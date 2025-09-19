Řidiči v Česku zbytečně přicházejí o statisíce. GAP řeší, co havarijko nepokryje

Hodně lidí zná havarijní pojištění, ale pojem GAP už tolik ne. V čem se liší a kdy má smysl ho zvažovat?
Pojištění GAP kryje finanční investici klienta do vozidla a hradí rozdíl mezi pořizovací a aktuální cenou auta v době totální škody – například po nehodě, krádeži nebo působení živlů. Hodnota nového auta se s časem rychle snižuje a málokdo si uvědomuje, že v případě totální škody běžné havarijní pojištění uhradí jen část původní investice. Kryje totiž vždy jen aktuální cenu vozidla, která se postupně snižuje.
Pojištění GAP je možné sjednat samostatně ke všem druhům havarijního pojištění, v některých případech i bez něj. Člověk tedy může mít havarijní pojištění sjednané u libovolné pojišťovny a k tomu si uzavřít GAP, a to na dobu od jednoho roku až do pěti let. Pokud pak dojde ke krádeži nebo totální škodě, GAP doplatí rozdíl mezi pořizovací a aktuální cenou vozidla v době škodní události.
Má pak smysl havarijní pojištění měnit podle aktuálních nabídek, když GAP stále kryje původní pořizovací cenu auta?
Ano, v praxi se často stává, že klienti havarijní pojištění mění podle aktuálních cen a nabídek jednotlivých pojišťoven. GAP přitom zůstává v platnosti a stále se vztahuje na původní finanční investici, tedy pořizovací cenu vozu, kterou klient získá v případě pojistné události.
Jak je možné, že havarijní pojištění reálnou ztrátu majitele auta často nekryje ?
Mnoho řidičů skutečně netuší, že ani drahé havarijní pojištění nezaručí plnou náhradu pořizovací ceny vozu. Aktuální hodnota vozu, na kterou se auta většinou pojišťují, bývá výrazně nižší než původní cena, navíc se ještě odečítá sjednaná spoluúčast.
V praxi to může vypadat tak, že si někdo pořídí vůz za milion korun. Po třech letech má auto hodnotu zhruba 700 tisíc korun, a pokud je spoluúčast například deset procent, pojišťovna při totální škodě vyplatí jen asi 630 tisíc korun. Rozdíl proti pořizovací ceně je obrovský a lidé jsou často překvapení, že i přes pravidelné platby havarijní pojistky dostanou zpět jen část původní investice.
Když už si to řidič uvědomí, proč si obě pojištění nesjednat u jedné společnosti?
Většina pojišťoven sice nabízí k havarijnímu pojištění nějakou formu GAP, ale v praxi se často objevují omezení. Částky mohou být zastropované nebo se do výplaty promítá amortizace, takže klient nakonec nedostane plnou náhradu.
Další problém je, že když má člověk oba produkty u jedné pojišťovny, stává se na ní závislým. Pojišťovna ví, že GAP je sjednaný na několik let, a u havarijní pojistky už pak nemusí tolik tlačit na konkurenceschopnou cenu. Pokud jsou produkty oddělené, klient má volnost havarijní pojištění měnit podle aktuální nabídky, zatímco GAP zůstává stabilní.
Výhodou je i průběh likvidace škody. Když havarijní pojišťovna určí časovou (obecnou) hodnotu vozu, klient se s ní nemusí přít, ví, že rozdíl do pořizovací ceny mu doplatí GAP. Díky tomu má v jednáních s pojišťovnami silnější pozici a jistotu, že o svou investici nepřijde.
Můžete definovat totální škodu?
Totální škoda nastává ve chvíli, kdy by cena opravy převýšila aktuální hodnotu, kterou má vozidlo bezprostředně před vznikem škodní události. Typickým příkladem může být starší prémiové auto, kde jsou náhradní díly stejně drahé jako u nového modelu. Na první pohled se vůz může zdát jen lehce poškozený, ale pokud dojde k zásahu do podvozku, poloos nebo k vystřelení airbagů, náklady na opravu rychle narostou. V okamžiku, kdy převýší aktuální cenu vozu, pojišťovna škodu vyhodnotí jako totální.
