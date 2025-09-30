Na začátek jedna důležitá rada. Pokud to jste schopni ovlivnit, vydržte v práci do příštího roku. Od roku 2026 se totiž mění pravidla pro výpočet podpory v nezaměstnanosti. A to se vyplatí: Chystáte se odejít z práce? Počkejte si, získáte tím tisíce navíc.
Nejčastěji pracovní poměr končí výpovědí. Pokud je to standardní výpověď, máte dva měsíce času. Nebo i víc, pokud jste si sjednali výpovědní dobu delší. Pozor ale na letošní změnu v zákoníku práce. Donedávna se výpovědní doba počítala až od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém výpověď dostanete do ruky nebo předáte zaměstnavateli. Dnes ale začíná běžet už v ten den, kdy dojde k jejímu předání: Nová výpovědní doba: Kdy dostanete mzdu a jak řešit pojištění.
Pokud jste měli špatné pracovní výsledky nebo jste udělali průšvih, můžou vám dokonce výpovědní dobu zkrátit na pouhý měsíc. I to je ale doba, která vám poskytne nějaký čas na přípravu.
Horší to je, když uděláte megaprůšvih a pracovní poměr s vámi okamžitě ukončí nebo když se rozhodnou říct vám na shledanou ještě ve zkušební době. Pak je dobré nic neodkládat a jednat hned.
Naopak dopředu plánovat může ten, kdo má pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, takže ví, kdy bude končit, nebo ten, kdo se na ukončení pracovního poměru se zaměstnavatelem dohodne. Pakliže je to dohoda dobrovolná. Nedobrovolné „dohody“ jsou sice protizákonné, ale někteří zaměstnavatelé se do nich přesto snaží zaměstnance dotlačit. Mají z toho jasný prospěch: nemusí totiž zaměstnanci, kterého se chtějí zbavit, platit odstupné. Nedejte se: Výpověď dohodou je nesmysl. Na tohle si dejte pozor.
Kdy máte nárok na odstupné?
Na odstupné má člověk nárok, když z firmy odchází z organizačních důvodů – firma ruší místo, stěhuje se, nebo ho označí za nadbytečného. Může to být výpověď od zaměstnavatele, ale i dohoda, pokud v ní je ten samý zákonný důvod jasně napsaný, když tam není, nárok na odstupné nevznikne.
Pokud dostanete vyhazov kvůli porušení povinností, na odstupné taky nedosáhnete.
Na odstupné nemáte nárok ani tehdy, když končíte ve zkušební době nebo odcházíte na konci pracovního poměru sjednaného na dobu určitou.
Výše odstupného závisí na průměrném výdělku a na tom, jak dlouho jste u firmy byli. Odstupné musí být aspoň:
- jednonásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr trval méně než jeden rok
- dvojnásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr trval aspoň jeden rok a míň než dva roky
- trojnásobek průměrného výdělku, když pracovní poměr trval dva roky a víc.
Pokud byste odcházeli kvůli zdraví, protože nemůžete svou práci dál dělat kvůli pracovnímu úrazu nebo dlouhodobé nemoci a podobně, dostanete dvanáctinásobek průměrného výdělku. Formálně to dnes už není odstupné, ale náhrada nemajetkové újmy, ale pro zaměstnance se fakticky nic nemění, je to změna zajímavá pro zaměstnavatele.
Průměrný výdělek se počítá z výplat za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Uvedené násobky jsou zákonná minima, ale samozřejmě se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na odstupném vyšším.
Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru, nejčastěji v nejbližším výplatním termínu, pokud se nedohodnete jinak.
Mám chodit na úřad práce už ve výpovědní době?
Začít hledat práci je samozřejmě dobré hned, jak víte, že v té staré budete končit. Pokud myslíte, že vám v tom na úřad pomůžou, můžete se zaregistrovat jako zájemce o zaměstnání. Jde to osobně i online. Můžete taky začít pracovat na zařazení do nějakého rekvalifikačních kurzu nebo programu. Jako zájemce o rekvalifikaci se můžete zase registrovat osobně nebo online.
A co je nejlepší: máte dokonce ve výpovědní době právo na několik dní volna na hledání nové práce, na schůzky s potenciálním novým zaměstnavatelem nebo právě s úřadem práce. Za určitých okolností to může být i volno placené. Podrobněji jsme o tom psali tady: Kdy musíte dostat v práci extra volno a nejspíš o tom ani nevíte.
Do evidence uchazečů o zaměstnání vás ale úřad může zařadit až tehdy, když váš pracovní poměr skončí. Pak to ale neodkládejte. Jednak si zároveň se zařazením do evidence můžete zažádat o podporu a hlavně v okamžiku, kdy v ní jste, za vás stát začíná platit zdravotní pojištění.
Evidence uchazečů: co udělat hned po skončení poměru
Do evidence uchazečů o zaměstnání vás úřad práce zařadí až po skončení pracovního poměru. Udělejte to co nejdřív, hlavně kvůli zdravotnímu pojištění. Za člověka evidovaného jako uchazeč o zaměstnání ho platí stát.
