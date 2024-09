Když vám tento pátek 13. praskne voda, Kooperativa vyšle instalatéra zdarma

Asistenční služby lidé nejčastěji využívají ve chvílích, když se jim stane na cestách něco s autem a potřebují odtah nebo dovézt palivo. V posledních letech se ale asistenční služby rozšiřují i do oblasti pojištění domácností a nemovitostí. „Klientům zajišťujeme elektrikáře, instalatéry, zámečníky i IT konzultace,“ říká Ondřej Poul z Kooperativy.

Na pomoc od asistenčních služeb, které poskytují pojišťovny hlavně u povinného ručení, havarijního nebo cestovního pojištění, si Češi postupně zvykají. Například v Kooperativě ročně řeší přes 70 tisíc zásahů, které se většinou týkají porouchaných vozidel. „Klientům v pojištění motorových vozidel pomáháme u nehod, poruch nebo v případech, kdy potřebují vyprostit z příkopu či natankují špatné palivo. Naše asistenční služba má první zkušenosti i se zásahy u elektrických vozidel,“ přibližuje Ondřej Poul, ředitel Centra likvidace pojistných událostí v Kooperativě.

Postupně roste také počet některých zásahů v domácnostech. „Vloni řemeslníci vyráželi k 10 tisícům nehod v domácnostech. Z toho více než polovinu představovaly služby instalatérů, u téměř 2 500 případů bylo zapotřebí zámečníků. Klientům zajišťujeme i další řemeslné služby pracovníků, jako je elektrikář, plynař, topenář nebo sklenář. Poskytujeme rovněž IT konzultace,“ konkretizuje Poul.

Ondřej Poul Zdroj: Kooperativa V pojišťovnictví působí 25 let, nyní jako ředitel Centra likvidace pojistných událostí v Kooperativě, kde má na starost péči o likvidátory, inovaci procesů centra a zejména spokojenost klientů s pojistným plněním. Předtím pracoval v Aegonu, poslední tři roky jako člen představenstva a ředitel útvaru operations. Přednáší na VŠE v Praze, spolupracuje s Českou asociací pojišťoven.

Hmyz útočí

Novým trendem jsou takzvané DDD zásahy neboli dezinfekce, dezinsekce a deratizace a odstraňování vosích nebo sršních hnízd. Ta se nejčastěji objevují na půdách, balkonech, zahradách nebo v garážích a jejich výskyt se neustále zvyšuje. „V roce 2023 jsme zajišťovali celkem 437 případů, letos už jich bylo 832. Pokud to přepočítáme na měsíční bázi, tak se letos počet zlikvidovaných hnízd zdvojnásobil,“ konstatuje ředitel centra likvidací.

Cena za odstranění hnízda se pohybuje kolem 5 tisíc korun a specialistům zabere průměrně jednu hodinu. Je tedy vhodné předem si pojištění překontrolovat a ověřit si i limity. Především smlouvy staršího data mohou mít limity nastaveny níž, než je potřeba, a klient by musel něco na místě doplácet. „Hmyz je agresivní, proto rozhodně nedoporučujeme pouštět se do likvidace vosího nebo dokonce sršního hnízda svépomocí. Přestože člověk nemá alergii, víc žihadel najednou může způsobit zdravotní potíže. Takové zásahy by měli dělat profesionálové. S našim operátorem se jen stačí domluvit na vhodném termínu,“ radí Poul.

Když nevím já, poradí soused

Celkově si ovšem klienti na domácí asistenci zvykají spíš pomalu, což potvrzuje i průzkum, který si Kooperativa nechala zpracovat u společnosti IBRS. Z něj vyplývá, že víc než polovina respondentů (58 %) škodu v domácnosti řeší sama (15 %) nebo osloví někoho z rodiny, případně souseda (43 %). Pouze 8 % zúčastněných by se obrátilo na pojišťovnu, protože vědí, že mají asistenci v pojištění zahrnutou. Necelá polovina (44 %) si pak myslí, že si v případě nouze zvládne řemeslníky najít sama, ostatní by naopak nevěděli, kde je shánět. „Abychom domácí asistenci zpopularizovali, připravili jsme na pátek 13. září 2024 speciální akci. Všem, nejen našim klientům, v tento den nabízíme bezplatnou asistenci u vodovodní havárie. Pokud tedy nějakou domácnost ochromí například poškozené potrubí, rozbitá vodovodní baterie, z toalety poteče voda, případně se ucpe odpad, vyšle Kooperativa instalatéra, který zajistí opravu,“ upozorňuje na kampaň Poul. Na základě minulé zkušenosti a statistik očekává, že půjde přibližně o tři sta výjezdů.

Dalšími novinkami v rámci asistenčních služeb Kooperativy jsou asistence při stěhování, kyberasistence nebo služba pro cyklisty. „Cykloasistence je zdarma pro všechny klienty, kteří mají majetek pojištěný ve variantě Komfort. Pokud kolo začne stávkovat nebo na výletě dojde k nehodě, stačí zavolat na asistenční linku. Drobnější závady technik odstraní na místě, s náročnější opravou klienty odveze zdarma do servisu, domů nebo jinam, a to až do vzdálenosti 50 km. Typickým příkladem může být píchlé kolo či přetržený řetěz. Služba ale pamatuje i na případy lehčích úrazů,“ představuje novinky Poul. Od loňska, kdy cykloasistence začala fungovat, zaznamenala cca 170 výjezdů.

U pojištění Komfort také dochází k navýšení limitů plnění pro využití řemeslných prací, kterými se odstraňují různé nouzové situace. Nově činí až deset tisíc korun pro jeden a každý zásah, přičemž počet zásahů v roce už není omezen.

Radim Zelený Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

