Na pracáku s neschopenkou? Pozor na kontrolu

Kontrolovat, jestli uchazeči o zaměstnání stonají podle předpisů, můžou úřady práce zhruba rok. Od začátku letošního roku provedly už čtyři tisícovky kontrol, do budoucna jich má přibývat.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 2. 10. 2018





Jestli marodící zaměstnanci dodržují režim dočasně práce neschopného, běžně kontrolují pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení i zaměstnavatel.

Od loňského roku ale můžou u nemocného zazvonit taky zaměstnanci úřad práce. Ti míří na své klienty, tedy lidi evidované jako uchazeči o zaměstnání. Když totiž uchazeč úřadu doručí neschopenku, nemusí plnit povinnosti, které z pobytu v evidenci běžně plynou: účastnit se schůzek s pracovníky úřadu a chodit na pracovní pohovory. A úředníci mají takový pocit, že se leckdo neschopenkou jenom kryje…

Z celkem 230 499 uchazečů o práci, které úřady práce koncem srpna evidovaly, jich bylo na neschopence jednadvacet tisíc „Lze předpokládat,“ vysvětluje generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková, „že mezi nimi mohou být i osoby, které daného institutu účelově zneužívají. Zhruba třetina z nich je v evidenci Úřadu práce ČR déle než čtyři roky. Abychom zamezili neoprávněnému pobírání nepojistných sociálních dávek či vyhýbání se možnému zaměstnání, postupujeme podle zákona a posilujeme kontrolní činnost“.

Vyškrtnutí z evidence

Marodům, které kontroloři z úřadu práce nachytají při porušování léčebného režimu, hrozí vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání. Vyškrtnutím člověk přijde o podporu v nezaměstnanosti (pokud na ni měl nárok) a stát za něj přestane hradit zdravotní pojištění. To v praxi znamená přihlásit se u zdravotní pojišťovny jako OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů a platit zdravotní pojištění z vlastní kapsy. Zařazení v evidenci je současně určující pro přiklepnutí některých sociálních dávek. Vyškrtnutí z evidence pracáku ovšem nebývá trvalé, ve většině případů jde o stopku na tři měsíce.

Podpora v nezaměstnanosti Základním předpokladem pro přiklepnutí podpory v nezaměstnanosti je: přihlásit se jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Zároveň je potřeba splnit podmínku účasti na sociálním pojištění alespoň 12 měsíců během dvou let předcházejících zařazení na pracák. Kolik podpora dělá a jak dlouho ji lze čerpat, poradí náš článek. Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2018. Měsíčně víc

„Jestliže stát poskytuje dávky, musí také kontrolovat příjemce, zda plní podmínky pro jejich získání. V případě porušení léčebného režimu u uchazečů o zaměstnání v dočasné neschopnosti ze strany klientů dochází k jejich vyřazení z evidence a ke ztrátě podpory ze strany ÚP ČR. Bráníme tím zneužívání systému a šetříme prostředky státního rozpočtu,“ komentovala zavedení nových pravomocí úřadů práce i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

O porušení léčebného režimu jde přitom v momentě, kdy se nemocný nezdržuje na adrese, kterou si nechal zapsat do neschopenky. Na uvedené adrese (nemusí jít o adresu trvalého bydliště) ho totiž bude kontrola hledat. Výjimkou jsou samozřejmě vycházky povolené lékařem, během kterých na uvedené adrese zůstávat nemusíte. Vycházky ale vždy mají jasně stanovený rozsah – maximálně šest hodin denně. Ty lze v rozmezí od sedmi ráno do sedmi večer rozdělit do několika časových úseků.

Propojeno! Uchazeče o zaměstnání kontroluje pracák, zaměstnance sociálka. Kontrola ale může přijít i na toho, kdo do práce chodí. Inspektorát práce se zajímá hlavně o lidi, kteří pracují načerno. Kdy o práci načerno jde, jaké jsou nevýhody nelegálního zaměstnávání a jaké sankce hrozí zaměstnavatelům i zaměstnancům? Poradíme. Kontrol práce načerno přibude. Kolik dělá pokuta

Falšování neschopenek

Během ledna až srpna zkontrolovali pracovníci úřadů práce celkem 4019 uchazečů o zaměstnání v pracovní neschopnosti. Léčebný režim přitom porušila zhruba pětistovka: tři stovky se tak dočkaly vyškrtnutí z evidence, s necelými dvěma sty v současné době probíhá správní řízení. Dalších 580 marodů pak omluvilo nepřítomnost během kontroly potvrzením o návštěvě lékaře. „Bohužel se setkáváme i s tím, že je na lékaře vyvíjen ze strany našich uchazečů o zaměstnání nátlak ohledně dodatečného potvrzení o návštěvě v ordinaci během provedené kontroly. V nejbližší době proto oslovíme také Českou lékařskou komoru s žádostí o součinnost,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce.

Uchazeči o zaměstnání by si podle ní měli uvědomit, že úřady práce jsou tu primárně ke zprostředkování zaměstnání, nikoli kvůli žádostem o podporu. Ostatně nelze požadovat zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání jen proto, aby člověk splnil podmínku pro poskytnutí sociální dávky nebo se vyhnul platbám zdravotního pojištění – podmínkou má být hledání práce.

Podle posledních dostupných údajů dělají náklady na jednoho nezaměstnaného 17 250 korun měsíčně. Po vyřazení tří stovek uchazečů o zaměstnání (zpravidla na tři měsíce) tak od počátku letošního roku dosahuje celková úspora minimálně 16 a půl milionu korun. Státní kasa ale uspoří také na některých sociálních dávkách, které jsou podmíněné právě evidencí na pracáku – pobírá je asi polovina kontrolovaných uchazečů o zaměstnání.