Když na silnici srazíte srnu, co na to vaše povinné ručení?

Povinné ručení je ze zákona dané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Kryje škody, které při provozu svého auta způsobíte třetím osobám, například na jiném autě, majetku nebo zdraví. Povinné je proto, aby zajistilo ochranu všech účastníků silničního provozu, tedy i těch, kterým škodu způsobí někdo, kdo by sám na její úhradu neměl.
Cena povinného ručení závisí na stáří vozu, objemu motoru, ale i na místě bydliště majitele, na historii škod nebo záznamu v registru řidičů. Některé pojišťovny zajímá i to, kolik ročně najedete, a uzpůsobují tomu cenu pojištění. Obecně ale platí jako u každého pojištění, že čím blíž jste z pohledu pojišťovny riziku, tím víc platíte.
Chránění ale nejsou jen ti, kterým někdo na silnici způsobí škodu, ale také ti, kteří ji způsobí. Povinné ručení vás chrání před tím, že byste škodu způsobenou svým autem museli celou platit ze svého. Vaše vlastní vozidlo jím ale chráněné není. Máte tedy sice jistotu, že když něco někomu na silnici způsobíte, nezadlužíte se do konce života, opravu vašeho auta nebo motorky vám ale nikdo nezaplatí.
Náklady na opravu, nebo v případě totální škody ztrátu celého vozidla, tak musíte pokrýt jinak, například z havarijního pojištění. Jenže i to má svá omezení.
Havarijní pojištění nemusí stačit
Havarijní pojištění sice škody na vašem voze kryje, ale po několika letech provozu už auto zdaleka nemá hodnotu, za kterou jste ho pořídili. V případě totální škody vám pojišťovna vyplatí aktuální tržní cenu vozidla, která může být o několik procent nižší než pořizovací cena.
Pokud chcete mít jistotu, že dostanete ty peníze, za které jste auto koupili – a za kolik byste mohli pořídit stejné nebo podobné, může vám pomoct pojištění GAP. To doplatí zbylou částku až do výše ceny, za kterou jste vůz koupili. V některých variantách kryje i rozdíl mezi zůstatkem leasingu nebo úvěru a tržní hodnotou auta. Díky tomu nezůstanete v situaci, kdy přijdete o auto a zároveň i o významnou část peněz, kterou jste do něj investovali.
U starých až velmi starých či málo používaných vozů s nízkou tržní hodnotou se pojištění vyplatit nemusí. Majitelé ojetin, kteří nemají havarijní pojištění, zůstávají proti ekonomickým ztrátám nejen při totální škodě, ale i krádeži bez ochrany.
Každý třetí Čech narazil
I v případě, že máte plnou důvěru ve své řidičské schopnosti, je dobré neopomíjet riziko nezaviněných nehod. Sem patří kromě nehod způsobených jinými řidiči také třeba nehody způsobené střetem se zvěří.
Podle loňského průzkumu České asociace pojišťoven hlásí 31 procent Čechů, že se přímo jim nebo někomu v jejich okolí předloni přihodila srážka se zvěří. Počet těchto nehod byl v roce 2023 přes 16 tisíc, s průměrnou škodou přes 43 tisíc, loni už se průměrná škoda přehoupla přes 47 tisíc korun. Škody vůbec v čase rychle rostou. Objem škod mezi roky 2014 až 2024 vzrostl trojnásobně. Tento trend souvisí především s rostoucím provozem. Ze statistik policie vyplývá, že srážka se zvěří je čtvrtou nejčastější nehodou.
Prodám pod cenou, koupím draze
Podle portálu TipCars v první polovině roku 2024 meziročně vzrostla průměrná nabídková cena ojetin o 7,7 procenta, z 356 767 Kč na 384 260 Kč. Podle průzkumu Cebia vývoj za posledních pět let ukazuje meziroční nárůst průměrné ceny ojetin zhruba o čtvrtinu. Ceny vidí trochu nižší než první zmiňovaný průzkum, ale trend nárůstu je jasný.
Jen pozor, narůstající cena ojetin nesvědčí o tom, že by ojeté vozy získávaly na hodnotě (snad s výjimkou veteránů), jako spíš o tom, že se do kategorie ojetin dostávají novější a dražší vozidla.
Jak už to u nákupu a prodeje aut bývá, jsme vždy překvapeni vysokou cenou vozidla, které kupujeme, a ve stejné chvíli také nízkou hodnotou vozu, který prodáváme. Takže stojí za to si přiznat, že jezdíme většinou v autě, které má nižší hodnotu, než si myslíme, a i to může mít vliv na chování pojišťovny při proplácení škod.
V případě nezaviněné totální škody, například po vážné nehodě, dostane majitel často jen zlomek původní hodnoty auta. Pojišťovna viníka totiž proplácí pouze aktuální tržní hodnotu vozu, která je po pár letech výrazně nižší než jeho pořizovací cena. Pokud vůz stál například 400 000 Kč a po třech letech klesne jeho hodnota na 220 000 Kč, majitel vozu přichází o rozdíl ve výši 180 000 Kč.
Má GAP smysl?
Pokud koupíte vůz za vyšší částku, ať už nový nebo ojetý, a nechcete riskovat, že v případě havárie nebo krádeže přijdete o stovky tisíc korun, pojištění GAP může dávat dobrý smysl. Zejména pokud nespoléháte jen na havarijní pojištění nebo ho vůbec nemáte.
Většina produktů GAP řeší jen situace, kdy je auto odcizené nebo neopravitelně zničené. Některé pojišťovny ale nabízejí rozšířené varianty GAP, které pomohou i v případě závažnějších škod, třeba po srážce se zvěří, i když vozidlo není vyloženě na odpis. Typicky jde o případy, kdy se výrazně sníží hodnota vozu v důsledku nehody, ale oprava je ještě technicky možná.
I proto se vyplatí při výběru GAP pojištění dobře prostudovat podmínky. Pokud by auto skončilo jako totální škoda, GAP vám může zachránit celou investici. A v některých případech pomůže i dřív, ještě než vůz úplně odepíšete.
Gabriela Motejzíková
Country Manager skupiny DEFEND INSURANCE GROUP pro Česko. Další články autora.
