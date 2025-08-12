Peníze.cz
Když na silnici srazíte srnu, co na to vaše povinné ručení?

Když na silnici srazíte srnu, co na to vaše povinné ručení?

Gabriela Motejzíková | rubrika: BrandVoice | 12. 8. 2025
Mnoho řidičů starších vozů spoléhá jen na povinné ručení. Jenže co když srazíte srnu a auto skončí jako nepojízdný vrak? Oprava se nevyplatí a pojišťovna vám vyplatí jen část původní hodnoty. V takové chvíli může přijít vhod havarijní pojištění anebo méně známé pojištění GAP, které pokryje i ztrátu hodnoty vozu.
Když na silnici srazíte srnu, co na to vaše povinné ručení?

Zdroj: Pleska / Midjourney

Povinné ručení je ze zákona dané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Kryje škody, které při provozu svého auta způsobíte třetím osobám, například na jiném autě, majetku nebo zdraví. Povinné je proto, aby zajistilo ochranu všech účastníků silničního provozu, tedy i těch, kterým škodu způsobí někdo, kdo by sám na její úhradu neměl.

Cena povinného ručení závisí na stáří vozu, objemu motoru, ale i na místě bydliště majitele, na historii škod nebo záznamu v registru řidičů. Některé pojišťovny zajímá i to, kolik ročně najedete, a uzpůsobují tomu cenu pojištění. Obecně ale platí jako u každého pojištění, že čím blíž jste z pohledu pojišťovny riziku, tím víc platíte.

Chránění ale nejsou jen ti, kterým někdo na silnici způsobí škodu, ale také ti, kteří ji způsobí. Povinné ručení vás chrání před tím, že byste škodu způsobenou svým autem museli celou platit ze svého. Vaše vlastní vozidlo jím ale chráněné není. Máte tedy sice jistotu, že když něco někomu na silnici způsobíte, nezadlužíte se do konce života, opravu vašeho auta nebo motorky vám ale nikdo nezaplatí.

Náklady na opravu, nebo v případě totální škody ztrátu celého vozidla, tak musíte pokrýt jinak, například z havarijního pojištění. Jenže i to má svá omezení.

O autorce

Gabriela MotejzíkováSe souhlasem Gabriely Motejzíkové

Gabriela Motejzíková má v pojišťovnictví téměř dvě dekády zkušeností. Dnes působí jako Country Manager pro Českou republiku skupiny DEFEND INSURANCE GROUP. Ve své práci propojuje odborné znalosti s důrazem na srozumitelnost a praktický dopad pojištění na každodenní život. Věří, že i o pojistných podmínkách se dá psát lidsky a srozumitelně.

 

Havarijní pojištění nemusí stačit

Havarijní pojištění sice škody na vašem voze kryje, ale po několika letech provozu už auto zdaleka nemá hodnotu, za kterou jste ho pořídili. V případě totální škody vám pojišťovna vyplatí aktuální tržní cenu vozidla, která může být o několik procent nižší než pořizovací cena.

Pokud chcete mít jistotu, že dostanete ty peníze, za které jste auto koupili – a za kolik byste mohli pořídit stejné nebo podobné, může vám pomoct pojištění GAP. To doplatí zbylou částku až do výše ceny, za kterou jste vůz koupili. V některých variantách kryje i rozdíl mezi zůstatkem leasingu nebo úvěru a tržní hodnotou auta. Díky tomu nezůstanete v situaci, kdy přijdete o auto a zároveň i o významnou část peněz, kterou jste do něj investovali.

U starých až velmi starých či málo používaných vozů s nízkou tržní hodnotou se pojištění vyplatit nemusí. Majitelé ojetin, kteří nemají havarijní pojištění, zůstávají proti ekonomickým ztrátám nejen při totální škodě, ale i krádeži bez ochrany.

Kdy se havarijní pojištění vyplatí?

Nová nebo drahá vozidla: Pořízení nového vozu je investice v řádech stovek tisíc korun. Havarijní pojištění vám v případě nehody či krádeže umožní nahradit většinu škody, a to i při totální havárii.

Leasing nebo úvěr: Pokud vůz není ve vašem plném vlastnictví, bývá havarijní pojištění povinností.

Vysoký provoz nebo rizikové prostředí: Pravidelné dojíždění do práce, parkování na ulici, jízda v noci nebo v místech s vyšší pravděpodobností srážky se zvěří zvyšují riziko vzniku škody.

Nezaviněné škody: Havarijní pojištění může pomoci i v případech, kdy viník nehody ujede nebo není dohledatelný (např. škoda na zaparkovaném voze), nebo při střetu se zvěří, který bývá častým rizikem hlavně mimo města.

Kdy havarijní pojištění zvážit nebo vypustit?

Starší vozy s nízkou hodnotou: U vozů starších 10 let s nízkou tržní cenou se havarijní pojištění většinou finančně nevyplatí. Výše pojistného často převyšuje reálný přínos. Alternativou může být základní havarijní pojištění (případně rozšířené povinné ručení, pojišťovny mají různé „balíčky“) jen proti vybraným rizikům, například živelné události či pro případ střetu se zvěří.

Nízké riziko provozu: Pokud je vůz garážovaný, málo používaný a pohybuje se jen v místech s nízkým provozem, je šance na škodu minimální.

Každý třetí Čech narazil

I v případě, že máte plnou důvěru ve své řidičské schopnosti, je dobré neopomíjet riziko nezaviněných nehod. Sem patří kromě nehod způsobených jinými řidiči také třeba nehody způsobené střetem se zvěří.

