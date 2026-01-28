Peníze.cz
Pohřebné není pro každého. Kdo na dávku dosáhne a kolik dostane

Pohřebné není pro každého. Kdo na dávku dosáhne a kolik dostane

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 28. 1. 2026 | 1 komentář
Tuhle dávku nedostane každý. Se zaplacením pohřbu pomůže jen úzce definovanému okruhu žadatelů. Poradíme, jaké jsou aktuální podmínky nároku na pohřebné, jak o pohřebné žádat a co je potřeba k žádosti o pohřebné doložit.
Zdroj: Pleska / Midjourney

Před lety bývalo pohřebné plošný příspěvek, o který mohl zažádat každý, kdo vypravil pohřeb blízké osobě. To platilo do velké reformy dávek v roce 2007. Dnes jde o jednu z dávek státní sociální podpory a nárok na pohřebné má jen dost úzká skupina pozůstalých. Přestože jde o sociální dávku, příjmy nebo sociální či majetkové poměry se při žádosti o pohřebné nezkoumají.

Náš text odpoví přehledně na základní otázky:

Můžete samozřejmě číst popořadě, nebo se po libosti kliknutím přenést na tu část textu, která vás konkrétně zajímá.

Kdo má nárok na pohřebné?

Podle zákona o státní sociální podpoře má nárok na pohřebné jedině člověk, který vypravil pohřeb

  • nezaopatřenému dítěti,
  • rodiči nezaopatřeného dítěte,
  • plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Nezaopatřené dítě znamená dítě do ukončení povinné školní docházky. Nebo případně taky dospělý člověk až do 26. roku věku, který:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
  • nemůže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat výdělečnou činnost.
  • Soustavná příprava na budoucí povolání je studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností.

Nepočítá se ale studium, pokud při něm člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády nebo je v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě se považuje taky dítě, které už dokončilo povinnou školní docházku, ale ještě mu nebylo osmnáct, je vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Za nezaopatřené dítě se nepovažuje dítě, které pobírá invalidní důchod třetího stupně.

Nově víc času na truchlení. Kolik v práci dostanete volna při úmrtí v rodiněNově víc času na truchlení. Kolik v práci dostanete volna při úmrtí v rodině

Další podmínkou je, že zemřelá osoba měla k datu úmrtí trvalý pobyt v Česku. Splnění této podmínky se pochopitelně nevyžaduje u dítěte, které se narodilo mrtvé, nebo při pohřbu plodu, když se těhotenství přerušovalo ze zdravotních důvodů.

Pokud pohřeb zajišťuje a vypravuje víc lidí společně, má na pohřebné nárok ten, kdo o dávku zažádá jako první.

Jak je vysoké pohřebné?

Výše pohřebného je vždy 5000 korun, částka je stejná pro každého, komu se dávka přizná. Navzdory inflaci se výše pohřebného neměnila od roku 1998: aby kupní síla dávky odpovídala kupní síle pěti tisíc z tehdejší doby, musela by být dneska přes dvanáct tisíc.

Kde se žádá o pohřebné?

Žádost o pohřebné se podává na úřadu práce, ke kterému žadatel přísluší podle místa trvalého pobytu. Formulář žádosti o pohřebné, včetně potřebných doplňkových tiskopisů, nabízíme ke stažení.

Peníze ze životního pojištění už nepropadnou. Zamíří tam, kam majíPeníze ze životního pojištění už nepropadnou. Zamíří tam, kam mají

Žádost o pohřebné je ale možné podat také online. Na webu ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici online formulář, dá se jen vyplnit a stáhnout (nebo stáhnout a vyplnit v ruce) a podat fyzicky, ale lze ho taky rovnou vyplněný na úřad práce odeslat elektronicky.

Když se předem přihlásíte (pomocí třeba bankovní identity, eObčanky, NIA ID, mobilního klíče k eGovernmentu nebo datové schránky), některé údaje se i předvyplní, a pak můžete vyplněnou žádost rovnou odeslat. Případně se dá odeslat datovou schránkou nebo mailu s elektronickým podpisem.

Kdy žádat o pohřebné?

O pohřebné se žádá až po pohřbu. Nárok na pohřebné je možné uplatňovat až do jednoho roku po pohřbu.

Co potřebuju k žádosti o pohřebné?

Při podávání žádosti o pohřebné je nutné v první řadě prokázat totožnost žadatele. Při osobním podání průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Když se žádá elektronicky, člověk se ztotožní přihlášením k elektronické identitě, do datovky nebo použitím uznávaného elektronického podpisu.

Dál je zapotřebí úmrtní list člověka, kterému žadatel vypravoval pohřeb, (nebo matriční záznam o jeho úmrtí), faktura za pohřeb a doklad o dni, měsíci a roce pohřbení (tedy doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu).

Jestliže žadatel chce čerpat pohřebné na pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte, musí úřadu práce ještě rodným listem dítěte prokázat, že zemřelý byl skutečně jeho rodičem.

Výhodnější životní pojištění? Jde to!

Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky.

Chci zkontrolovat pojistku

Pokud šlo o pohřeb plodu, pak je potřeba doložit, že došlo k potratu plodu nebo k umělému přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.

Od začátku školního roku začínajícího v kalendářním roce, kdy dítě dovršilo nebo mělo dovršit nebo dovrší věk patnácti let, potřebuje žadatel taky doklad, kterým prokáže, že dítě opravdu spadá do kategorie nezaopatřeného dítěte. Podle situace tedy využijete jeden z těchto formulářů či dokumentů:

  • Potvrzení o studiu
  • Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte
  • Potvrzení o neschopnosti nezaopatřeného dítěte soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
  • Rozhodnutí o přerušení studia na VŠ v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím (vydává škola)

Uvedené tiskopisy můžete stahovat ve formátu PDF také v naší galerii formulářů.

Pokud zemřelý pracoval nebo pobíral důchod nebo dávky v nezaměstnanosti v jiné zemi Evropské unie (nebo naopak pokud byl občanem jiné země Unie a pracoval nebo pobíral důchod), dokládá se ještě jeho pracovní smlouva, živnostenský list, potvrzení o nároku na dávky v nezaměstnanosti, rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Evropský průkaz zdravotního pojištění (kartička zdravotní pojišťovny) platný ke dni úmrtí.

Totéž dokládá i žadatel sám za sebe.

Každému běží čas

Zdroj: Pleska/Midjourney

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 1 komentářů

nezaopatřené dítě, pohřebné, smrt, sociální dávky, státní sociální podpora, úřad práce

