Kdo nechce pracovat, přijde o dávky na delší dobu, plánuje Maláčová

Na uchazeče o zaměstnání, kteří závažným způsobem porušují své povinnosti, čekají přísnější pravidla. Počítá s tím novela navržená ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).

I pro nezaměstnané, kteří (už) nemají nárok na podporu, je totiž výhodné být v evidenci uchazečů o zaměstnání. Stát pak za ně platí zdravotní pojištění. Zároveň je to podmínkou pro čerpání dávek v hmotné nouzi – jako „snaha zvýšit si příjem vlastním přičiněním“.

Ministerstvo zdůrazňuje, že hlavním účelem této evidence je zprostředkování vhodného zaměstnání. Dlouhodobé zkušenosti z praxe ale podle něj ukazují, že motivace lidí je různá – v praxi jde často právě o získání zdravotního pojištění hrazeného státem.

„Takový uchazeč pak není ochoten poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost, neplní povinnosti uchazeče a brání se jakékoliv aktivizaci ze strany veřejných služeb zaměstnanosti,“ píše ministerstvo v návrhu novely.

Při méně závažném porušení pravidel může úřad takového člověka vyřadit z evidence na tři měsíce – typicky jde o nesplnění některé z oznamovacích povinností.

Při závažném porušení ho může vyřadit na šest měsíců – typicky když uchazeč pracuje načerno nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání či rekvalifikace. Přijde tak o zdravotní pojištění i dávky v hmotné nouzi.

Trest za závažné porušení by se měl nově zpřísnit ze šesti na devět měsíců, navrhuje ministerstvo. Platilo by to jenom při opakovaném porušení, tedy ne při prvním.

Úředníci by měli posuzovat konkrétní případy, aby za nepatrná pochybení netrestali lidi, kteří se „nacházejí v tíživé sociální situaci a zároveň projeví aktivní snahu při jejím řešení“.

Přísnější má být i postup vůči uchazečům, kteří se jenom vymlouvají na špatný zdravotní stav. Už od podzimu 2017 musí mít neschopenku od lékaře – podobně jako zaměstnanci. Podle ministerstva díky tomu ubylo uchazečů, kteří kvůli údajné nemoci nechodí na dohodnuté schůzky nebo na rekvalifikaci. Problémy ale úplně nezmizely, a proto má úřad nově dostat možnost, aby při pochybnostech poslal uchazeče na kontrolní vyšetření ke konkrétnímu lékaři.

Stoupnout má také minimální pokuta za zaměstnávání cizinců bez povolení k práci či pobytu – z dosavadních 50 na 100 tisíc korun.

Novela chce zároveň pomoct lidem, kteří práci hledají nejhůř. Nezaměstnaní se mají nově dělit do tří skupin – na lidi bez znevýhodnění, znevýhodněné a zvlášť znevýhodněné.

Mezi znevýhodněné mají patřit lidé pečující o dítě do 15 let věku nebo o postiženého, dále osoby nad 55 let, lidé bez vzdělání nebo jenom se základním vzděláním, absolventi (od dvou let od ukončení školy) nebo lidé, kteří jsou nezaměstnaní déle než pět měsíců (ve věku do 25 let stačí déle než tři měsíce).

Jako zvlášť znevýhodněné osoby zařadí úřad zdravotně postižené, dále lidi nezaměstnané déle než dva roky, lidi pobírající příspěvek na živobytí déle než tři měsíce nebo ty, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech. Patřit sem mají i ti, u nichž se sejde víc zmíněných znevýhodnění.

Právě zvlášť znevýhodněným by se úřad práce měl věnovat nejvíc. Ministerstvo navrhuje i vznik speciálních míst, na které by stát finančně přispíval. Šlo by o jakousi nadstavbu k veřejně prospěšným pracím.

Maláčová by novelu ráda prosadila tak, aby začala fungovat už od letošního července. Vláda se totiž zavázala, že zákony bude až na výjimky měnit vždycky jenom na začátku roku nebo v jeho polovině. Červencový termín ale není příliš reálný, protože až do 22. ledna běží takzvané připomínkové řízení k návrhu. Na vládu se tak dostane nejdřív v únoru, poté ještě musí projít Parlamentem.