Podle loňského průzkumu České asociace pojišťoven hlásí 31 procent Čechů, že se přímo jim nebo někomu v jejich okolí předloni přihodila srážka se zvěří. Počet těchto nehod byl v roce 2023 přes 16 tisíc, s průměrnou škodou přes 43 tisíc, loni už se průměrná škoda přehoupla přes 47 tisíc korun. Škody vůbec v čase rychle rostou. Objem škod mezi roky 2014 až 2024 vzrostl trojnásobně. Tento trend souvisí především s rostoucím provozem. Ze statistik policie vyplývá, že srážka se zvěří je čtvrtou nejčastější nehodou.

Prodám pod cenou, koupím draze

Podle portálu TipCars v první polovině roku 2024 meziročně vzrostla průměrná nabídková cena ojetin o 7,7 procenta, z 356 767 Kč na 384 260 Kč. Podle průzkumu Cebia vývoj za posledních pět let ukazuje meziroční nárůst průměrné ceny ojetin zhruba o čtvrtinu. Ceny vidí trochu nižší než první zmiňovaný průzkum, ale trend nárůstu je jasný.

Jen pozor, narůstající cena ojetin nesvědčí o tom, že by ojeté vozy získávaly na hodnotě (snad s výjimkou veteránů), jako spíš o tom, že se do kategorie ojetin dostávají novější a dražší vozidla.

Jak už to u nákupu a prodeje aut bývá, jsme vždy překvapeni vysokou cenou vozidla, které kupujeme, a ve stejné chvíli také nízkou hodnotou vozu, který prodáváme. Takže stojí za to si přiznat, že jezdíme většinou v autě, které má nižší hodnotu, než si myslíme, a i to může mít vliv na chování pojišťovny při proplácení škod.

V případě nezaviněné totální škody, například po vážné nehodě, dostane majitel často jen zlomek původní hodnoty auta. Pojišťovna viníka totiž proplácí pouze aktuální tržní hodnotu vozu, která je po pár letech výrazně nižší než jeho pořizovací cena. Pokud vůz stál například 400 000 Kč a po třech letech klesne jeho hodnota na 220 000 Kč, majitel vozu přichází o rozdíl ve výši 180 000 Kč.

GAP: Pojištění rozdílu mezi nákupní a aktuální hodnotou

GAP (z anglického Guaranteed Asset Protection) je pojištění, které kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a částkou, kterou dostanete od pojišťovny při totální škodě nebo krádeži.

Nejen pro nová a drahá auta

Dřív se GAP pojištění nabízelo jen pro nová auta a bylo častou součástí leasingových smluv. Dnes je ale možné sjednat GAP pro ojeté a levnější vozy až 15 let staré.

Některé pojišťovny nabízejí GAP pojištění bez nutnosti mít sjednané havarijní pojištění. Fungují jako doplněk povinného ručení a chrání řidiče před velkými finančními ztrátami především v případě totální škody.

To z GAPu může v některých případech dělat dostupnější alternativu havarijního pojištění, zvlášť pro ty, kteří chtějí chránit hodnotu svého vozidla, ale nechtějí platit vysoké pojistné za havarijko.

Kolik GAP stojí

Cena GAP pojištění závisí na pořizovací hodnotě vozidla, délce pojistné doby a konkrétních podmínkách pojišťovny. Obvykle se pohybuje v řádu jednotek tisíc korun ročně. Ve srovnání s havarijním pojištěním v případě vlastnictví staršího vozu tak může jít o výrazně levnější ochranu.

Na co si dát pozor

  • GAP je určen především pro případy totální škody nebo odcizení, některé produkty se však vztahují i na částečné škody.
  • Většina produktů GAP vyžaduje mít zároveň platné havarijní pojištění, některé nikoli.
  • Platnost GAP je časově omezena – obvykle na rok až pět let od pořízení vozu.
  • Před sjednáním se vyplatí zkontrolovat limity plnění a výluky, například maximální krytou částku.

Pojištění DEFEND Gap FLEX

Auto časem ztrácí na hodnotě, ale vy o peníze přijít nemusíteChcete ochránit hodnotu svého vozu i bez havarijního pojištění? Pojištění DEFEND Gap FLEX kryje rozdíl mezi pořizovací cenou a aktuální hodnotou vozu v případě nehody, krádeže, střetu se zvěří nebo požáru. Vhodné pro nová i ojetá auta do 15 let.

Má GAP smysl?

Pokud koupíte vůz za vyšší částku, ať už nový nebo ojetý, a nechcete riskovat, že v případě havárie nebo krádeže přijdete o stovky tisíc korun, pojištění GAP může dávat dobrý smysl. Zejména pokud nespoléháte jen na havarijní pojištění nebo ho vůbec nemáte.

Většina produktů GAP řeší jen situace, kdy je auto odcizené nebo neopravitelně zničené. Některé pojišťovny ale nabízejí rozšířené varianty GAP, které pomohou i v případě závažnějších škod, třeba po srážce se zvěří, i když vozidlo není vyloženě na odpis. Typicky jde o případy, kdy se výrazně sníží hodnota vozu v důsledku nehody, ale oprava je ještě technicky možná.

I proto se vyplatí při výběru GAP pojištění dobře prostudovat podmínky. Pokud by auto skončilo jako totální škoda, GAP vám může zachránit celou investici. A v některých případech pomůže i dřív, ještě než vůz úplně odepíšete.

Peníze BrandVoice: Partnerem článku je DEFEND INSURANCE

Gabriela Motejzíková

Country Manager skupiny DEFEND INSURANCE GROUP pro Česko. Další články autora.

