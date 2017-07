Peníze, nebo život: Rodinná jistota

Milujte se a množte se, řekli člověkovi, když ho posílali na Zemi. A tak se milujeme a množíme. Potomstvo bychom ovšem nejraději vyváděli nebo aspoň vychovávali ve svém. Jen málokdo na to ale právě tady a teď má: ten příkaz by měli rozšířit na milujte se, množte se a plaťte hypotéku. A nebuďte příliš horliví, aspoň pokud jde o to půjčování peněz, ať si nenaložíte tolik, že by vám to zlámalo hřbet.

Čas na lepší bydlení. A hlavně tedy na svoje

Většina z nás chce bydlet ve svém. Investice do vlastního bydlení je dobrá investice, oceníte ji nejen vy, ale taky vaše děti. A to nejen dneska, protože se konečně dočkají vlastního pokojíčku, ale taky jednou po dlouhých letech…

Ne každý si ale takovou investici může z voleje dovolit. Vlastně až na horních řekněme sto tisíc vůbec nikdo. Takže – půjčka, hypotéka. Ani tu ale nedají každému a podmínky pro její získání se budou dál zpřísňovat. Kdo nemá slušný balíček bankovek už našetřený, může na hypotéku rovnou zapomenout. Takže zpátky k tomu, co říkáme už od prvního dílu našeho seriálu: zavčasu ukládat, ukládat, ukládat. Čím dřív začnete, tím míň starostí budete při pořizování bydlení mít.

Ale neblázni! Stáhněte si ZDARMA Život je náročný a ustát všechny jeho nástrahy s čistou hlavou se vždycky nedaří. Psychické zdraví je třeba si chránit stejně zodpovědně, jako to fyzické. Připravili jsme několik tipů, jak na to. Jak si udržet zdravý rozum Víc zajímavého čtení i příruček ke stažení nejen na téma psychického zdraví najdete na www.patalie.cz

Můj dům, můj hrad

Když se zabydlíte, ať už ve vlastním, nebo pronajatém, nezapomínejte na pojištění. Až do teď jsme se v našem seriálu nezmínili o ochraně majetku, ale jestli myslíte na milování a množení, je nejvyšší čas. Zvlášť jestli budete pořizovat rodinu a nové bydlení zároveň, budete v mimořádně citlivém období, kdy každý výkyv v rodinném rozpočtu může znamenat slušnou nepříjemnost. Pro hypoteční banky je navíc pojistka nemovitosti podmínkou k poskytnutí půjčky. Rozumně nastavené pojištění ovšem přináší klidnější spaní, i když zůstáváte single.

Spočítejte si sami, kolik vás stála nemovitost, vybavení domácnosti, oblečení, nábytek a co by stálo dnes, kdybyste o ten který kus majetku přišli. Stačí i takové „maličkosti“ jako rozbitý bojler, lednice, zatečení deště do bytu a jiné. Samy o sobě to nejsou nízké položky. A když je začnete sčítat… Přitom pojistka domácnosti a nemovitosti stojí pár stokorun měsíčně, ty vám na oplátku můžou ušetřit několik desítek i stovek tisíc, které byste ve svém rozpočtu možná těžko hledali. A pokud je tam máte, určitě je rádi utratíte za příjemnější věci než za vymalování bytu pod vámi, když vám přeteče vana.

V příkladech Pojištění domácnosti Například u partnera našeho seriálu, pojišťovny AXA, pořídíte kvalitní pojištění domácnosti řekněme v hodnotě 400 tisíc do tisícovky ročně. Pojistka kryje všechna běžná rizika včetně krádeží, navíc je její součástí i odpovědnost za škody celé rodiny s limitem jeden milion korun. Další plus představuje domácí asistence, u AXA je samozřejmou a nezbytnou součástí pojištění a zahrnuje i telefonické poradenství při chodu v domácnosti či při vyřizování na úřadech. Jako bonbonek u AXA získáte prodlouženou záruku na domácí spotřebiče – pro případ že se doma něco pokazí dřív, než čekáte. Pokud si chcete pojistit i byt jako nemovitost, připlatíte jen pár stovek.

Pojištění automobilu

Ať už jste si vůz pořídili dřív než bydlení, nebo až po něm, ať už je zbrusu nový, nebo z druhé ruky, kromě benzínu vás bude něco stát i jeho pojistka. Povinné ručení je povinné, tam je to bez debat. Chcete ale sami platit opravy nového auta po tom, co se prožene déšť s kroupami, když kolem projde nepřející vandal nebo když o služebníka na čtyřech kolech dokonce přijdete úplně? Havarijní pojištění auta je sice dražší záležitost, tedy především pro ty, co nemají ještě nasbírané bonusové body, ale pořád se jedná o výši pojistného, které mnohonásobně ušetří čas, vynahradí peníze i zklidní nervy v případě jakékoliv nepříjemnosti.

V příkladech Povinné ručení a havarijní pojistka Karlovi je dvaačtyřicet, žije v Ledči nad Sázavou a jezdí Renaultem Clio. A jako dobrý a taky zodpovědný řidič, který posledních pět let jezdí bez nehody, může získat povinné ručení od AXA s limitem 35 milionů korun už za 1928 Kč ročně, včetně rozsáhlých asistenčních služeb zdarma. Při nehodě kdekoli v Česku a na Slovensku může počítat s tím, že odtah má zadarmo. A to se může hodit, protože Karel jezdí celkem často s rodinou na Slovensko. Karel si pořídil i havarijní pojištění od AXA. Hodnotu svého auta (pojistnou částku) stanovil na 250 tisíc korun. Auto pojistil pro případ odcizení, poškození přírodním živlem, proti vandalismu, a dokonce i pro případ střetu se zvěří. Roční havarijní pojistka ho vyjde na 9200 korun.

