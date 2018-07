Podpora při rekvalifikaci v roce 2018. Kolik a za jakých podmínek

Stát platí rekvalifikační kurzy lidem, kteří jsou vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce (délka evidence nerozhoduje). Ani u nich ale nárok není automatický. Úředníci u zájemců zohledňují, jestli jim kurz pomůže k nové práci a jestli je po dané profesi poptávka. Pro kurz také musíte mít předpoklady, třeba potřebný stupeň vzdělání (obvykle je nutnou podmínkou aspoň ukončené základní vzdělání) nebo požadované dovednosti – například ovládat počítač nebo mít řidičské oprávnění; podle typu kurzu. Úředníky bude zajímat i to, jestli vám ve výkonu práce, na kterou se rekvalifikujete, nebrání zdravotní omezení.

Rekvalifikační kurz nezaměstnanému nemusí zajišťovat pouze úřad práce, může si ho vyřídit i sám (pak jde o takzvanou zvolenou rekvalifikaci); rozdíl je ve výši státní podpory. Zvláštním typem rekvalifikace jsou kurzy zprostředkované zaměstnavatelem – ty se netýkají nezaměstnaných, přesto na ně stát může přispět.

Nejvíc peněz při rekvalifikaci od úřadu práce

Nejvyšší finanční injekci od státu nezaměstnaný člověk dostane, pokud se rozhodne pro rekvalifikační kurz zajišťovaný úřadem práce. Na kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě svého bydliště projdete pohovorem, podle kterého úředníci zhodnotí, jestli se pro vás rekvalifikace hodí, na trhu práce vám pomůže a skutečně zvýšíte šanci na nové zaměstnání. Když vám kurz schválí, stát za vás plně uhradí kurzovné. A to není jediná výhoda: budete brát také vyšší podporu v nezaměstnanosti.

Podpora při rekvalifikaci dělá šedesát procent průměrného čistého měsíčního příjmu v posledním zaměstnání. Takže jestli jste brali osmnáct tisíc čistého, podpora při rekvalifikaci bude 10 800 korun měsíčně.

Stropem měsíční podpory při rekvalifikaci je 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém nastupujete do rekvalifikačního kurzu. Maximálně tedy letos při rekvalifikaci dostanete 18 695 korun měsíčně (průměrná mzda loni byla 28 761 korun).

Nezaměstnaní, kteří neprocházejí rekvalifikací, jsou na tom hůř: od státu dostanou v rámci podpory v nezaměstnanosti nejvýš 16 682 korun za měsíc.

Pokud jste před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání podnikali, bude podpora při rekvalifikaci dosahovat šedesáti procent vašeho posledního vyměřovacího základu, přepočítaného na měsíc. Vyměřovacím základem je u podnikatelů poslední vyměřovací základ sociálního pojištění – tedy polovina zisku (příjmů po odečtení výdajů) v předešlém roce. Správnou cifru najdete v přehledu příjmů a výdajů, který jste odevzdávali okresní správě sociálního zabezpečení. Jestli jste kupříkladu loni měli zisk pět set tisíc, vyměřovací základ pro sociální pojištění se rovnal polovičce, tedy dvě stě padesáti tisícům, v přepočtu na měsíc 20 833 korunám – a z této částky se vám bude počítat měsíční podpora při rekvalifikaci. Šedesát procent je 12 500 korun.

Strop měsíční podpory při rekvalifikaci je u podnikatelů stejný, jako uvádíme výš u zaměstnanců: 18 695 korun.

Člověku, kterému není možné určit vyměřovací základ nebo kterému vzniká nárok na podporu započtením náhradní doby (to je například doba péče o dítě do čtyř let nebo doba invalidního důchodu), stejně jako tomu, kdo bez vlastní viny nemůže doložit výši průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání, se podpora při rekvalifikaci vypočítá jako 0,14násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém dotyčný nastupuje na rekvalifikaci – letos tedy jako 0,14násobek částky 28 761 korun, což dá 4027 korun měsíčně.

Úřad práce vám může přispět i na další výdaje spojené s kurzem, jako je jízdné nebo pojištění pro případ škody. Nárok ale není samozřejmý, každý případ se posuzuje zvlášť.

Před nástupem do kurzu každopádně musíte s úřadem práce podepsat dohodu o rekvalifikaci. Běžně v ní stojí, že když kurz bez vážného důvodu opustíte předčasně nebo následně odmítnete práci, na kterou jste získali odbornost, peníze, které vám stát na vzdělávání dal, vrátíte.

Zvolená rekvalifikace: jen kurzovné

Při rekvalifikaci se nemusíte omezovat na kurzy nabízené úřadem práce – pokud vám tedy jde o vzdělání víc než o dávky. Klidně si kurz u akreditované organizace můžete zajistit sami, seznam akreditovaných zařízení je tady. Podmínkou je, že jste vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání úřadu práce.

I když si kurz zajistíte sami, stát vám ho může proplatit. Předem se na tom ale musíte domluvit s úředníky z pracáku. I v tomto případě budou posuzovat, jestli vám kurz bude prospěšný.

Formulář žádosti je třeba dodat úřadu práce nejpozději třicet dní před startem kurzu:

Když úřad práce vaši žádost schválí, uhradí kurzovné. Na rekvalifikaci smíte vyčerpat až padesát tisíc v průběhu tří let. U zvolené rekvalifikace ale stát neproplácí další výdaje, například za dopravu, a během rekvalifikace nedostanete ani podporu v nezaměstnanosti.

I tady platí, že když kurz bez vážného důvodu nedokončíte nebo později odmítnete zaměstnání, které odpovídá nové kvalifikaci, budete peníze za kurz vracet.

Rekvalifikace od zaměstnavatele

Třetí typ rekvalifikace není určený pro nezaměstnané, jde o rekvalifikační kurzy, které svým lidem zajišťuje zaměstnavatel. Pro zaměstnance je to šance profesně se posunout a zkrátka nemusí přijít ani šéf.

Když rekvalifikace pomůže dalšímu pracovnímu uplatnění zaměstnanců, může úřad práce na základě žádosti zaměstnavatele náklady na rekvalifikační kurz plně nebo zčásti proplatit. Vždycky ale jen kurzovné, náhradu mzdy, na kterou má zaměstnanec během rekvalifikace v pracovní době nárok, cestovné ani další náklady, stát nekryje.