojistka?

Obvykle jde o nárůst v řád stovek korun ročně, ale vždycky záleží na konkrétní pojistné smlouvě, jak má klient nastaveny pojistné částky a jednotlivá rizika.

Je problém i u menších škod? Celková pojistná částka by na dílčí újmu určitě stačila.

Problém nízkých pojistných částek, které neodpovídají ceně majetku, je i při likvidaci menších škod. Pojišťovna má právo snížit pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je pojistná částka k hodnotě nemovitosti. U podpojištění 50 %, kdy je například majetek za 5 milionů korun pojištěn pouze na 2,5 milionu korun, vyplatí pojišťovna i při menší škodě pouze padesát procent pojistného plnění. Kdyby vyplatila 100 procent byť menší škody, logicky by znevýhodnila klienty s odpovídající pojistnou částku, kteří ovšem platí dvojnásobné pojistné, což je nepřípustné. Když si pojistíte dům na polovinu, máte vlastně chráněnou jen polovinu cihel či půlku střechy.

Jak často tedy smlouvu aktualizovat?

Alespoň každé dva roky. Zároveň tím můžete získat novější produkt s dalšími výhodami. U Kooperativy jsou to různé domácí asistence a cykloasistence zdarma. Situaci se špatně nastavenými smlouvami se snažíme neustále řešit a naši pojišťovací poradci to s klienty intenzivně diskutují. Musíme být v tomto směru aktivní, tak aby klienti v případě nepříjemných událostí získali dost peněz a mohli se rovnou zaměřit na řešení problému.