Že jste v evidenci, musíte svoji zdravotní pojišťovně oznámit. Budete k tomu potřebovat dokument Rozhodnutí o zařazení do evidence. Ten dostanete obvykle do 10–15 dnů od podání žádosti, způsobem, jaký si zvolíte při podání žádosti. Ačkoli rozhodnutí přijde až takhle pozdě, pojištění za vás stát platí už ode dne zařazení do evidence.
Zdravotní pojišťovna by od úřadů měla dostat potřebné info, ale vaše informační povinnost tím neodpadá, rozhodnutí jí proto přepošlete nebo zaneste na pobočku. Dobrá zpráva: jde to elektronicky. Udělat byste to měli do osmi dní.
Evidovat se jako uchazeč o zaměstnání můžete na úřadě osobně, ale můžete k tomu využít i aplikaci Jenda. Ta je na webu ministerstva práce a sociálních věcí, ale můžete si ji taky nainstalovat do mobilu: Jenda je nově i v mobilu. Dávky vyřídíte rychleji, slibuje úřad. Zatím jen někde jde požádat o zaevidování mezi uchazeče o práci (a taky o podporu v nezaměstnanosti) na poště: O podporu v nezaměstnanosti si nově zažádáte i na poště. Zatím jen někde.
Okamžikem zařazení do evidence uchazečů můžete taky zažádat o podporu v nezaměstnanosti.
Jak a kdy žádat o podporu v nezaměstnanosti?
Podporu nedostanete, když nebudete v evidenci uchazečů o zaměstnání. Odkládat to nemusíte. Připravte si občanský průkaz, zápočtový list a potvrzení o průměrném čistém výdělku. Bez těchto dokladů se vyřízení zbytečně protahuje.
Kromě evidence mezi uchazeči o zaměstnání musíte ale pro nárok na podporu v nezaměstnanosti splnit ještě jednu podmínku: v posledních dvou letech musíte nasbírat aspoň 12 měsíců doby důchodového pojištění (zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost; uznávají se i některé náhradní doby).
Podporu vám přiznají do 15. dní od podání žádosti, vyplácí se zpětně, tedy tu za říjen dostanete v listopadu. Pevný výplatní termín není.
Dřív se podpora začínala vyplácet, až když člověk „vyčerpal odstupné“ (pokud dostal například odstupné ve výši dvou platů, podporu dostal až po dvou měsících). To ale od roku 2024 neplatí.
Připravte si občanský průkaz, zápočtový list a potvrzení o průměrném čistém výdělku od zaměstnavatele; bez těchto dokladů se vyřízení podpory zbytečně protahuje.
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2025
Jakou byste teď dostali podporu v nezaměstnanosti, vám poví naše kalkulačka:
Jak jsme ale předeslali na začátku článku, pokud se podaří v práci vydržet ještě pár měsíců, vyplatí se počkat na změnu pravidel podpory v nezaměstnanosti. To ukazuje kalkulačka podpory pro rok 2026:
Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2026
Můžu si na pracáku přivydělat?
Ano, ale jenom když neberete podporu, a v takzvaném nekolidujícím zaměstnání. V evidenci uchazečů smíte pracovat na pracovní smlouvu, ve služebním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti a váš měsíční hrubý výdělek (odměna) nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. V roce 2025 je limit 10 400 Kč.
Dohoda o provedení práce se za nekolidující zaměstnání nepovažuje. Taky nesmíte být OSVČ.
Přivýdělky se sčítají: pokud jich máte víc, hlídá se součet za měsíc. Povinností je ale přivýdělek předem nahlásit úřadu práce a být kdykoli k dispozici pro schůzky a přijetí vhodného místa – jinak hrozí vyřazení z evidence.
Pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti, pracovat ani v režimu „nekolidujícího“ nesmíte; přivýdělek je možný jen v měsících, kdy podporu nepobíráte (třeba po jejím vyčerpání nebo pokud na ni vůbec nevznikl nárok).
Podrobněji pravidla podpory v nezaměstnanosti shrnujeme tady: Kolik dostanete, když přijdete o práci. Podpora v nezaměstnanosti 2025.
Rekvalifikace: proč do ní jít a jaká je podpora?
Nové dovednosti a znalosti (a papír o tom, že je máte) samozřejmě zvyšují šanci, že se na trhu práce chytíte.
Super je, že vás stát podpoří i finančně. Úřad práce jednak může uhradit cenu zvolené rekvalifikace (po jejím úspěšném dokončení), jednak vám po dobu studia vyplácet podporu při rekvalifikaci – samostatnou dávku, která běží jen po dobu kurzu. Počítá se odděleně od běžné podpory v nezaměstnanosti a patří k ní i praktické výdaje, které umí úřad za určitých podmínek proplatit (cestovné apod.).
Chcete-li začít ještě ve výpovědní době, přihlaste se na Úřadu práce jako zájemce o zaměstnání a požádejte o zvolenou rekvalifikaci. Navrhnete obor i poskytovatele, úřad žádost posoudí a dá vám vědět, jestli, co a kdy uhradí.
Když už jste po skončení práce v evidenci uchazečů, můžete vedle toho žádat i o běžnou podporu; jakmile nastoupíte na kurz, přepnete se na podporu při rekvalifikaci a po jeho skončení se vrátíte k „běžné“ podpoře na zbytek podpůrčí doby.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