Pojistka na blbost

Další kousek do skládačky jménem jistota je pojištění odpovědnosti, kterému se lidově říkává „pojistka na blbost“. Jsme jen lidi, někdo doma zapomene zapnutou žehličku, jiný má neposlušného psa, někdo zas podlehne nadšení ze zimních radovánek a řítí se sjezdovkou jak smyslu zbavený – následky si jistě dokážete domyslet sami. Nemusí být vždycky dramatické, ale jejich dopad na náš rozpočet může být devastující. Především, pokud se nějaká taková „hloupá“ příhoda stane v zahraničí.

V příkladech Pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti může být součástí jiné pojistky, viz například výš pojištění domácnosti od AXA, můžete ho pořídit samostatně. U AXA ho můžete mít už za 806 Kč ročně, platí nejen doma v Evropské unii, ale po celém světě. Limit krytí je v základu pět milionů korun. Pojistka pokryje škody způsobené celou rodinou, včetně jejích zvířecích členů. Dokonce i tehdy, když sousedům způsobí škodu neživý pomocník v domácnosti jako třeba pračka, můžete být v klidu, pojišťovna uhradí i to. A dokonce i bez pojištěné domácnosti můžete využít domácí asistenci jako bonus. Schválně si zkuste pojištění domácnosti nakonfigurovat online.

Nový život, nové hodnoty

Dokud si užíváme single života, jsme zodpovědní jen sami za sebe. Rodina naše hodnoty tak trochu změní. Cítíme potřebu chránit ty, které milujeme, děti i partnera, bojíme se o ně, přebíráme za ně zodpovědnost. Už v předešlých dílech seriálu jsme se více či méně dotkli životního a rizikového pojištění. V každé etapě našeho života hraje určitou roli, vždycky záleží na tom, co děláme, čeho se bojíme, koho chceme chránit a kolik jsme schopni a ochotni investovat, abychom případné následky nešťastných událostí zmírnili. V rámci rodiny nebo i společného života ve dvou to pak platí víc než dvojnásob. Dokážeme si představit, co to může znamenat, když naše děti nebo našeho partnera potká vážná nemoc či úraz. Pojďme se na to ale podívat z té druhé strany a položme si ty nejdůležitější otázky: Co bude s dětmi nebo s partnerem, když se něco stane nám? Co se stane v případě, že splácíme hypotéku a jednomu z nás rodičů klesnou kvůli nemoci či úrazu příjmy? Jak to ohrozí naši rodinu i naše děti? A můžeme proti tomu něco udělat?

V příkladech Pojištění života a zdraví Mějme Adama. Je mu 34 let a s manželkou Evou mají dvě děti a na krku hypotéku. Adam se rozhodl pro rizikové životní pojištění od AXA. Jako základ si vybral pojištění pro případ smrti – kdyby nečekaně zemřel, zůstane po něm žena a dvě děti. K němu přidal pojištění denní dávky v pracovní neschopnosti a pojištění pro případ závažných onemocnění. Poslední, co vybral, je pojištění pro případ smrti nebo invalidity s klesající pojistnou částkou. S věkem (a klesajícím dluhem u hypoteční banky) se bude snižovat nejen částka, která by mu byla vyplacena, kdyby došlo k maléru, ale i pojistné, které platí. Je to proto, že když se mu něco stane zítra, děti budou ještě malé, když za dvacet let, potomci budou samostatní a pojistnou částku by Jaroslav využil především na své a manželčino živobytí. Pojistné částky si pak zvolil s ohledem na výši své hypotéky. Pojištění Pojistná doba (v letech) Pojistná částka Roční pojistné Pojištění pro případ smrti 31 500 000 Kč 3900 Kč Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti (od jejího 29. dne) 29 500 Kč/den 32 900 Kč Pojištění pro případ závažných onemocnění (komplexní balíček) 29 200 000 Kč 2880 Kč Pojištění pro případ smrti nebo invalidity 2. nebo 3. stupně s klesající pojistnou částkou 25 2 000 000 Kč 10 400 Kč Celkem rizikové pojistné 20 470 Kč Celkové roční pojistné pro Adama činí 20 470 korun, tedy nějakých 1700 korun měsíčně. Je to moc nebo málo za zabezpečení rodiny?

Bolest ze ztráty milované osoby vám pojistka rozhodně nezmírní, nedokáže ani léčit nemoci nebo napravit zlámané kosti. Dokáže ovšem být účinnou náplastí při poklesu rodinného rozpočtu, když nám život hází klacky pod nohy.

Co čekat, když čekáte

Stačí na založení rodiny jen pomyslet a už vám hubne peněženka. Kdo nezkusil, neuvěří, na kolik takové dítě přijde. Ještě než se prcek narodí, už jsme lehčí o pár desítek, ne-li stovek tisíc korun. Výbavička, pokojík, kočárek… Náklady pak stoupají úměrně s věkem a od narození až do své dospělosti nám potomek z konta smaže několik milionů korun.

Tím vás ovšem rozhodně nechceme odradit od rodičovství. Ostatně kdybyste si spočetli jenom to, kolik za život utratíte za rohlíky k snídani, taky byste se dostali na stovky tisíc. Jen chceme upozornit na to, že výdaje budou a že nebudou malé. Takže zas znovu: kdo si včas začne dávat peníze stranou, pracuje na tom, aby jednou dopřál klidný rodinný život nejen sobě, ale především svým dětem.