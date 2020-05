Ať zbytečně nepřijdete o peníze. Pozor na podpojištění

V pojistných smlouvách je potřeba pravidelně aktualizovat pojistné částky. Pan Václav patří mezi prozíravé klienty, takže za mnou s tímto požadavkem přišel sám.

V roce 2005 zkolaudoval rodinný dům, který zároveň pojistil na 4,5 milionu korun, a domácnost na 700 tisíc. Od té doby ale cena jeho nemovitosti vzrostla o třetinu. Stejně jako hodnota vybavení domácnosti, do kterého během let investoval nemalé peníze. Za poslední roky také významně stouply ceny stavebních prací i materiálu. Zkrátka a dobře, dům pana Václava byl podpojištěný. A obávám se, že podobné je to dnes u velké části nemovitostí v Česku.

Udělali jsme tedy nezbytné – aktualizovali jsme pojistnou smlouvu podle dnešních cen. Pojistnou částku rodinného domu jsme navýšili na sedm milionů korun a pojistné plnění u vybavení domácnosti na jeden milion.

Co hlídat

Pojistné částky, respektive limity pojistného plnění je potřeba hlídat. Pokud nedojde k zásadním změnám na pojistném riziku, kdy je nutné reagovat bezodkladně, je dobré k revizi přistoupit alespoň každé tři roky, není-li v pojistné smlouvě nastavena automatická indexace.

Zdroj: Shutterstock

Příležitostí pro aktualizaci pojistné smlouvy bývá i rekonstrukce, větší výměna nábytku, nákup nových spotřebičů a dražší elektroniky. Nebo i třeba pořízení drahého hudebního nástroje. To všechno přirozeně navyšuje hodnotu nemovitosti a majetku v domácnosti.

Smlouvy o pojištění majetku jsou flexibilní a dají se v nich provádět změny. Nejedná se o nic složitého a relevantní aktualizace nastavení pojistky může zabránit nepříjemným překvapením při řešení pojistné události.

Bylo velké štěstí, že jsme pojistnou smlouvu s panem Václavem aktualizovali. O půl roku později mu totiž vyhořel celý dům. Šlo o totální škodu. V případě staré smlouvy by odškodnění rozhodně nepokrylo hodnotu poškozeného majetku. Majitel by přišel zhruba o třetinu.

Jak vzniká podpojištění

Podpojištění vzniká ze tří důvodů. Když lidé nemají dostatečné zkušenosti a zvolí neodpovídající pojistnou částku z neznalosti. Když záměrně podhodnotí cenu majetku s cílem ušetřit na pojistném. A když dlouhá léta platí starou pojistnou smlouvu, aniž se zajímali o to, zda hodnota pojistných částek pořád odpovídá realitě.

Na závěr uveďme, že v případě rodinných domů se pojistná částka stanovuje jako reprodukční hodnota. To znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné nemovitost opětovně postavit, a to stejným způsobem.

U bytů je to složitější. Některé pojišťovny pojišťují na novou cenu, v případě totální škody lze v takovém případě koupit v dané lokalitě podobný byt. Část pojišťoven však pojišťuje na reprodukční cenu, což v některých městech nemusí být v případě totální škody dostačující.