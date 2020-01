Dva ze tří lidí mají špatné pojištění. Nová služba ukáže, jak jste na tom vy

Co se děje

Až 70 procent lidí má špatně nastavené pojištění. „Velká část z nich může za stejnou cenu získat vyšší krytí rizik, nebo pokrýt stejná rizika levněji než doteď,“ říká Aleš Žárský, ředitel služby Rixo.cz.

Novinka, která právě teď spouští ostrý provoz, láká na snadnou kontrolu pojistných smluv – ať už jde třeba o povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění domácnosti nebo životní (hlavně úrazové) pojištění.

Služba je pro lidi zadarmo. Stačí nahrát smlouvu a nejpozději do pěti dnů ji firma vyhodnotí. Výsledkem je Rixo index. Ten například u autopojištění pracuje s 320 parametry, u životního dokonce s 600.

Když je pojistka v pořádku a Rixo nenajde momentálně lepší alternativu, bude pro klienta dál hlídat situaci na trhu. A napíše mu, pokud se výhodnější nabídka objeví někdy v budoucnu.

Firma chce vydělávat na provizích od pojišťoven. Zatím jsou jejími partnery Allianz, ČPP, ČSOB Pojišťovna, Direct, Maxima, Pojišťovna VZP a Uniqa. „Rádi bychom spolupracovali se všemi, v tuto chvíli máme rozjednané další čtyři,“ zdůrazňuje Žárský. Nahrát a porovnat lze i smlouvy odjinud, tedy z jakékoliv pojišťovny v Česku.

Rixo slibuje, že klienty nebude tlačit do přestupu k jiné pojišťovně, pokud to pro ně bude nevýhodné. Uživatelům nebude ani telefonovat, jestliže o to sami výslovně nepožádají. Nahráním a bezplatným vyhodnocením pojistné smlouvy se klient k ničemu nezavazuje. Když mu Rixo doporučí lepší alternativy, nemusí je využít. Výše provize podle Žárského nehraje roli.

Při redakčním testu jsme vyzkoušeli do systému nahrát autopojištění, o němž si myslíme, že patří k nejlepším na trhu. Služba Rixo ho skutečně vyhodnotila jako kvalitní a nenabízela něco jiného. Dobře nastavené to má podle Žárského zhruba 30 procent uživatelů.

Ve stopách Air Bank a Zonky

Za Rixo stojí jako investor Home Credit ze skupiny PPF – podobně jako u Air Bank nebo poskytovatele úvěrů Zonky. A podobné jsou i ambice: Změnit trh, tentokrát pojišťovací. Ukázat, že to jde snadněji, online a levněji.

Zkušební provoz pod názvem Dok začal už v srpnu 2018. Na konci loňského roku se služba přejmenovala na Rixo. Jednotlivá písmena znamenají rozumět, vykřičník (na co si ve smlouvě dát pozor), červený křížek (tip pro vylepšení) a zelené kolečko (v pořádku).

„Zatím jsme se hlavně učili, teď jsme připraveni na ostrý provoz,“ vysvětluje Žárský. Zhruba od konce února bude k dispozici i mobilní aplikace. Během roku přijde i výraznější reklamní kampaň.

V pilotním provozu se do služby zaregistrovalo kolem 10 tisíc uživatelů, novou smlouvu uzavřely řádově stovky z nich. Letos chce Rixo získat 35 tisíc nových uživatelů. Ziskové hospodaření plánuje za tři až čtyři roky. Do tří let chce firma získat pětinu trhu z objemu provizí pro zprostředkovatele.

Pro Rixo zatím pracuje 60 lidí, do konce roku by jejich počet měl stoupnout asi na 90. „Zhruba polovina má na starosti IT. Vývoj systému si zajišťujeme interně, což nám umožňuje potřebnou flexibilitu,“ říká Martin Ždímal, spoluautor služby a její technický ředitel.

Ani sebelepší „pojišťovák“ podle něj nemůže do hloubky získat úplný a aktuální přehled o všech podmínkách na trhu – tak, jako to dokáže technologie. „Není to v lidských silách, jde o tisíce stran pojistných podmínek," vysvětluje.

Už od léta 2016 nabízí porovnání pojistek česká služba Suri.cz, za níž stojí poradenská společnost PFP ze skupiny Renomia. Ta ale třeba neumožňuje online vkládání a snadnou archivaci smluv, neuvádí na webu své partnery a například za celý loňský rok nepřibyla na jejím facebookovém profilu jediná novinka.

Srovnatelná konkurence pro Rixo neexistuje podle Ždímala ani v Evropě. „Nejblíž k ní má asi WeFox,“ říká.

Rixo nevylučuje expanzi do zahraničí, podle Žárského to ale rozhodně není záležitostí nejbližších dvou let. Podobně jako kamenné pobočky.