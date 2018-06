Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

Kdo chce podporu v nezaměstnanosti, musí splnit podmínku, že v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání alespoň dvanáct měsíců pracoval v zaměstnání, v němž byl důchodově pojištěn (to neplatí pro dohodu o provedení práce s výdělkem do deseti tisíc korun měsíčně), nebo vykonával samostatnou výdělečnou činnost, ze které odváděl pojistné na důchodové pojištění. Místo zaměstnání lze přitom započítat i některé náhradní doby, jako osobní péči o dítě mladší čtyř let.

Náhradní doba je, když... Náhradní doby zaměstnání příprava osoby se zdravotním postižením k práci,

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,

osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Podpora v nezaměstnanosti je za obvyklých okolností:

První dva měsíce 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosahoval v posledním zaměstnání, pokud byl osobou samostatně výdělečně činnou, tak 65 procent z jeho vyměřovacího základu na důchodové pojištění, přepočteného na jeden měsíc

Další dva měsíce činí 50 procent čistého výdělku nebo vyměřovacího základu

Zbývající dobu je 45 procent čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Zbývající doba ze třetí odrážky je různě dlouhá v závislosti na věku nezaměstnaného. Počítá se, že mladší člověk má víc šancí si rychleji najít novou práci. Starší lidé tedy mají podpůrčí dobu delší. Člověk, kterému v době podání žádosti o podporu ještě nebylo padesát, dostává podporu maximálně pět měsíců (v 45procentní sazbě tedy měsíc). Člověk, kterému bylo mezi padesáti a pětapadesáti, má celkovou podpůrčí dobu osm měsíců (v nejnižší sazbě tedy čtyři měsíce). Nezaměstnaný nad 55 roků pak může podporu v nezaměstnanosti brát až jedenáct měsíců (v sazbě 45 procent čistého výdělku nebo vyměřovacího základu tedy sedm měsíců).

Bez vyměřovacího základu

Existují ale i situace, ve kterých se nedá stanovit vyměřovací základ, není ho prostě z čeho vypočíst. A není tedy ani z čeho vypočíst výši podpory v nezaměstnanosti. Pak se místo vyměřovacího základu k výpočtu používá takzvaná průměrná mzda v národním hospodářství.

Podpora v nezaměstnanosti se v takových případech stanoví za první dva měsíce ve výši 0,15násobku, další dva měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku předcházejícího roku, ve kterém si člověk zažádal o podporu.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 byla 28 761 korun. Z ní vypočtená podpora je první dva měsíce 4315 korun, další dva měsíce 3452 korun a po zbývající dobu 3164 korun. V takovéhle výši dostane podporu například ten, kdo před registrací úřadem práce nebyl zaměstnaný ani nepodnikal, ale podmínku pro přiznání podpory – dvanáct měsíců důchodového pojištění – splnil započtením náhradní doby, například osobní péčí o dítě do čtyř let, osobní péčí o zdravotně postiženého člena rodiny závislého na péči jiných osob, pobíráním invalidního důchodu 3. stupně a podobně.

Krátké, zato neúspěšné podnikání

Do situace, kdy nemůže prokázat průměrný výdělek, respektive vyměřovací základ na důchodové pojištění, se může poměrně snadno dostat osoba samostatně výdělečně činná, pokud nepodnikala dostatečně dlouhou dobu. Třeba když samostatnou výdělečnou činnost zahájila a zároveň ukončila v tomtéž roce, a ještě v tom samém roce zažádá o podporu v nezaměstnanosti (zbývající měsíce potřebného důchodového pojištění má z dřívějšího zaměstnání nebo si může započíst náhradní dobu pojištění).

Pro lepší představu Pana Nováka propustili k 31. 12. 2017 ze zaměstnání. Hned 1. 1. 2018 se stal osobou samostatně výdělečně činnou. Půl roku mu stačilo, aby zjistil, že podnikání mu asi nebude osudem a k 30. 6. 2018 podnikání ukončí. Důchodové pojištění ze samostatně výdělečné činnosti odvádí jen šest měsíců, ale podmínka dvanácti měsíců důchodového pojištění je splněná: přičte si šest měsíců z předchozího zaměstnání. Paní Novotná brala do 31. 12. 2017 rodičovský příspěvek na dítě starší tří let, nebyla na rodičovské dovolené, nebyla totiž ani zaměstnaná. Stejně jako pan Novák šest měsíců od ledna do prázdnin podnikala. Šest měsíců důchodového pojištění si zaplatila jako podnikatelka, šest měsíců se ji započte z minulého roku, doba péče o dítě se bere jako náhradní doba pojištění. Když pak v pondělí 2. července se zpětnou platností k 1. červenci zažádají o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o přiznání podpory v nezaměstnanosti, není jim z čeho vypočítat podporu. Vyměřovací základ lze stanovit pouze za ukončené zdaňovací období, a tím je kalendářní rok, proto jim nemůže sociálka vyměřovací základ určit dřív než v roce 2019, po podání přehledu příjmů a výdajů za rok 2018. V roce 2017 ani pan Novák, ani paní Novotná ještě nepodnikali, z něj se tedy vyměřovací základ pro podporu stanovit nedá. A tak i oni dostanou jen maličkatou podporu v nezaměstnanosti, stanovenou z průměrné mzdy.

Bez dokladů o výši výdělku

Situace, že člověk nemůže osvědčit výši svého předchozího výdělku, by měla v praxi nastat jen zcela výjimečně. Byl by to případ, kdy zaměstnavatel nevystaví zaměstnanci včas nebo vůbec potvrzení o výši průměrného výdělku a o tom, jestli s ním nebylo zaměstnání ukončeno pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně (v takovém případě by totiž neměl na podporu nárok vůbec). Mohla by to být od zaměstnavatele schválnost, jenže pak by riskoval, že po něm zaměstnanec bude úspěšně vymáhat odškodnění.

Že ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel nemají žádné doklady – pracovní smlouvu, výplatní pásku… – by se snad také mohlo stát při bankrotu nebo likvidaci firmy nebo po nějaké živelní katastrofě.

I v takovém případě uchazeč o zaměstnání podporu dostane, ale opět tu již zmiňovanou velmi nízkou.