Jaké varianty GAPu dnes existují a čím se liší?
Například v Defend Insurance nabízíme několik variant. Pokud klient má havarijní pojištění, jde o programy MAX a MAX GO, pokud ne (většinou se to týká starších vozů), pak o varianty FLEX a FLEX GO. U těch se vyplácí polovina pořizovací ceny vozu, maximálně 500 tisíc korun a poskytují tak aspoň částečné krytí v případě krádeže, totální škody nebo třeba střetu se zvěří. Díky tomu nezůstane řidič úplně bez náhrady, i když má jenom povinné ručení.
Příklad z praxe: Pořídíte si auto za milion korun, máte sjednané havarijní pojištění se spoluúčastí 10 % z celkové škody a pojištění DEFEND Gap MAX s limitem pojistného plnění 500 tisíc korun. Předpokládáte totiž, že auto bude ztrácet na ceně a své pojištění GAP si nastavíte tak, aby vám tento pokles pokrylo až do 500 tisíc korun. Po třech letech dojde ke krádeži. Pojišťovna, u které máte sjednané havarijko, vám vyplatí kompenzaci 630 tisíc korun. Tržní hodnota auta totiž do doby krádeže klesla na 700 tisíc korun a primární pojišťovna odečetla spoluúčast ve výši 70 tisíc korun. GAP pokryje zbývajících 370 tisíc korun včetně spoluúčasti u havarijního pojištění. V součtu z obou pojištění získáte milion korun, právě tolik, kolik jste za auto před třemi lety dali. Stejný princip platí i při nezaviněné nehodě nebo střetu se zvěří.
Které skupiny řidičů nejčastěji zůstanou jen u povinného ručení, bez havarijní pojistky?
Havarijní pojištění si obvykle neuzavírají majitelé starších vozů, kde by pojistné převyšovalo reálný přínos. Další skupinou jsou lidé, kteří dlouhá léta jezdí bez nehody a mají pocit, že pojištění nepotřebují, protože se jim „nikdy nic nestalo“. Často jde také o mladší řidiče, kteří investují všechny úspory do koupě ojetého auta, typicky prémiové značky, ale na havarijní pojistku už jim nezbývají prostředky. Roli hraje i to, že začínající řidiči mají kvůli absenci bonusů pojistné výrazně dražší než zkušení motoristé.
Jak to funguje při střetu se zvěří?
Při střetu se zvěří nebo třeba při požáru poskytujeme klientovi pevně danou část náhrady. Pokud má například protokol od policie, vyplatíme mu 15 procent z pořizovací ceny vozu, maximálně ale 250 tisíc korun. Není přitom podstatné, zda si auto nechá opravit, nebo ne – odškodnění dostane v každém případě, protože hodnota vozu se událostí snížila.
Na co by si lidé při sjednávání tohoto pojištění měli dát pozor?
Při sjednání si klient volí limit podle pořizovací ceny vozu – například 500 tisíc korun, milion nebo milion a půl. Pojištění lze uzavřít na období od jednoho roku až po pět let. Pokud si zvolí pětiletou variantu, zaplatí jednorázovou částku předem, u roční varianty pak hradí pojistné každý rok.
Výhodou je, že když auto po dvou či třech letech prodá, neplatí žádné sankce za nevyužité roky. Důležité je i to, na jak dlouho je GAP sjednaný. Některé pojišťovny nabízejí jen tříletou smlouvu, protože v prvních letech není rozdíl mezi pořizovací a časovou cenou tak výrazný. Klienti se pak ale po třech letech často dostanou do situace, že chtějí GAP prodloužit, a pojišťovna jim to už neumožní. U pětileté varianty mají jistotu od samého začátku a nemusí nic řešit dodatečně.
